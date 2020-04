Eristyssäännöt tiukkenivat Moskovassa keskiviikkona, kun poliisit alkoivat tarkistaa autoilijoiden ja julkisen liikenteen käyttäjien erilliset liikkumisluvat.

Kyseessä on tuorein liikkumisrajoitus, joilla Moskovan viranomaiset pyrkivät hidastamaan Moskovassa nyt nopeasti leviävää koronavirusta. Siitä ilmoitettiin maanantaina.

Keskiviikkona viranomaiset kertoivat tartuntojen yhteismäärän olevan Venäjällä nyt 24 490, joista 14 776 eli 60 prosenttia Moskovassa. Kuolleita on virallisesti 198. Viranomaisetkin sanovat oikeiden lukujen olevan suurempia.

Moskovan viranomaiset ovatkin jo varoittaneet hoitopaikkojen voivan loppua kahden viikon päästä ja vahvistaneet kuvat sairaaloihin pyrkivistä ambulanssijonoista oikeiksi.

Keskiviikkoaamusta alkaen siis kaikilla autolla liikkuvilla ja julkista liikennettä käyttävillä pitää olla erillinen viranomaisten myöntämä lupa. Se on matkapuhelimeen saatu henkilökohtainen QR-koodi tai lukusarja.

Luvat olivat keskiviikkoaamuna Moskovan kuumin keskustelunaihe, sillä poliisin tarkastukset aiheuttivat metroasemilla pitkiä jonoja. Ihmisten pakkautumisen ahtaisiin tunneleihin pelättiin pahentavan virustilannetta.

Eri puolilta kaupunkia kerrottiin myös pitkistä autojonoista tarkastuspisteille.

Valtakunnallinen televisiokanava NTV julkaisi jonoista kuvaa.

Toisissa postauksissa tapaa kummasteltiin.

Tunnettu pilapiirtäjä Sergei Jolkin liittyi ihmettelijöihin.

The Moscow Times -lehden toimittaja taas siteerasi entisen pääministerin Viktor Tšernomyrdinin kuuluisaa kommenttia ”yritimme parhaamme, mutta kävi kuten aina”.

Tilanne näytti kauhistuttavan myös Moskovan pormestaria Sergei Sobjaninia, joka kommentoi asiaa Twitterissä sanomalla olleensa jo yhteydessä poliisijohtoon ongelman vuoksi. Hänen mukaansa nyt suunnitteilla on automaattinen järjestelmä.

Moskovassa on ollut jo maaliskuun lopulta asti voimassa käytännössä ulkonaliikkumiskielto, josta käytetään termiä eristäytyminen.

Ulos saa poistua vain muutamasta syystä, lähinnä lähikauppaan tai -apteekkiin, hoitoa saamaan tai lemmikkiä ulkoiluttamaan. Määräysten rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja.

Välttämättöminä pidettyihin töihin saa edelleen mennä. Juuri näille töihin meneville Moskovan viranomaiset jakavat nyt erillislupia, mutta niitä voi saada muustakin syystä.

Useimmat kaupat, palvelut ja huvitukset on suljettu.

Liikennepoliisi tarkkaili autoja Moskovan laitamille keskiviikkona. Kuljettajilta tarkastettiin liikkumisluvat, joita Moskovan viranomaiset alkoivat vaatia keskiviikkona. Kuva: MAKSIM ŠEMETOV / Reuters

Sobjanin on noussut näkyvimpään rooliin koronavirusepidemian aikana.

Presidentti Vladimir Putin nimitti hänet varautumista koordinoivan työryhmän johtoon, mutta näkyvyyttä on lisännyt Moskovan tilanne.

Putin itse on siirtänyt johtovastuun aluetasolle. Hän on julistanut maahan ”ei-työviikon”, jonka on määrä jatkua huhtikuun loppuun. Kyse on käytännössä karanteenista, mutta analyytikoiden mukaan Putin ei ole halua itse kertoa rajoituksista.

Monet ymmärsivät Putinin maaliskuun lopulla esittämän ensimmäisen ilmoituksen vapaista ja palkallisesta ”ei-työviikosta” tarkoittavan lomaa. Hänen tiedottajansa Dmitri Peskov joutuikin pian tarkentamaan, ettei Putin puhunut vapaasta ”sanan klassisessa merkityksessä” vaan etätöitä tehneiden pitää jatkaa niitä.

Sulku on seisauttanut talouden kuten muuallakin, eikä Putinin lupaus karanteenin palkallisuudesta näytä kyselyiden ja median tietojen perusteella koskevan kaikkia.

Korjausyritykset eivät kuitenkaan menneet kunnolla läpi, joten Sobjanin määräsi pari päivää myöhemmin Moskovaan tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Sobjanin on saanut hetkittäin myönteistä palautetta myös monilta järjestelmän arvostelijoilta. Tosin keskiviikkona moni muistutti, ettei hän ole esimerkiksi jonokaaoksessa ulkopuolinen.

Hän oli myös ensimmäinen, joka ilmoitti maaliskuun lopulla, että sairastuneiden ja tartunnan saaneiden määrä on virallisia lukuja isompi.

Siihen asti vallanpitäjät olivat kertoneet tilanteen olevan hallinnassa nopeiden toimien vuoksi. Tällä viikolla Putinkin sanoi, että pahin tilanne on vielä edessä.

”Meillä on paljon ongelmia. Meillä ei ole mitään syytä kehuskella, emmekä saa rentoutua”, Putin sanoi maanantaina.