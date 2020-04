Yhdysvaltojen eteläosissa tornadot ovat tappaneet ainakin 32 ihmistä sunnuntain ja maanantain aikana. Lisäksi tornadot ovat aiheuttaneet suurta aineellista vahinkoa.

Tuhoja on raportoitu ainakin Texasista Pohjois-Carolinaan ulottuvalla alueella. Yhdysvaltojen kansallisen sääpalvelun mukaan tuulen nopeus oli paikoin jopa noin 65 metriä sekunnissa.

Myrskysuojiin tai väliaikaiseen majoitukseen hakeutuneita ihmisiä on muistutettu turvaväleistä ja käsihygieniasta koronaviruksen takia.

Myrskytuhoista otetuissa kuvissa näkyy tuhoutuneita ja katottomia rakennuksia, joiden läpi tornadot olivat kulkeneet. Monista kodeista on jäljellä vain kasa roinaa perustusten päällä. Louisianassa Monroen kaupungissa tornadot kasasivat paikalliselle lentokentälle parkkeeratut lentokoneet kasaksi toistensa päälle. Lisäksi yli 1,3 miljoonalla ei ollut myrskyn jäljiltä sähköjä.

Presidentti Donald Trump on välittänyt pahoittelunsa niille, joihin tornado on vaikuttanut. Hän on luvannut hallintonsa tekevän kaikkensa, jotta yhteisöt pääsevät taas jaloilleen.