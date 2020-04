Viruksesta tuli propaganda-ase Intian muslimeja vastaan.

Julkaistu: 15:44

Intia ilmoitti tiistaina jatkavansa maailman laajimpia karanteenitoimia lähes kolmella viikolla. Rajoitukset koskevat maan kaikkia yli 1,3:a miljardia asukasta.

Intialaiset on käsketty pysymään kotona. Ulkona saa käydä vain välttämättömän asioinnin kuten ruokaostosten takia. Muiden paitsi välttämättömien yritysten toiminta on kielletty lukuun ottamatta etätöitä. Oppilaitokset ja uskonnolliset kohteet on suljettu.

Intian uskonnolliset paikat on suljettu, mutta muutama ihminen pääsi kastautumaan pyhänä pidettyyn altaaseen Amritsarin kultaisella temppelillä sikhien tärkeän juhlan vaisakhin merkeissä Punjabin osavaltiossa Pohjois-Intiassa maanantaina. Kuva: Narinder Nanu / AFP

Kaikki paitsi välttämättömänä pidetty julkinen liikenne on seisahtunut, ja kaupunkien välistä liikennettä valvotaan tiesuluin.

Jo kolme viikkoa kestäneen karanteenin oli määrä päättyä keskiviikkona, mutta pääministeri Narendra Modi kertoi jatkoajasta toukokuun 3. päivään asti tv-puheessaan tiistaina.

Rikša kyyditsi matkustajia hiljentyneessä Kolkatassa sunnuntaina. Kuva: Dibyangshu Sarkar / AFP

Intian 28 osavaltiosta muutama oli jo aiemmin jatkanut rajoituksia omilla päätöksillään.

Modi kertoi sanomalehti The Indian Expressin mukaan, että viranomaiset valvovat rajoitusten noudattamista entistä tarkemmin viiden päivän ajan, mutta sen jälkeen rajoituksia voidaan keventää alueellisesti erillisharkinnan perusteella.

Brittien siirtomaahallinnon rakennuttama goottilaistyylinen Chhatrapati Shivajin rautatieasema Mumbaissa on Intian vilkkaimpia liikenteen solmukohtia. Viime lauantaina sen edusta oli autio. Kuva: Sujit Jaiswal / AFP

Intiassa oli tiistaihin mennessä vahvistettu runsaat 10 000 koronavirustartuntaa ja 358 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa – kumpiakin suunnilleen saman verran kuin Irlannissa, vaikka intialaisia on noin 280 kertaa niin paljon kuin irlantilaisia.

Intian todelliset luvut ovat luultavasti paljon todettuja suurempia, ja moni asiantuntija pelkää taudin tekevän pahaa jälkeä maassa, jossa on heikko terveydenhuoltojärjestelmä ja jonka miljoonakaupungeissa asutaan hyvin tiiviisti.

Lääkäri otti näytteen potilaan nielusta Dharavin slummissa Mumbaissa viime torstaina. Kuva: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Esimerkiksi Dharavin slummissa Mumbaissa asuu arviolta 700 000 ihmistä parin neliökilometrin alueella. Siellä on vahvistettu toistaiseksi kymmeniä tartuntoja.

Maanlaajuinen karanteeni on koetellut erityisen pahasti Intian satoja miljoonia vähävaraisia. Töiden loputtua ovat loppuneet myös tulot. Matalapalkka-alojen työläisillä ei tyypillisesti ole juuri säästöjä eikä yhteiskunta turvaa heidän toimeentuloaan.

Osa Intian kaupungeista on alkanut jakaa ilmaista ruokaa toimeentulonsa menettäneille. Vapaaehtoistyöntekijä ohjeisti ruokajonoja Bangaloren kaupungissa Karnatakan osavaltiossa Etelä-Intiassa viime viikon perjantaina. Kuva: Manjunath Kiran / AFP

Miljoonat siirtotyöläiset sulkeutuneista tehtaista ja lakanneilta palvelualoilta ovat pyrkineet suurkaupungeista kotikyliinsä jopa satojen kilometrien päähän. Monelle se on tarkoittanut hirmuista patikkamatkaa, koska julkista liikennettä ei ole.

Ihmisiä on kuollut tienvarteen, ja osaa perille päässeistä ei ole tartunnan pelossa laskettu kotikyliinsä, kertoi uutistoimisto AFP.

Kodittomat odottivat ruokajakelua tienvarressa Allahabadin eli viralliselta nimeltään Prayagrajin kaupungissa Uttar Pradeshin osavaltiossa Pohjois-Intiassa maanantaina. Kuva: Sanjay Kanojia / AFP

Maanviljelijät ovat puolestaan valittaneet uutistoimisto Reutersin mukaan, että sadonkorjuuseen ei riitä työntekijöitä matkustusrajoitusten takia.

Modi huomioi puheessaan tiistaina erikseen sadonkorjuun työvoimatarpeen, jonka hän vakuutti viranomaisten ottavan huomioon rajoituksissa.

Viranomaiset ovat nimenneet viruksen leviämisen keskeiseksi lähteeksi suuren islamilaisen Tablighi Jamaat -lähetysseuran kokouksen Delhissä maaliskuussa. Terveysministeriö kertoi viime viikolla, että tuhansien osanottajien tapahtumaan kytkeytyy yli kolmasosa kaikista Intiassa vahvistetuista tartunnoista.

Valeuutisia purkava tutkijoiden yhteenliittymä tosin arvioi intialaislehti The Telegraphin mukaan, että viranomaisten tulkinta tapahtuman roolista lienee liioiteltu, koska virus on levinnyt todennäköisesti paljon tunnettua laajemmalle.

Tästä huolimatta asia on ruokkinut puheita ”koronajihadista” jopa valtapuolueen kansanedustajan suusta ja johtanut hyökkäyksiin muslimeja vastaan ympäri Intiaa.

Työntekijä desinfioi Jama Masjid -moskeijaa Delhin vanhassakaupungissa viime torstaina. Kuva: Jewel Samad / AFP

”Koronajihad on uusi ajatus, jonka mukaan muslimit käyttäisivät koronavirusta aseena hinduja vastaan”, Equality Labs- ihmisoikeustoimiston johtaja Thenmozhi Soundarajan sanoi Time-aikakauslehdelle.

Huhut ovat täysin poskettomia. Intialainen The Wire -uutissivusto esimerkiksi kertoi viime viikolla, että Punjabin osavaltiossa Pohjois-Intiassa ihmiset ovat väittäneet viruksen leviävän muslimien myymän maidon välityksellä.

Intialaisista noin 80 prosenttia on hinduja ja noin 14 prosenttia muslimeja. Muslimien osuus kasvaa hitaasti.

Intiaa on johtanut vuodesta 2014 lähtien pääministeri Modin hindunationalistinen Bharatiya Janata -puolue (BJP). Uskonryhmien jännitteet ovat kiristyneet sinä aikana huomattavasti. Osasyynsä on hallituksen politiikalla, joka vastustajien mielestä pyrkii ”hindulaistamaan” Intiaa.

Viime vuoden loppupuoliskolla Intia on muun muassa riisunut erityis- ja osavaltioaseman Jammu ja Kashmirilta, joka oli maan ainoa muslimienemmistöinen osavaltio, sekä säätänyt lakimuutoksen, joka helpottaa kansalaisuuden myöntämistä maahan luvattomasti saapuneille – paitsi jos nämä ovat muslimeja.

Lakimuutos johti helmikuussa Intian pääkaupungin Delhin pahimpiin väkivaltaisuuksiin vuosikymmeniin.

”Koronavirus voi kuolla, mutta kaiken tämän jälkeen yhteisön epäharmonian virusta on vaikeampi tappaa”, Islamic Centre of India -järjestön johtaja Khalid Rasheed varoitti sanomalehti The New York Timesissa.

