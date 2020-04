Toista viikkoa Tšernobylin entisen ydinvoimalan ympäristössä riehuneet metsäpalot talttuivat hieman tiistaina, kun Pohjois-Ukrainan sateet tulivat sammuttajien avuksi.

Paloviranomaiset ilmoittivat tiistaina Ukrainska Pravda -lehden mukaan, ettei alueella näy enää liekkejä. Sisäministeriö vahvisti asian, mutta myöhemmin onnettomuusalueen erityishallinto kertoi uusista maastopaloista voimalan länsi- ja eteläpuolella.

Lähin metsäpaloalue on vain kilometrin päässä onnettomuusvoimalasta.

Ukrainan ydinturvallisuusviraston mukaan maastopalo saavutti maanantaina alueen, johon on läjitetty saastunutta maata ja varastoitu onnettomuusreaktorin suojaksi rakennetun ensimmäisen sarkofagin betonilohkareita. Viraston mukaan alueen säteilytaso on kuitenkin pysynyt sallituissa rajoissa.

Ydinvoimalasta 30 kilometrin päähän yltävällä suljetulla alueella oli pitkänäperjantaina tulessa erityisalueen hallinnon mukaan 11 500 hehtaaria metsää. Entisen Neuvostoliiton alueen tilannetta laajemminkin seuraavan Venäjän Greenpeacen mukaan todellinen paloalueen laajuus on kuitenkin moninkertainen.

”Teimme tarkan laskelman maanantaina”, ympäristöjärjestön energiaohjelman johtaja Rašid Alimov kertoo puhelinhaastattelussa.

”Siellä on kaksi tulipaloa. Ensimmäinen syttyi huhtikuun 3. päivänä ja toinen huhtikuun 5. päivä”, hän sanoo.

”Ensimmäisessä palossa tuhoutui 34 000 hehtaaria, toisessa 12 600 hehtaaria. Tämä jälkimmäinen palo levisi yli Prypjat-joen ja pääsi leviämään noin kilometrin päähän turmavoimalan peittävästä sarkofagista.”

Tšernobylin suojavyöhykkeellä pitkänäperjantaina otetussa kuvassa näkyy metsäpalojen tuhoja. Kuva: Ukrainan valtiollinen pelastuskeskus

Lukujen eroihin vaikuttaa ainakin se, mitä mukaan lasketaan. Avoimet liekit ovat välillä tukahtuneet ja leimahtaneet uudelleen. Jos nykyiseen paloalueeseen lisätään jo aiemmin palanut alue, tuhoalue moninkertaistuu.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan satelliittiseurannasta selviää lisäksi, että metsäpalot riehuvat Pohjois-Ukrainan lisäksi niin Valko-Venäjällä kuin Venäjän länsiosissakin.

Jos ydinvoima-alueen paloon lasketaan mukaan suljetun alueen länsirajalla palava suuri maastoalue, tulee paloalueelle kokoa jo satoja neliökilometrejä.

Sammuttajat ovat kamppailleet liekkejä vastaan muun muassa helikopterin ja kahden Antonov-sammutuskoneen avulla. Palomiehiä on ollut satoja ja paloautojakin lähes sata. Suljetun alueen sammuttaminen on tärkeää, sillä maasto on alueella ydinlaskeuman saastuttamaa.

Paikallinen ympäristövalvontaviranomainen kertoi maastopalojen puhjettua mitanneensa alueella 16-kertaisia säteilymääriä normaaliin nähden. Viranomaiset kiirehtivät kuitenkin pian ilmoittamaan, että säteilytasot ovat normaaleissa rajoissa.

Suljetun erikoisalueen hallinto julkaisi tiistaina mittaustulokset 15 kohteesta turmavoimalan ympäristöstä. Kaikki säteilyarvot olivat sallituissa rajoissa.

”Metsäpalojen seurauksena vähäisiä määriä radioaktiivista cesiumia on voinut lähteä liikkeelle”, sanoo laboratorionjohtaja Aleksi Mattila Suomen säteilyturvakeskuksesta.

”Paloalueen sammuttajat joutuvat sen varmasti huomiomaan, ja sitä voi levitä havaittavissa olevia määriä lähialueille.”

”Palossa vapautuvat aineet voivat kulkea pitkiä matkoja ja teoriassa on mahdollista, että niitä havaittaisiin Suomessakin”, Mattila sanoo.

”Ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta haitallisia määriä Ukrainan metsäpaloista peräisin olevaa radioaktiivisuutta ei tänne voi kuitenkaan tulla. Pitoisuudet laimenisivat matkalla häviävän pieniksi.”

Metsäpalot peittivät näkyvyyden tiellä Tšernobylin suojavyöhykkeellä pitkänäperjantaina. Kuva: Ukrainan valtiollinen pelastuskeskus

Sekä Greenpeacen Alimov että Säteilyturvakeskuksen Mattila ovat yhtä mieltä siitä, että onnettomuusreaktorille ja voimalan suljetuille reaktoreille tulipalot eivät suoranaista uhkaa aiheuta, sillä niitä ei ole rakennettu metsään.

Muutoin Alimov suhtautuu säteilytason alhaisuuteen varauksellisesti.

”On siellä muutakin radionuklideita kuin cesiumia”, Alimov huomauttaa. Eikä virallisia tietoja kannata hänen mukaansa aina ottaa annettuina.

”Kun palot alkoivat, Ukrainan viranomaiset kertoivat, että 20 hehtaaria on tulessa. Samaan aikaan suurpalot näkyivät satelliittikuvissa. Ei tällainen tieto ole mikään mielipidekysymys. Kyllä kuvasta näkyy, millainen ala palaa.”

Noin sadan kilometrin päässä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta sijaitsevasta Tšornobylin ydinvoimalasta käytetään yleisesti venäjänkielistä kirjoitusasua Tšernobyl.

Sen vuoden 1986 ydinonnettomuus on edelleen maailmanhistorian vakavin. Voimalan ympärille perustettiin noin 30 kilometrin laajuinen suojavyöhyke, jolle pääsy vaatii erikoislupaa. Tuhoutunut reaktori on peitetty betonikuorella.

Onnettomuudessa tuhoutui kuitenkin vain yksi reaktori. Voimala jatkoikin toimintaansa vuoteen 2000, jolloin viimeinen reaktori suljettiin.

Sen jälkeen turismi alueella on lisääntynyt, erityisesti HBO:n suositun televisiosarjan myötä. Alueen tunnetuin paikka on ydinvoimalan henkilökunnalle rakennettu Prypjat, joka tiedetään yleisemmin venäläisellä nimellään Pripjat. Se evakuoitiin pian onnettomuuden jälkeen ja on muuttunut aavekaupungiksi.

Niinpä yhdeksi keskeiseksi tiedonvälittäjäksi on noussut alueelle opastettuja retkiä järjestävä Jaroslav Jemeljanenko, joka on raportoinut tilanteesta Facebook-sivullaan. Juuri Jemeljanenko kertoi tulen yltäneen Prypjatiin.

Tiistaina hän vei avustuskuormaa alueelle ja kävi Tšornobylin kylässä, joka sijaitsee noin 17 kilometriä voimalalta. Paluumatkalla hän kertoi, ettei kylään näkynyt tiistaina savua. Hän myös kertoi alueella sataneen päivän aikana lunta.

Palon tuhoja Tšernobylin suojavyöhykkeellä sijaitsevassa Poliskessa. Kuva on sunnuntailta. Kuva: Reuters

Ukrainassa on tänä keväänä ollut tavallista enemmän maastopaloja kuivan kevään vuoksi. Palot ovat järjestään ihmisten sytyttämiä, monet pienviljelijät muun muassa kulottavat peltojaan ennen kylvöä.

Viranomaisten mukaan ainakin yksi mies on otettu kiinni ydinturma-alueella riehuvien palojen sytyttämisestä epäiltynä. Ukrainan parlamentti on jo moninkertaistanut sakkoja, joita voidaan määrätä roskia, maastoa tai lehtiä polttaville.