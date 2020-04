Joukko ruotsalaistutkijoita vaatii Ruotsia siirtymään koronaviruksen torjunnassa Suomen linjoille.

22 tutkijan allekirjoittama mielipidekirjoitus julkaistiin tiistaina suuressa ruotsalaisessa sanomalehdessä Dagens Nyheterissä.

Otsikko oli ankara: ”Kansanterveysviranomainen on epäonnistunut – nyt poliitikkojen täytyy puuttua peliin.”

Kirjoituksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että Ruotsissa kuolee edelleen päivittäin koronavirukseen moninkertainen määrä ihmisiä verrattuna muihin Pohjoismaihin, vaikka kuolemien määrä suhteutettaisiin väestömäärään.

Keskiviikkona kuolleiden määrä nousi Ruotsissa yli 1200:n. Kasvua edelliseen päivään tuli 170 kuolemantapauksen verran.

Suomessa virukseen on kuollut 72 ihmistä. Uusia kuolintapauksia tuli kuluneen vuorokauden aikana tietoon kahdeksan. Suomen väkimäärä on noin puolet Ruotsin väkimäärästä.

Ruotsi on rajoittanut kansalaisten normaalia elämää koronaviruksen vuoksi huomattavasti vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Artikkelin kirjoittaneiden tutkijoiden mukaan tämä oli virhe.

”Kun virkamiehillä eivät riitä lahjat ennustaa tai rajoittaa epidemiaa, on poliitikkojen tehtävä väliintulo nopein ja radikaalein toimin”, tutkijat vaativat.

Esimerkeiksi otetaan Suomi ja Norja. Tutkijat muistuttavat, että toisin kuin Ruotsissa, Suomessa ravintolat, kahvilta ja koulut on suljettu.

Tämän jälkeen he siteeraavat Suomen presidentin Sauli Niinistön samalle lehdelle antamaa tuoretta haastattelua.

”Mekin aloitimme suosituksilla”, Niinistö sanoi. ”Mutta ei ihmisille voi suositella ulkona syömisen välttämistä, jos ravintolat samaan aikaan ovat auki.”

Allekirjoittaneiden tutkijoiden joukossa ovat muun muassa Uumajan yliopiston epidemiologian professori Joacim Rocklöv ja virologian professori Fredrik Elgh, jotka ovat aikaisemminkin arvostelleet Ruotsin hallituksen linjaa.

Mukana ovat myös esimerkiksi Karoliinisen instituutin kliinisen virologian emeritusprofessori Anders Vahlne ja Uppsalan yliopiston infektiotautien professori Björn Ohlsen.

Lähes kaikki allekirjoittaneet ovat tohtoreita tai professoreita epidemiaan läheisesti liittyvissä aineissa. Mukana on myös kaksi infektiolääkäriä ja yksi matematiikan dosentti.

Ruotsin strategiaa on perusteltu muun muassa sillä, että jossakin vaiheessa virus leviää kuitenkin.

Tämän ajatuksen mukaan muissa maissa vastaava määrä tartuntoja ja kuolemia saadaan kokea toisessa aallossa, minkä vuoksi talouden vaurioittaminen ankarin kielloin olisi nyt turhaa.

Tämän vuoksi pitäisi riittää, että kaikin keinoin suojellaan riskiryhmiä ja annetaan muun yhteiskunnan toimia normaalisti.

Tutkijoiden mukaan tässä ajattelussa unohtuu kuitenkin kaksi asiaa.

Ensinnäkin Ruotsi on heidän mukaansa epäonnistunut vanhusten suojelussa. Tutkijoiden mukaan Ruotsin pitäisi tunnustaa, että tämä ei johdu pelkästään puutteellisesta varovaisuudesta palvelutaloissa vaan myös siitä, että viruksen muita Pohjoismaita vapaampi leviäminen muualla yhteiskunnassa on johtanut siihen, että myös hoitohenkilökuntaa on sairastunut muita Pohjoismaita enemmän.

Toiseksi tutkijat muistuttavat, että ajan voittamisella voi olla paljonkin väliä, sillä hoitomuotoja ja rokotetta virukseen kehitellään jatkuvasti.

Nykytiedon mukaan virus voi levitä myös oireettomilta ihmisiltä.

”Koska oireettomatkin levittävät virusta, sosiaalista etäännyttämistä on kasvatettava. Sulkekaa koulut ja ravintolat niin kuin Suomessa on tehty”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijoiden mukaan Ruotsin poliitikot eivät ole kantaneet riittävästi vastuuta, vaan ovat jättäneet päätösvaltaa liiaksi asiantuntijaviranomaiselle.

Presidentti Niinistö korosti Dagens Nyheterin haastattelussa omaa aktiivisuuttaan koronakriisissä. Tämäkin sitaatti päätyi tutkijoiden mielipidekirjoitukseen.

”Olin aktiivinen ja varoitin”, Niinistö sanoi. ”Mitä olisikaan ajateltu, jos olisin ollut koko ajan hiljaa? Minähän olen presidentti.”

Tutkijoiden mielestä Ruotsin poliitikkojen pitäisi ottaa tästä asenteesta mallia. ”Näin täytyy tapahtua myös Ruotsissa. Vaaleilla valittujen poliitikkojen, joilla on viimekätinen vastuu, täytyy puuttua peliin. Ei ole muuta vaihtoehtoa”, he kirjoittavat.