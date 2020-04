Yhdysvaltain presidentti Donald Trump taitaa sittenkin rakastaa toimittajia.

Yli 23 000 yhdysvaltalaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Viruksesta on tullut maan yleisin kuolinsyy. Miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat menettäneet työnsä. Tulevaisuus näyttää synkältä.

Silti Trumpilla riittää aikaa medialle. Presidentti ja hallinnon koronavirusasiantuntijat pitävät tiedotustilaisuuden lähes päivittäin. Usein ne venyvät pitkiksi: tuntiin, kahteen ja ylikin.

Vaikka Trump hyökkää mediaa vastaan, hänellä on usein aikaa vielä yhdelle kysymykselle. Ja vielä yhdelle.

Tiedotustilaisuudet ovat korvanneet Trumpin kampanjatapahtumat, jotka on jouduttu perumaan epidemian vuoksi. Toimittajat ovat kuitenkin presidentille nihkeämpi yleisö kuin tuhannet hurraavat fanit.

Aluksi kaikki uutiskanavat raivasivat Trumpin tiedotustilaisuuksille tilaa ja näyttivät ne suorina lähetyksinä. Trump leveili korkeilla katsojaluvuilla.

Melko pian Yhdysvalloissa heräsi kuitenkin julkinen keskustelu siitä, pitäisikö niitä näyttää ollenkaan. Trumpin puheet olivat tavalliseen tapaan täynnä valheita. Poikkeustilassa ihmiset kaipaavat luotettavaa tietoa, mutta presidentiltä sitä ei ole saanut.

Tämä on Trumpin presidenttikauden kesto-ongelma. Presidentti puhuu, mitä sattuu, mutta hän on silti Yhdysvaltain presidentti. Presidentin sanat ovat, tai ainakin saattavat olla, myös tekoja. Niitä on pakko kuunnella.

Eilen maanantaina Trump piti tiedotustilaisuuden, jota monet paljon nähneet toimittajatkin pitivät poikkeuksellisena.

”Se oli pökerryttävin, leuat loksauttavin, silmät päästä pudottavin ja päätä pyörittävin tiedotustilaisuus, jossa olen ikinä ollut”, Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Jon Sopel maalaili.

”Ja olin paikalla, kun Bill Clinton vuonna 1998 joutui ensimmäistä kertaa kohtaamaan lehdistön kysymykset suhteestaan Monica Lewinskyyn.”

Tiedotustilaisuuden ensimmäiset puoli tuntia Trump käytti omien toimiensa puolusteluun. Puolustusta höystettiin uutisklipeillä, joissa esimerkiksi kuvernöörit kiittelivät presidenttiä. Tuhansien kuolleiden ja miljoonien työttömien sijaan tiedotustilaisuudessa näytti olevan kyse siitä, kuka tykkää Trumpista ja kuka ei.

Lue lisää: Donald Trumpin lausunto presidentin ”totaalisesta vallasta” rajoitusten purkamisessa herättää arvostelua Yhdysvalloissa

Tiedotustilaisuudesta nousi otsikoihin ennen muuta Trumpin väite siitä, että hänellä olisi kaikki valta päättää toimista, joilla epidemiaan vastataan ja siitä, milloin suljetut koulut, työpaikat ja muut avataan. Trump väitti samaa myös eilen Twitterissä.

Tiedotustilaisuudessa Trumpin argumentti oli tyypillisen polveileva.

”Yhdysvaltain presidentillä on se valta, mikä Yhdysvaltain presidentillä on. Ja se on suuri valta”, Trump sanoi.

Tätä ei voi kiistää. Presidentin valta on, mikä presidentin valta on. Se ei kuitenkaan ole niin suuri kuin Trump väittää sen olevan.

”Yhdysvaltain presidentin valta siis tässä puheena olevassa asiassa on totaalinen.”

Mutta ei se ole.

Amerikkalaiset toimittajat kaivoivat nopeasti perustuslain ja perustuslakioppineet esiin, ja kiistivät Trumpin väitteen. Yhdysvallat on liittovaltio. Valta on jaettu liittovaltion ja osavaltioiden kesken. Trumpin oma republikaanipuolue on yleensä se, joka korostaa osavaltioiden oikeuksia ja liittovaltion vallan rajoja.

Perustuslakioppineet muistuttavat nyt, että perustuslain kymmenennen lisäyksen mukaan kaikki valta, jota ei ole perustuslaissa erikseen ohjattu liittovaltiolle, kuuluu osavaltioille – tai kansalle. Edes hätätilassa presidentin valta osavaltioiden yli ei ole rajaton.

Todellinen valta pakenee tiukkoja rajauksia ja määrittelyitä. Vaikkei Trumpin valtaoikeuksiin kuuluisi Kalifornian ravintoloiden avaaminen, hänellä voi silti olla asiassa valtaa.

Osavaltiot ja paikallishallinnot ovat riippuvaisia liittovaltiosta. Tämä riippuvuus tulee luultavasti lähiaikoina vain kasvamaan. Moni osavaltio ja piirikunta saa suuren osan tuloista kulutuksesta maksettavista veroista. Nämä verotulot ovat romahtaneet, kun kansa ei ole päässyt kuluttamaan.

Liittovaltiota tarvitaan vielä hätiin, ja se lisää Trumpin valtaa suhteessa kuvernööreihin. Jos hän siis haluaa sitä käyttää. Trumpin puheet ja teot ovat usein ristiriidassa. Hän julistaa valtaansa, mutta asettuisiko hän oikeasti kuvernöörejä vastaan? Sitä ei vielä tiedetä.

Kirjaimellisten valtaoikeuksien tarkastelun lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, miten Trumpin käsitys omasta vallastaan on muuttunut. Vielä muutama viikko sitten, kun kansalaisten elämää rajoittavat päätökset tehtiin, Trump katsoi päätösten kuuluvan osavaltioille.

Trump rajoitti matkustamista Yhdysvaltain rajojen yli. Koulut, kaupat ja ravintolat suljettiin osavaltioita johtavien kuvernöörien ja paikallispoliitikkojen käskyillä. Presidentti antoi suosituksia, mutta määräykset pysytellä kotona tulivat muilta.

Nyt näyttää siltä, että rajoitukset toimivat. Rajoituksista varhain ilmoittaneessa Kaliforniassa tilanne on parempi kuin Suomessa. Myös pahimmin kärsineen New Yorkin osavaltion demokraattikuvernööri Andrew Cuomo uskalsi eilen jo sanoa, että pahin on ohi.

Nämä hyvät uutiset ovat kiihdyttäneet Yhdysvalloissakin keskustelua siitä, milloin ja miten rajoituksia pitäisi purkaa. Keskustelu on usein harhaanjohtavaa. Toimittajat tivaavat Trumpilta, milloin tämä avaisi talouden ja tämä puhuu siitä, miten se on hänen elämänsä isoin päätös.

Mutta sen ei pitäisi olla Trumpin päätös. Hän ei sulkenut paikkoja. Miten hän voisi ne avata?

Presidentin oma selitys oli maanantain tiedotustilaisuudessa se, että kyllä hänellä olisi ollut valta päättää rajoituksista. Hän ei vain käyttänyt sitä.

”Jos he eivät tee hyvää työtä, minä otan ohjat.”

Helppo sanoa, vaikeampi tehdä. NPR-radiokanavan mukaan Trump ei ole toteuttanut useimpia niistä lupauksista, jotka teki kuukausi sitten julistaessaan maahan hätätilan.

Perustuslaillinen kiista valtaoikeuksista voi vaikuttaa kuivalta, mutta sen takana piileskelee kulunut viisaus: valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

Koronaepidemiassa Trump vältteli pitkään vastuuta ihmisten hengestä ja terveydestä. Hän on vierittänyt sitä osavaltioille, ulkomaille, Maailman terveysjärjestölle WHO:lle, medialle.

”En ota mitään vastuuta”, Trump sanoi maaliskuussa, kun häneltä kysyttiin koronavirustestauksen ongelmista.

Trump on pyrkinyt luomaan kuvaa, jonka mukaan liittovaltio auttaa kansalaisia hyvää hyvyyttään, vaikka oikeasti se olisi muiden homma.

Mutta kun edessä saattaa olla mahdollisuus päästää ihmiset takaisin töihin ja kouluun, vastuu yhtäkkiä kiinnostaakin presidenttiä. Tiistaina hänen on määrä julkistaa työryhmä, jonka tehtävä Valkoisessa talossa on keskittyä talouden avaamiseen.

Trump näyttää uskovan, että kansalaiset toivovat rajoitusten poistamista. Presidentiltä kysyttiin maanantaina, mitä hän aikoo tehdä, jos joku kuvernööri asettuu poikkiteloin eikä suostu purkamaan rajoituksia silloin, kun presidentti haluaa.

”Haluaisin nähdä hänen asettuvan uudestaan ehdolle.”

Trump siis uskoo äänestäjien lopulta rankaisevan siitä, jos rajoitukset pitkittyvät.

Samaan aikaan kuvernöörit niin itä- kuin länsirannikolla ovat liittoutuneet yhteen naapuriosavaltioiden kanssa ja neuvottelevat rajoitusten purkamisesta yhdessä. Neuvotteluja käyvät kuvernöörit edustavat yhteensä noin 107 miljoonaa amerikkalaista eli liki kolmannesta kansasta.

Kuvernöörien yhteistyö on fiksua siksi, ettei koronavirus tunne osavaltioiden rajoja. Se voi olla viisasta myös sen vuoksi, että vastuu talouden avaamisesta jakautuu.

Se on nimittäin päätös, jossa on myös helppo mokata. Kun päätös tehdään yhdessä, kukaan kuvernööreistä ei joudu yksin tikunnokkaan.

Koronavirusepidemian aikana Yhdysvalloissa on kuultu paljon sotavertauksia. Trump on itse kutsunut itseään sota-ajan presidentiksi. Hän vaikuttaa kuvittelevan, että talouden avaaminen on samanlainen suuri kansallinen juhlapäivä kuin vaikkapa toisen maailmansodan rauhan solmiminen.

Todellisuudessa se tulee muistuttamaan enemmän Yhdysvaltain 2000-luvun sotia, joissa joukkoja vedetään pois ja sitten taas lisätään ja sitten taas vedetään pois.

Kansa ei voi juhlia viruksesta vapautumista kaduilla, koska vaara ei poistu presidentin – tai kuvernöörin – päätöksellä.