Angela Merkel kertoi Saksan toimista keskiviikkona. Tämä arkistokuva on otettu 9. huhtikuuta. Kuva: Markus Schreiber / AFP

Saksassa suunnitellaan alle 800 neliömetrin kokoisten kauppojen avaamista ja muitakin höllennyksiä koronaviruspandemian rajoituksiin. Kauppoja avataan ensi viikolla, kouluja asteittain toukokuun alussa.

Julkisilla paikoilla liikuttaessa on hallituksen voimakkaan suosituksen mukaan käytettävä hengityssuojaa. Varsinaista pakkoa siihen ei kuitenkaan tule, kuten Itävallassa, jossa ensimmäiset kaupat avattiin tiistaina.

Saksan liittokansleri Angela Merkel neuvotteli Saksan osavaltiopääministerien kanssa koronavirusepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten purkamisesta tuntikausia keskiviikkoiltaan asti.

Merkel painotti, että elämä viruksen kanssa jatkuu, kunnes rokote on käytettävissä.

Merkelin mukaan tartuntaketjujen jäljittäminen on edelleen tärkeää. Sen takia Saksassa kehitetään kännykkäsovellusta, jolla tartuntojen kontrollointi olisi mahdollista.

Saksassa on 22. maaliskuuta annettujen rajoitusten mukaan ollut sallittua vain kahden ihmisen tapaaminen kodin ulkopuolella. Tämä ihmisten välinen etäisyysvaatimus jatkuu ja sitä valvotaan edelleen, Merkel sanoi.

Saksan valtakunnanrajojen sulkua naapurimaihin päätettiin jatkaa vielä ainakin 20 päivällä. Suuret yleisötapahtumat perutaan elokuun loppuun asti.

Toisin kuin esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ei avata ensimmäisenä kouluja ja päiväkoteja. Syynä on, että lapset saattavat levittää koronavirusta oireettominakin.

Merkel sanoi tietävänsä, miten vaikea tilanne on vanhemmille, jotka odottavat koulujen ja päiväkotien aukeamista. Siitä huolimatta niiden avaamisessa edetään hitaasti.

Ensimmäisenä – eli toukokuun 4. päivästä alkaen – avataan luokkia koulunsa päättäville vanhimmille oppilaille, kuten Saksan terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava Robert Koch -instituutti on suositellut.

RKI:n johtaja Lothar Wieler sanoi tällä viikolla, että etäisyyssääntöjen noudattaminen on toiminut Saksassa hyvin. Wielerin mukaan Saksassa on käynnissä myönteinen kehitys epidemian hidastumisessa.

Uusien koronavirustartuntojen määrä on ollut Saksassa pienenemään päin jo noin viikon ajan. Epidemia on ollut Saksassa hyvin hallinnassa alusta asti verrattuna useimpiin muihin suuriin maihin, ja kuolleisuus tautiin on ollut vähäisempää kuin monessa muussa maassa.

Saksassa on tilastoitu yli 130 000 tartuntaa ja noin 3 500 kuolonuhria.

Saksassa 16 osavaltiolla on suuri päätösvalta liikkumisrajoituksiin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi kaikki kouluihin liittyvät päätökset ovat osavaltioiden määräysvallassa. Eri osavaltioissa on koko epidemian ajan ollut hyvin erilaisia tautitilanteita, ja osin sen vuoksi yhteistä linjaa rajoitusten purkamiseen on ollut vaikea saada aikaan.

Selvästi eniten koronavirustartuntoja ja covid-19-tautiin kuolleita on etelän ja lännen osavaltioissa Baijerissa, Baden-Württembergissä ja Nordrhein-Westfalenissa.

Merkel on korostanut kestävyyden ja kurinalaisuuden merkitystä epidemian hallinnassa. Kuitenkin myös Saksassa paineet rajoitusten höllentämiseen ovat olleet ilmassa.

Baijerin osavaltiopääministeri Markus Söder on vetänyt erityisen tiukkaa rajoituslinjaa, kun taas Saksan suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet on halunnut edetä nopeammin rajoitusten purkamisessa.

Söder nappasi keskiviikkona poliittisen voiton Laschetilta ja esitti tiedotustilaisuudessa kiitokset tiukan linjan ymmärtäjille. Lisämausteensa poliittiseen soppaan osavaltioiden välillä tuo se, että Laschet on ilmoittanut pyrkivänsä CDU:n puheenjohtajaksi ja siten Merkelin seuraajaksi. Myös CDU:n sisarpuolueen CSU:n puheenjohtajan Söderin nimi on ollut kansleriarvailuissa mukana, mutta hän ei ole ilmoittanut tavoittelevansa paikkaa.

Baijerissa liikkumisrajoitukset ovat olleet omaa luokkaansa: viime viikolla Münchenin poliisi kertoi, että puistonpenkillä istuminen on kiellettyä lukuun ottamatta lyhyitä lepotaukoja.

Angela Merkel on painottanut, että hän kuuntelee asiantuntijoita, erityisesti Saksan tiedeakatemiaa, kun pandemian aikaisia muutoksia rajoituksiin harkitaan.

Saksan tiedeakatemia on painottanut kotikoulusta oikeaan kouluun siirtymisen tarvetta sosiaalisen tasa-arvon ja oppimistulosten takia. Kuva: Christof Stache / AFP

Maanantaina Saksan tiedeakatemia kertoi lausunnossaan, miten esimerkiksi koulujen avaaminen pitäisi hoitaa. Lausunnon mukaan kouluja pitäisi ryhtyä avaamaan mahdollisimman nopeasti, koska sosiaalinen eriarvoisuus syvenee koulujen ollessa kiinni ja oppimistulokset heikkenevät.

Lausunnon mukaan kaikilla koululaisilla pitäisi olla hengityssuoja ja luokkahuoneessa voisi olla vain 15 oppilasta kerrallaan.

Päiväkotien avaaminen puolestaan pitäisi pienten lasten osalta vielä unohtaa, sillä pienet lapset eivät pysty noudattamaan kahden metrin etäisyyssääntöä muihin ihmisiin. Tiedeakatemian suosituksia on maanantain jälkeen arvosteltu vaikeasti toteutettaviksi.