Tartuntataudit

Jopa 117 miljoonaa lasta on vaarassa sairastua tuhkarokkoon, YK varoitti tiistaina. Syynä ovat koronaviruksen aiheuttamat eristystoimet, jotka vaikeuttavat rokotuksia. Koronaviruspotilaiden hoito myös vie resursseja rokotusohjelmilta.

Tuhkarokko on erittäin tarttuva ja pikkulapsille hengenvaarallinen tauti, jonka leviäminen on helppo estää rokottein.

Tuhkarokko on nyt vaarassa levitä ainakin 37 valtiossa, YK varoitti yhteisessä tiedotteessa Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.

24 valtiota on keskeyttänyt rokoteohjelmansa koronaviruksen vuoksi kokonaan, ja 13 valtiota on rajoittamassa rokotusohjelmiaan.

Useassa näistä maista on meneillään myös tuhkarokkoepidemia. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo 6 000 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon. Kongossa tavattiin viime viikolla myös tappavaa ebolakuumetta, jonka viimeisin epidemia oli jo ehditty julistaa päättyneeksi vain muutamaa päivää aikaisemmin.

Huolestuttava tuhkarokkoepidemia on lisäksi Bangladeshissa, Brasiliassa, Etelä-Sudanissa, Nigeriassa, Ukrainassa ja Kazakstanissa.

YK ja WHO vetosivat valtioihin, jotta ne pyrkisivät tavoittamaan rokottamattomat lapset heti koronaepidemian hellitettyä.

”Kehotamme valtioita suunnittelemaan ennakkoon tehokasta rokotusohjelmaa, joka aloitettaisiin heti kun liikkumisrajoitukset on poistettu”, sanoi YK:n lastenjärjestön Unicefin rokotusohjelman johtaja Robin Nandy uutistoimisto AFP:lle.

Tuhkarokkoon on halpa ja tehokas rokote. Siitä huolimatta tuhkarokko on levinnyt viime vuosina myös rikkaissa maissa, osittain siksi, että osa ihmisistä kieltäytyy rokotuksista. Esimerkiksi Italiassa rokotekattavuus on laskenut ja alentanut väestön laumasuojaa, ja maassa on ollut useita tuhkarokkoepidemioita.

YK:n mainitsema yli sadan miljoonan tartunnan lisäys olisi merkittävä uhka.

Nykyisin noin 20 miljoonaa ihmistä sairastuu vuosittain tuhkarokkoon. Sairastuneista suurin osa on alle viisivuotiaita. Vuonna 2018 tuhkarokkoon kuoli noin 140 000 ihmistä, joista suurin osa lapsia tai vauvoja. Vaarallisin tauti on alle vuoden ikäisillä vauvoilla.

Suomessa tuhkarokkorokotus kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja on kaikille ilmainen. Koronaviruksen ei ole Suomessa ilmoitettu vaikuttavan rokotusohjelmaan.