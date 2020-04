”Koronavirus saattoi Trumpin ja Bolsonaron häpeään”, otsikoi The Guardian tässä kuussa.

”Tiede ja hyvinvointi ovat kriisin keskiössä ja se tietää pahaa oikeistopopulisteille”, lehti jatkoi.

”Koronavirus paljasti populismin rajoitteet”, kirjoittivat myös Brookings-instituutin Yhdysvaltain ja Euroopan keskuksen johtaja Thomas Wright ja The Asia Groupin johtaja Kurt M. Campbell Atlantic-lehteen viime kuussa.

”Tappaako koronavirus populismin”, kysyi Wall Street Journal ja Politico vastasi: ”Koronaviruksen seuraava uhri on populismi.”

Sama trendi on havaittu Suomessakin.

”Merkille pantavaa on rationaalisuuden voimakas korostuminen kaikkialla”, iloitsee emeritusprofessori Kari Enqvist Ylen kolumnissa. ”Huuhaa-väkikin on siirtynyt vähin äänin hopeavedestä käsidesiin.”

”Nyt me kaikki rakastamme tiedettä”, kiteytti Suomen Kuvalehden pääkirjoitus.

Voiko se olla totta? Palasiko totuus totuudenjälkeiseen aikaan?

Kontrasti on ainakin melkoinen vain muutamien vuosien takaiseen tilanteeseen meillä ja maailmalla.

Vuonna 2015 pitkäaikainen ministeri Alexander Stubb tölvi vuoroin professoreita ja ”päivystävien dosenttien sepustuksia”. Nyt Stubb valmistautuu Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston keskuksen johtajaksi ja professoriksi ja haluaa puhua empatiasta.

Vuonna 2016 Britannian opetus- ja oikeusministerinä toiminut Michael Gove sanoi, että ”kansa on kyllästynyt asiantuntijoihin”. Hän lisäsi nopeasti, että tarkoitti asiantuntijoita kirjainlyhentein itseään kutsuvista organisaatioista, jotka väittävät tietävänsä mikä on parasta ja erehtyvät kuitenkin toistuvasti.

Asenne tuli silti selväksi.

Trendi jatkui: Oxford University Pressin sanakirjatoimitus ja The Economist-lehti valitsivat vuoden 2016 sanaksi post-truth eli totuuden jälkeen. Taustalla oli esimerkiksi Brexit-äänestys Britanniassa ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi.

Kolmena ensimmäisenä virkavuotenaan Trump teki Washington Postin laskelmien mukaan 16 241 virheellistä tai harhaanjohtavaa lausumaa, ja tahti kiihtyi vuosi vuodelta.

Tällaisia lausumia oli vuonna 2017 keskimäärin kuusi päivässä, mutta 2018 niitä oli jo keskimäärin 16 päivässä ja viime vuonna keskimäärin 22 päivässä.

Jos ja kun hän jäi virheistä jatkuvasti kiinni, vakiovastaus oli joko ”en koskaan ole sanonut niin” tai ”monet sanovat niin”.

Trumpille valtavirtamedia oli ”valeuutisia” ja hänen lehdistöpäällikkönsä on selitellyt presidentin virheitä sillä, että ne ovat ”vaihtoehtoisia faktoja”.

Suosioon tämä ei juuri vaikuttanut. Myöskään kannattajille totuudella ei tuntunut olevan niin väliä, ja disinformaation merkittävin välittäjä on ollut ”sosiaalinen media”.

Bisnesmallinsa mukaisesti ”some” eli lähinnä muutama jättimäinen yhdysvaltalaisyritys kerää dataamme, myy sitä mainostajille ja kohdentaa algoritmillaan näkemiämme sisältöjä juuri meille koukuttaviksi, jotta palaisimme jakamaan lisää dataamme.

Samalla sosiaalisella medialla on ”ennennäkemätön kyky välittää valeuutisia ja paskapuhetta” ja siitä on tullut ”nimettömän vihapostin viemäri”, akateemikko, filosofi ja professori Ilkka Niiniluoto kiteytti ”Kuka hukkasi totuuden” -artikkelissaan (Tieteessä tapahtuu nro 2 / 2019).

Niiniluodon mukaan myös filosofit voivat katsoa peiliin, sillä ”totuudenjälkeisen ajan” kauhisteltavat ainekset löytyvät filosofian pitkästä traditiosta, esimerkkeinä skeptikot ja relativistit ja 1900-luvun lopun ”postmodernit” ajattelijat.

Niiniluoto siteerasi myös HS:n toimittajan Jussi Ahlrothin lauantaiesseetä, jonka mukaan ”postmodernistit eivät aloittaneet totuudenjälkeistä aikaa vaan he vain ensimmäisenä ymmärsivät sen alkaneen”.

Näin voi nähdä, samoin lehtori Paul-Erik Korvelan ja tutkijatohtori Johanna Vuorelman vastakirjoituksen tavoin (Tieteessä tapahtuu 1/2020), että postmoderni filosofiaperinne tarjoaa ”analyyttiset työkalut populistisen totuuspuheen haastamiseen, ei sen vahvistamiseen”.

Niiniluodonkin siteeraamat Derrida, Baudrillard ja kumppanit pyrkivät metodeillaan haastamaan valtaapitävien väitteitä, joita aikoinaan esitettiin neutraaleina kuvauksina maailmasta.

Heidän pääantinsa tuskin oli objektiivisen todellisuuden hämärtäminen. Kestävin anti oli analyysi vallan ja tiedon välisestä verkostosta ja kielen sekä hahmotuskykymme rajoituksista, jotka lähes väistämättä muokkaavat ja vääristävät omaa käsityskykyämme todellisuudesta.

Onko hukattu totuus nyt löytynyt?

Ainakin virheitään päivittäin tunnollisimmin oikaiseva perinteinen media kerää lukijoita paikoin ennätysmäisesti. Samalla ”vaihtoehtoisten faktojen” tarjoajat ovat vaihteeksi jääneet tieteellisten faktojen tarjoajien varjoon.

Myös Ilkka Niiniluoto on nyt Kuka hukkasi totuuden -artikkeliaan optimistisempi.

”Tämä vaikea aika toi tieteellisen tiedon tarvetta esiin. Jos kirjoittaisin Kuka hukkasi totuuden -artikkelin nyt, esimerkkiaineistoa olisi uudella tavalla.”

Nyt myös Trump on – ajoittain – hieman kuunnellutkin virusasioiden tieteellistä asiantuntijaa, immunologi Anthony Faucia.

”Brexit-asioissa valehdellut Britannian pääministeri Boris Johnson joutui tehohoitoon ja muutti suhtautumistaan koronavirukseen. Vladimir Putin tuntuu olevan hienoisissa vaikeuksissa Venäjän tartuntalukujen suhteen, jotka eivät voine pitää paikkaansa”, Niiniluoto sanoo.

Varsin yksin näyttivät näinä päivinä jäävän myös virusta vähätelleet Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka.

Sodassa koronavirusta vastaan ”sodan ensimmäinen uhri on totuus” -hokema ei siis pitänytkään ainakaan täysin paikkaansa.

”Kyllä tämä asetelmia ravistelee. Populistipoliitikot joutuvat ennemmin tai myöhemmin epidemian levitessä kohtaamaan tosiasiat”, Niiniluoto arvioi.

Akateemikko Ilkka Niiniluoto on nyt ”Kuka hukkasi totuuden” -artikkeliaan optimistisempi. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Jopa perinteinen valeuutislinko eli ”sosiaalinen media” on yrittänyt hieman ryhdistäytyä.

Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti arvioi viime viikolla julkaistussa selvityksessään trendin muuttuneen selvästi maaliskuun lopulla, kun Facebook, Youtube ja Twitter päättivät poistaa Brasilian presidentin Jair Bolsonaron välittämät sisällöt, joissa oli väärää tietoa koronaviruksesta.

Reuters-instituutin mukaan sosiaalinen media on silti yhä merkittävä valeuutisten välittäjä. Instituutti analysoi yhteensä 225 virheellistä väitettä koronaviruksesta. Sosiaalisen median yritykset levittivät niistä 88 prosenttia, televisio yhdeksän prosenttia ja perinteiset uutislähteet 8 prosenttia.

Reuters-instituutin mukaan Twitter on jättänyt 59 prosenttia faktantarkistajien virheelliseksi toteamista koronavirus-twiiteistä poistamatta, kun Youtubessa virheellistä informaatiota jätetty poistamatta 25 prosenttia ja Facebookissa 24 prosenttia.

Mutta paljon valeuutisia ja virheitä on siis poistettukin. Enemmän kuin koskaan ennen.

Se ei populisteja pysäytä.

Videokoosteet kertovat perin selvästi, kuinka esimerkiksi Trump kertoi ensin Yhdysvaltojen pystyvän kontrolloimaan erinomaisesti koronavirusta, joka ”katoaisi itsestään”. Lopulta presidentti alkoi väittää, että hän ymmärsi kyseessä olevan maailmanlaajuisen pandemian jo ennen kuin sitä kutsuttiin pandemiaksi.

”Ja äskettäin Trump hyökkäsi myös maailman terveysjärjestöä (WHO) vastaan ja uhkasi katkaista sen rahoittamisen väittäen, että se on syypää pandemian leviämiseen”, Niiniluoto muistuttaa.

On myös paljon populistijohtajia, jotka ottivat kriisin heti vakavasti, mutta riensivät samalla käyttämään poikkeusvaltuuksia rapauttaakseen demokratiaa ja kasvattaakseen valtaansa, professori Cas Mudde muistutti Guardianissa viime kuussa.

”Kriisi tuo myös uudenlaisia huijauksen muotoja. Huijarit keksivät aina jonkun rakosen”, Niiniluoto sanoo.

Myös dosentti Emilia Palonen arvioi äskettäisessä HS-haastattelussa, että akuutin kriisivaiheen jälkeen populismi nousee niin vasemmalta kuin oikealta.

Totuuden noustua jälleen arvoonsa se voi käydä esimerkiksi niin, että suorien valheiden sijasta populistien taktiikka painottuu tosiasioiden valikoivaan ja manipulatiiviseen käyttöön.

Tähän viittaa myös Reuters-instituutin selvitys. Sen analysoimasta koronavirus-disinformaatiosta vain 38 prosenttia oli täysin tekaistua. Lähes 60 prosenttia perustui tosiasioiden vääntelevään valikointiin ja irrottamiseen kontekstistaan.

Paluuta tilanteeseen ennen totuudenjälkeistä aikaa ei ole, Populocracy: The Tyranny of Authenticity and the Rise of Populism -kirjan tehnyt tutkija Cathernie Fiecci varoitti äskettäisessä kirjoituksessaan.

Digitaalisen teknologian ja populistisen politiikan sekoitus toi meidät Fieccin mielestä nykytilanteeseen.

Nyt tarvitsemme totuuden ja tieteen ylösnousemusta, mutta myös päätöksenteon avoimuutta ja asiantuntijatiedon ymmärrettävää välittämistä suurimmassa hädässä oleville väestönosille.

Jos tässä ei onnistuta, ennustukset totuudenjälkeisen ajan ja populismin uudesta noususta toteutuvat.

Niiniluodon johtopäätös pysyy ennallaan. Tiede, yliopistot ja vastuullinen journalismi ovat ”rehellisyyden ja totuuden kunnioittamisen linnakkeita”, joiden ansiosta totuudenjälkeisestä kaudesta toivottavasti tulee vain väliaikainen häiriötila, hän kirjoitti jo Kuka hukkasi totuuden -artikkelissaan.

Kansalaisille hän toivoo tiedepohjaista koulutusta ja monipuolista yleissivistystä.

”Heidän vastuullaan on myös valita demokraattisilla vaaleilla poliittisiksi johtajiksi viisaita ja rehellisiä henkilöitä”, filosofi muistuttaa.