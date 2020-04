The New York Times -lehti julkaisi maanantaina laajan selvityksen, jonka mukaan Venäjä on käynyt terveysasioissa jo vuosikymmenten ajan aktiivista disinformaatiokampanjaa virallisten tiedotusvälineidensä, kuten RT-kanavan englanninkielisen sisällön, ja epävirallisten trollitilien kautta.

Lehden mukaan kaiken takana on presidentti Vladimir Putin.

Selvityksen on tehnyt Pulitzer-palkittu tiedetoimittaja William J. Broad. Hän esittelee lukuisia tapauksia, joissa venäläiset lähteet ovat väittäneet tai ainakin spekuloineet erilaisten sairauksien – kuten ebolan, sikainfluenssan tai koronaviruksen aiheuttaman taudin – olevan lähtöisin yhdysvaltalaisista laboratorioista.

Myös väitteitä erilaisten rokotteiden vaarallisuudesta on levitetty Venäjältä länteen vuosikausia samalla, kun Putin on toistuvasti puhunut venäläisille itselleen rokotteiden hyödyllisyydestä ja patistanut kaikkia venäläisvanhempia varmistamaan, että lapset rokotetaan suositusten mukaisesti.

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehet sanoivat jo helmikuussa uutistoimisto AFP:lle, että disinformaatio koronaviruksen alkuperästä alkoi levitä Venäjältä länteen voimakkaasti tammikuun puolivälistä lähtien.

Venäjän ulkoministeriö kiisti väitteen ja valtiollinen RT America kuittasi asian perin sarkastiseen sävyyn kysymällä: miksi Venäjän pitäisi synnyttää eripuraa, kun Yhdysvaltain hallinto tekee sen itse niin menestyksekkäästi?

The New York Times mainitsee erikseen Pietarin kuuluisan ”trollitehtaan”, josta on raportoitu säännöllisesti sen jälkeen, kun journalisti Aleksandra Garmažapova julkaisi artikkelin Missä trollit asuvat Novaja gazetassa seitsemän vuotta sitten.

The New York Times näkee vaivaa osoittaakseen, miten Venäjän virallinen RT-kanava luo disinformaatiolle tiedonvälityksellisen imagon virallisen näköisissä englanninkielisissä lähetyksissään. Lehti pyrkii osoittamaan myös, miten trollitehdas lähtee sitten linkittämään sisältöä jopa miljoonin englanninkielisin viestein sosiaalisessa mediassa.

Lehden mukaan Venäjän taktiikkana on heikentää muita valtioita sisäisesti disinformaatiolla ja antaa esimerkkejä siitä, kuinka osa amerikkalaisista on ottanut disinformaation tosissaan.

Yhdysvalloissa tilanne on edennyt pisteeseen, että haastateltujen tutkijoiden mukaan uusia valheellisia väitteitä ei juurikaan enää tarvita. Häirikkö voi vain poimia mieleisiään viestejä Yhdysvaltain sosiaalisen median kakofoniasta ja vahvistaa niitä omien kanavien kautta.

The New York Times henkilöi kaikki analysoimansa disinformaatiokampanjat hyvin voimakkaasti presidentti Putiniin. Suoria todisteita siitä, että Putin ohjaisi jokaista kampanjaa yksityiskohtia myöten, pitkä artikkeli ei näytä sisältävän.

Valtioissa, joissa sama päämies pitää valtaa vuosikymmeniä, muodostuu usein rakenteita, joissa henkilöt toimivat kuten he arvioivat johtajan haluavan. Se ei aina tarkoita, että johtaja itse olisi jokaisesta toimesta tietoinen saati että johtaja olisi suunnitellut yksityiskohdat.

HS haastatteli marraskuussa Novaja gazetan tutkivaa toimittajaa Denis Korotkovia, joka ruoti Putinin roolia oman työnsä kautta.

Denis Korotkov Kuva: Juha Metso

Tappo­uhkauksia artikkeleistaan saanut Korotkov on tutkinut vuosikausia esimerkiksi Pietarin trolli­tehtaan ja Gruppa Vagnera -palkka­soturi­armeijan taustalla toimivaa ”Putinin kokkia” eli oligarkki Jevgeni Prigožinia.

”Presidentin tehtävä on kontrolloida kaikkea”, Korotkov hymähti mutta jatkoi, ettei hän tiedä, miten paljon Putin tai tämän hallinto ohjaa mitäkin disinformaatiokampanjaa.

”Jos Prigožin tekee jotakin, ei voida sanoa varmasti, onko aloite tullut valtionjohdolta, ilmoittaako hän kenties itsenäisesti päättämistään teoistaan heille vai toimiiko hän täysin ilman operatiivista yhteyttä”, Korotkov muistutti.