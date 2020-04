Turkin parlamentti hyväksyi tiistaina lain, jonka turvin se vapauttaa kymmeniä tuhansia vankeja osanan koronaviruksen leviämisen torjuntatoimia. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP. Valtapuolue AKP:n esittelemä laki koskee noin 45 000:tä vankia, minkä lisäksi vielä toiset 45 000 on määrätty kotiarestiin.

Käytännössä vangit pääsevät aikaistettuun ehdonalaiseen vapauteen. Se koskee ainakin raskaana olevia naisvankeja, vanhempia vankeja sekä vankeja, joilla on terveysongelmia.

Laki ei kuitenkaan koske terrorismin vastaisten lakien nojalla tuomittuja, henkirikoksista, huumerikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittuja.

Ihmisoikeusjärjestöt Amnesty ja Human Rights Watch tuomitsivat uuden lain tuoreeltaan. Syynä on se, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan pitää vangittuina myös useita poliittisia vankeja. Heidän joukossaan on toimittajia, asianajajia ja poliitikkoja, ja moni heistä on vangittuina virallisesti odottamassa oikeudenkäyntiä. Heitä ei siis ole tuomittu.

Vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkimainingeissa Turkissa pidätettiin ja vangittiin kymmeniä tuhansia ihmisiä epäiltyinä yhteyksistä Yhdysvalloissa oleskelevaan Fethullah Güleniin. Toinen ryhmä poliittisista syistä vangittuja ovat kurdit. Yksi heistä on poliitikko Selahattin Demitras.

Demitrasin asianajaja Mansuhi Karamanin mukaan Demitrasilla on korkea verenpaine ja muitakin terveysongelmia. Kamaran kertoi AFP:lle anoneensa päämiehensä vapauttamista terveyssyistä hiljakkoin, mutta asiasta ei ollut saatu päätöstä.

Maanantaina Turkin oikeusministeri Abdülhamit Gül sanoi, että Turkin vankiloissa oli 17 koronavirustartunnan saanutta. Kolmetoista on sairaalassa, yksi tehohoidossa. Kolme vankia oli kuollut, kertoi paikallinen Hürriyet-lehti.

Turkissa koronavirusepidemia on aikaisemmassa vaiheessa kuin monessa muussa maailman maassa. Maanantaina maassa oli todettu reilut 61 000 tartuntaa ja lähes 1 296 ihmistä oli kuollut virukseen. Kuolleiden määrä kasvoi vuorokaudessa 98:lla, tartuntojen määrä reilulla 4 000:lla.

Edeltävänä viikonloppuna Turkin hallitus määräsi kaupunkeihin viikonlopun mittaisia liikkumisrajoituksia. Määräykset annettiin kuitenkin vaivaiset kaksi tuntia ennen rajoitusten alkua, mikä sai turkkilaiset rynnimään kauppoihin varastoimaan ruokaa.

Kuva: Tolga Ildun / Zuma

Sisäministeri Süleyman Soylu sai tapahtuneesta möhläyksestä äänekästä kritiikkiä ja esitti eropyyntönsä. Presidentti Erdogan ei kuitenkaan hyväksynyt ministerin eroa, mutta tulevan viikonlopun liikkumisrajoitukset 31 provinssiin sentään annettiin jo maanantaina.

Tapahtumaketju eroavan mutta ei sittenkään eroavan sisäministerin ympärillä kertoo jotain Turkin hallinnon kyvystä pärjätä koronavirusepidemian kynsissä, arvioi Lähi-itään erikoistunut verkkojulkaisu Al-monitor. Sen mukaan valtapuolue AKP:n hidastelu liikkumisrajoitusten määräämisessä on synnyttänyt jännitteitä Turkin hallinnon sisällä. Terveysministeri ja kansallinen tiedelautakunta ehdottivat niitä jo aikaisessa vaiheessa, mutta Al-monitorin mukaan presidentti Erdogan ei ole halunnut määrätä niitä. Syynä on ollut talous.

Sairaalatarvikkeita Turkissa kuitenkin riittää. Hürriyet kertoi maanantaina, että Turkin postilaitoksen vastuulle on määrätty ilmaisten hengityssuojainten jakelu kansalaisille. Hallituksen mukaan niitä riittää jokaiselle.

Turkkilainen sotilaskone toimitti Britannian erän avustustarvikkeita perjantaina 10. helmikuuta. Kuva: Turkin puolustusministeriö

Samalla Turkki on toimittanut sairaalatarvikkeita myös muille maille. Middle East Monitor kertoi sunnuntaina jo toisesta tarvikelähetyksestä, jonka Turkki toimitti Britanniaan. Ensimmäinen erä tarvikkeita oli saapunut Britanniaan perjantaina. Varaulkoministeri Wendy Morton kiitti Twitterissä Turkin ulkoministeriä lahjasta.

Turkki on toimittanut tarvikkeita myös ainakin Serbiaan, Bosnia ja Herzegovinaan, Montenegroon, Pohjois-Makedoniaan, Libyaan, Italiaan ja Espanjaan.

Näistä ainakaan Espanja ei ole ollut Turkkiin täysin tyytyväinen, sillä Espanjan terveysministeriön ja kolmen aluehallinnon yhteistilausta ei päästetty lähtemään maasta. Castilla-La Mancha, Navarra ja Katalonia olivat tilanneet hengityskoneita ja terveysministeriö desinfiointitarvikkeita, kertoi sanomalehti El Mundo. Espanjan mukaan Turkki oli päättänyt tarvitsevansa espanjalaisen yrityksen Turkissa valmistamat laitteet itselleen, minkä Turkki kiisti loukkauksena. Lopulta tarvikkeet kuitenkin pääsivät Espanjaan.

Kyseessä on eräänlainen pehmeän vallan osoitus, sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelema alueen diplomatiaan perehtynyt Jana Jabbour Pariisin Sciences Po -yliopistosta.

”Erdoğan on aina halunnut luoda Turkista mielikuvan humanitaarisena suurvaltana, joka rientää kiireesti apuun, olivat kyseessä syrjityt muslimivähemmistöt tai katastrofiapu”, Jabbour sanoi.

Tämän mielikuvan tehostamiseksi jokainen tarvikelasti Eurooppaan harkitaan ja esitellään huolellisesti alkaen siitä, että tarvikelentojen lähdöt esitetään suorina lähetyksinä ja jatkuen siten, että vastaanottajien lämpimät kiitokset uutisoidaan näkyvästi.

Sotilasliitto Naton jäsenenä Turkki on ollut tarkka siitä, että auttaa muita Nato-maita ja tekee siitä numeron. AFP huomautti, että Erdoğanin tiedottaja pääsi Espanjaan ja Italiaan lähetettyjen tarvikkeiden myötä muistuttamaan, että Turkki oli ensimmäinen Nato-maa, joka auttoi liittolaisiaan.

Erdoğanilla ja Turkin hallinnolla on toisten auttamisessa myös strateginen kaava, sanoi AFP:lle Soner Cagaptay Washingtonin Lähi-idän instituutista. Lähettäessään edeltävällä viikolla apua Balkanin maihin, jotka ovat historiansa aikana olleet Turkin ottomaanivallan alla, Turkki halusi jättää itsestään mielikuvan ”anteliaana setänä”, Cagaptay huomautti.