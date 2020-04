Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut ohjeistavansa hallituksensa keskeyttämään Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen. Presidentin mukaan järjestö olisi peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ennen kun se levisi Kiinasta ympäri maailmaa.

Hän syyttää järjestöä muun muassa koronakriisin huonosta hoidosta. Maan hallinto tekee selvityksen WHO:n toimista.

”Kaikki tietävät, mitä siellä tapahtuu”, Trump sanoi ja syytti WHO:ta ”katastrofaalisesta ratkaistusta vastustaa matkustusrajoituksia Kiinasta ja muista maista”.

Trump syytti WHO:ia tilanteen peittelemisestä tiedostustilaisuudessaan varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja. Viime vuonna Yhdysvallat tuki järjestön toimintaa 400 miljoonalla dollarilla eli noin 364 miljoonalla eurolla. Summa on noin 15 prosenttia WHO:n koko vuosibudjetista.

Trumpin hallinto on useaan otteeseen kritisoinut YK:n alaisia järjestöjä, ja Trump esitti uhkauksensa WHO:n rahoituksen lopettamisesta ensimmäistä kertaa tiedotustilaisuudessaan edeltävän viikon tiistaina huhtikuun kahdeksantena.

Myös tuolloin Trump suomi WHO:ia siitä, että WHO arvosteli Yhdysvaltain hallinnon päätöstä asettaa matkustuskielto Kiinalle tammikuun lopussa.

Trumpin hallinnon mukaan WHO on tukeutunut liikaa kiinalaisviranomaisten antamiin tietoihin sen jälkeen, kun koronavirus alkoi levitä Wuhanin maakunnassa joulukuussa.

Kriitikoiden mukaan Tumpilla on nyt kiire etsiä ulkomaista syntipukkia. Hän on itse joutunut tuoreeltaan kritiikin kohteeksi omien pandemiatoimiensa vuoksi.

WHO on YK:n alainen järjestö.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin mukaan nyt ei ole aika vähentää WHO:n tai minkään muunkaan humanitaarisen järjestön varoja taistelussa koronavirusta vastaan.

Yhdysvaltojen lääkäreiden ammattijärjestön pääjohtaja Patrice Harris. Kuva: Shannon Stapleton / Reuters

Yhdysvaltojen lääkäreiden ammattijärjestön (American Medical Association) pääjohtaja Patrice Harris kehotti uutistoimisto Reutersin mukaan Trumpia harkitsemaan uudelleen päätöstään WHO:n rahoituksen keskeyttämisestä.

Harris sanoo Trumpin päätöstä vaaralliseksi askeleeksi väärään suuntaan.

”Päätös ei tee koronaviruksen voittamista helpommaksi,” Harris sanoi uutistoimistojen mukaan.

Johns Hopkins -yliopiston tartuntatautien asiantuntija Amesh Adalja on huolissaan Trumpin päätöksen ajoituksesta.

”Tämä päätös välittää väärän viestin keskellä pandemiaa”, Adalja sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Adaljan mielestä uudistuksia järjestelmässä tulisi pohtia vasta tilanteen tasoituttua.

”Näin ei tehdä keskellä pandemiaa.”

Maailman terveysjärjestön WHO:n tunnus. Kuva: Fabrice Coffrini / AFP

Australiassa pääministeri Scott Morrison sanoi ymmärtävänsä Trumpin kritiikkiä. Erityisesti Morrison huomautti siitä, että WHO tuki Kiinan päätöstä sallia uudelleen eläviä ja vastateurastettuja eläimiä myyvien torien avaaminen uudelleen.

”Mutta WHO on myös organisaatio joka tekee paljon tärkeää työtä. Emme aio täällä heittää lasta pois pesuveden mukana, mutta he eivät ole immuuneja kritiikille eivätkä sille, että asioita voi tehdä paremmin”, Morrison sanoi Reutersin mukaan.

WHO on saanut osakseen kritiikkiä jo aiemmin muun muassa hidastelusta. Se julisti koronaviruksen leviämisen pandemiaksi maaliskuun 11. päivänä, jolloin koronavirustartunta oli todettu noin 124 000 ihmisellä 113 maassa.

Globaaliksi terveysuhaksi WHO tosin julisti viruksen jo tammikuun viimeisenä päivänä. Tämä tapahtui viikkoja ennen kuin Trump julisti Yhdysvalloissa kansallisen poikkeustilan viruksen vuoksi.

Tuolloin YK:n alainen maailmanjärjestö ei kuitenkaan alkuvuodesta suositellut kansainvälisiä matkustusrajoituksia epidemian hillitsemiseen. Järjestön näkemys tammikuun lopussa oli se, ettei rajoituksia kansainväliselle liikenteelle tule ottaa käyttöön.

WHO päivitti strategiaansa koronaviruspandemian vastaisessa taistelussa viimeksi maanantaina.