Euroopan komissio julkaisee keskiviikkona nelisivuisen ohjeistuksen jäsenmaille koronarajoitusten purkamisesta. Komissio hyväksyy ohjeistuksen keskiviikkona.

Osa maista on jo kertonut ensimmäisistä purkutoimista. Itävalta antoi tiistaina avaamisluvan alle 400 neliömetrin kauppatiloille sekä puutarha- ja harrasteliikkeille. Myös Espanja on helpottanut joidenkin ammatinharjoittajien karanteenia, ja antanut työntekijöille lupia palata töihin.

Toisaalta esimerkiksi Ranska kertoi maanantai-iltana pidentävänsä laajoja sulkuja ja liikkumiskieltoja kuukaudella. Kouluja aletaan avata vaiheittain 11. toukokuuta alkaen, kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

HS:n haltuunsa saaman komission työpaperin mukaan Euroopan unioni toivoo jäsenmaiden informoivan muita maita ja EU:ta mahdollisista lievennyksistä hyvissä ajoin.

Lievennyksissä pitää ottaa huomioon se, että ”epidemiologinen kriteeristö näyttää, että sairauden leviäminen on merkittävästi vähentynyt tiettynä, riittävänä ajanjaksona”.

”Exit-strategian pitää perustua tieteeseen ja sen keskiössä pitää olla kansanterveys. On kuitenkin huomioitava, että rajoitustoimien purkaminen on moniulotteinen poliittinen päätös, jossa on tasapainoiltava terveyshyötyjen ja talous- sekä sosiaalisten vaikutusten välillä”, ohjeistuksessa kirjoitetaan.

Komissio haluaa ohjeistuksella välttää kriisin alun tilanteen, jossa jäsenmaat määräsivät toimia ja kieltoja muille kertomatta.

”Kun Euroopassa todella tarvittiin yhteisöllisyyttä, liian moni huolehti aluksi vain itsestään. Kun Euroopassa todella tarvittiin kaikki yhden puolesta -henkeä, liian moni tuijotti vain omaan napaansa”, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi helmikuussa.

Komissio suosittaa, että rajoituksista luovutaan asteittain, ja että toimien välillä on riittävä väli, kuten kuukausi. Laajoista rajoituksista siirrytään kohdennettuihin. Haavoittuvien ihmisryhmien, kuten iäkkäiden, rajoitustoimet jatkuisivat pidempään. Myös sairaiden ja lievästi oireilevien karanteenitoimia pitää jatkaa.

Komission mukaan rajoituksia on syytä purkaa ensin paikallisesti ja sitten vasta maantieteellisesti laajemmilla alueilla. Näin mahdollisesti uudelleen ryöpsähtäneet tartunnat saataisiin rajattua.

Ihmiset kävelivät kauppakadulla tiistaina kun Itävalta oli kertonut avaavansa useita kauppoja koronasulun jälkeen. Kuva: LISI NIESNER / Reuters

Töihin paluun ja liiketoiminnan avaamisen osalta komissio suosittaa vaiheittaisuutta. Ensin pienemmät kauppapaikat ja koulut, sen jälkeen pienemmät kulttuurilaitokset, kuten teatterit ja elokuvateatterit. Kouluissa oppilasmäärää on syytä rajoittaa, ja esimerkiksi teattereissa ja elokuvateattereissa aukiolo- ja ihmismäärää pitää rajata.

Viimeiseksi sallittaisiin massakokoontumiset, kuten festivaalit, komission ohjeistuksessa sanotaan.

Ohjeistuksessa muistutetaan, että päätöksiä on koko ajan syytä arvioida uudestaan. Terveyshenkilökuntaa ja suojatarvikkeita pitää varata viruksen mahdollisen uudelleen aktivoitumisen varalta.

Moni maa kehittää nyt mobiili- tai sovellusseurantaa, jotta viruksen kulkua voitaisiin jäljittää paremmin. Komission mukaan tieto viruksen liikkeistä ja tartuntaketjuista auttaa taudin kontrolloinnissa, ja että mobiilisovelluksista on tässä apua. Datan keruu pitää olla yhdenmukaista, ja järjestelmän ”kestävä” sekä yksityisyydensuojaa kunnioittava.

EU-komissio pidensi ohjeistustaan Schengen-alueen matkustusrajoituksista toukokuun puoleenväliin. Suomi kielsi matkustajaliikenteen Venäjän-rajalla 19. maaliskuuta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Uudessa ohjeistuksessaan komissio toivoo, että rajaliikennettä aletaan vapauttaa koordinoidusti naapurimaiden kanssa. Rajojen pitää olla avoinna tavaroille, kuljetustyöläisille ja välttämättömillä aloille työtä tekeville. Rajoja avataan vaiheittain esimerkiksi rajaseutujen asukkaille. Viimeiseksi avautuisivat ulkorajat EU:n yhteisellä koordinaatiolla, komissio ohjeistaa.

Puolalainen terveysviranomainen tarkisti Saksasta tulevan naisen mahdollisen kuumeen maaliskuun lopussa. Kuva: Odd Andersen / AFP

Saksan tiedeakatemia julkaisi maanantaina omat suosituksensa koronavirusrajoitusten purkamisesta. Saksan liittokansleri Angela Merkel neuvottelee osavaltioiden pääministerien kanssa rajoitustoimista keskiviikkona. Myös esimerkiksi Belgia kertoo rajoitustoimien jatkosta keskiviikkona.

Tiedeakatemian mukaan etäisyys- ja hygieniasäännöt huomioon ottaen ravintoloita ja kauppoja voi ryhtyä avaamaan. Akatemian mukaan koulut olisi hyvä avata ”mahdollisimman pian”, mutta varovasti ja vuosiluokkia porrastaen.

Maantiedon opettaja Dinar Pamukci seisoi luokassaan Hanaussa 13. maaliskuuta kun Saksa oli päättänyt koulujen sulkemisesta. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Saksan mukaan koronavirustilanne on jo usean päivän mukaan tasaantunut. Tiistaina diagnosoituja taudinkantajia oli yli 130 000, ja virukseen on kuollut yli 3 200 ihmistä.

Tanska avaa koulut ja päiväkodit keskiviikkona 11-vuotiaille ja nuoremmille. Myös Norja kaavailee päiväkotien ja alakoulujen avaamista huhtikuun loppupuolella. Suomessa päiväkoti-ikäiset ja alakoulun kolmella ensimmäisellä luokalla olevat lapset ovat saaneet mennä kouluun, mutta vanhempia on ohjeistettu pitämään lapset kotona, jos mahdollista.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että Tanska kaavailee lisälieventämistä koronavirustilanteen tasaannuttua.