YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet ovat sopimassa kansainvälisestä tulitauosta koronaviruspandemian takia. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että ainakin kolme viidestä pysyvästä jäsenestä on sitoutunut asiaan.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati sotimisen lopettamista kaikkialla maailmassa maaliskuun 23. päivä. Asiasta kertovan uutistoimisto Reutersin mukaan Guterres varoitti että sotaa käyvät valtiot ovat koronaviruspandemian johdosta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, sillä monesti niiden terveydenhuollon järjestelmät ovat romahtaneet ja jäljellä olevat lääkärit ja hoitajat ovat myöskin sotatoimien maalitauluina.

Emmanuel Macron kertoi, että ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Yhdysvaltojen Donald Trump ja Britannian pääministeri Boris Johnson ovat ilmoittaneet hänelle sitoutuvansa Guterresin tulitaukoehdotukseen. Venäjän presidentti Vladimir Putinista ei ollut vielä varhain keskiviikkona varmuutta.

Macron oli kuitenkin toiveikas.

”Puhuin hänelle tästä aloitteesta aivan aluksi. En ole puhunut hänen kanssaan sen jälkeen, kun muut johtajat ilmoittivat sitoutumisestaan. Teen tämän lähituntien aikana”, Macron sanoi Radio Francen haastattelussa.

”Uskon, että presidentti Putin tulee olemaan kanssani samaa mieltä. Sinä päivänä, kun hän sanoo sitä olevansa, pystymme pitämään videokonferenssin ja välittämään tämän viestin eteenpäin arvokkaasti, vahvasti ja tehokkaasti.”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui Ranskan televisiossa maanantaina 13. huhtikuuta. Kuva: STEPHANE MAHE / Reuters

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kerrottiin tiistaina illalla keskustelleen puhelimessa Emmanuel Macronin kanssa. Tuolloin uutistoimistot eivät kuitenkaan täsmentäneet, mitä puhelussa käsiteltiin.

YK:n turvallisuusneuvosto piti ensimmäisen tapaamisensa koronaviruspandemian tiimoilta huhtikuun yhdeksäntenä. Tuolloin 15 jäsenvaltion neuvosto yritti päästä yhteisymmärrykseen siitä, pitääkö sen tehdä pandemian johdosta jotain.

Turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenillä on neuvoston päätöksiin veto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että jos yksikin pysyvä jäsen käyttää jotain ratkaisua vastustaessaan tätä oikeuttaan, turvallisuusneuvosto ei voi tehdä päätöstä.

Ranska on pysyvä jäsen Yhdysvaltojen, Kiinan, Britannian ja Venäjän ohella. Muiden jäsenten määräaikainen kausi kestää kaksi vuotta kerrallaan, ja tällä hetkellä jäseniä ovat Belgia, Dominikaaninen tasavalta, Viro, Saksa, Indonesia, Niger, St. Vincent ja Grenadiniit, Etelä-Afrikka, Tunisia ja Vietnam.

Jokainen pysyvä jäsen on mukana sodassa, sodanjälkeisissä vakauttamistoimissa tai sodan kaltaisessa tilanteessa jossain päin maailmaa omien maarajojensa ulkopuolella.

Kiina on mukana terrorisminvastaisissa operaatioissa Ranskan ja useiden muiden maiden kanssa Pohjois-Malissa ja Nigeriassa.

Ranskalla on useita operaatioita niin Keski-Afrikan tasavallassa kuin Irakissa, Libyassa ja Syyriassa terrorismintorjunnan ylläpidossa nyt kun Isis-järjestö on enimmäkseen kukistettu. Ranska on ollut mukana myös kansainvälisessä väliintulossa Somalian sisällissodassa.

Yhdysvallat sotii tai on mukana vakauttamistoimissa Afganistanissa, Irakissa, Somaliassa, Syyriassa, Jemenissä ja Libyassa. Britannia on mukana ainakin Isisin vastaisessa rintamassa Irakissa ja Syyriassa,

Venäjä puolestaan on sodassa tai mukana sodankaltaisissa toimissa ainakin Syyriassa, Ukrainassa ja Libyassa.

Jokainen YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen on myös saanut paikallisesti osansa koronaviruspandemiasta. Kiina ehti ensimmäisenä, kun virus alkoi levitä Wuhanin alueelta joulu-tammikuussa. Se vaikuttaa myös olevan pisimmällä paikallisen epidemian taltuttamisessa. Ranskassa yli 15 000 ihmistä on kuollut virukseen ja Yhdysvalloissa tartuntoja on todettu eniten koko maailmassa: yli 600 000.

Venäjä kulkee epidemiakäyrällä muiden jäljessä, mutta sielläkin tartuntoja oli tiistaina ilmoitettu virallisesti ainakin reilut 21 000. Todellinen luku on todennäköisesti isompi. Siksi tulitaukoaloite tulee Venäjälle herkällä hetkellä: johdon suhtautuminen koronavirukseen vaikuttaa muuttuneen lähiaikoina. Maanantaina presidentti Putin myönsi tilanteen todennäköisesti vielä pahenevan.

”Meillä on paljon ongelmia. Meillä ei ole mitään syytä kehuskella, emmekä saa rentoutua”, Putin sanoi tilanteesta.

Koronaviruspandemiasta on seurannut jo jotain muutakin hyvää: pääsiäisen alla huhtikuun alussa Saudi-Arabia suostui kahden viikon tulitaukoon Jemenissä. Sota on kestänyt vuodesta 2015, ja Jemen on arabimaista köyhin. Sodan aikana Jemenissä on levinnyt muun muassa kolera.

Samalla maailman köyhimpien maiden lapsia uhkaa myös tuhkarokkoepidemia, varoitti YK tiistaina.