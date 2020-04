Malesian viranomaiset julkaisivat kuvan rohingya-pakolaisia Langkawin lähistöllä kuljettaneesta aluksesta 5. huhtikuuta. HS:lle ei ole varmuutta siitä, että kyseessä on sama laiva, joka löydettiin mereltä keskiviikkona. Kuva: Malaysian Maritime Enforcement / Reuters

Ainakin parikymmentä Myanmarin vainottuun rohingya-kansaan kuuluvaa on kuollut pakolaislaivassa, joka ajelehti merellä parin kuukauden ajan. Lähes 400 nälkiintyneen rohingyan pakomatka päättyy takaisin lähtöpisteeseen eli Myanmariin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Pakolaislaivan päämäärä oli Malesia, joka ei ottanut troolaria vastaan koronaviruksen pelossa. Sen sijaan aluksen löysi Bengalinlahdelta Bangladeshin merivartiosto keskiviikkona.

”He olivat merellä noin kaksi kuukautta ja näkivät nälkää”, merivartioston edustaja viestitti Reutersille torstaina. Hänen mukaansa noin 390 aluksella ollutta ihmistä on päätetty käännyttää takaisin Myanmariin.

Reutersin videon mukaan pakolaiset olivat valtaosin naisia ja lapsia, joista osa pysyi hädin tuskin jaloillaan.

Arakan Project -ihmisoikeusjärjestö uskoo, että samanlaisia laivoja on liikkeellä useampiakin. Pakolaisten tilanne on vaikeutunut, koska Malesia ja myös Thaimaa ovat viruksen vuoksi rajoittaneet maihin pääsyä. Se lisää mahdollisuutta, että salakuljettajat jättävät laivoja ajelehtimaan oman onnensa nojassa.

Malesian Kedahin osavaltion poliisin edustaja on kertonut, että valvontaa on tehostettu sen jälkeen, kun maihin on pyrkinyt useita aluksia.

Yli miljoona rohingyaa on paennut Myanmarista Bangladeshiin. Viime vuonna Bangladesh ilmoitti, ettei se enää voi ottaa pakolaisia vastaan.

Haagin kansainvälinen tuomioistuin kehotti tammikuussa Myanmaria ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin rohingya-muslimien väitettyä kansanmurhaa vastaan. Oikeuden mukaan näihin toimiin kuuluvat muun muassa muslimien tappamisen estäminen sekä rohingyojen elinolosuhteiden heikentämisen lopettaminen.

Myanmar on toistuvasti kiistänyt syytökset siitä, että maassa olisi meneillään etninen puhdistus. Niin teki tammikuun oikeudenkäynnissä myös maan siviilihallinnon johtaja Aung San Suu Kyi.

Hän sanoi Myanmarin armeijan vastanneen satojen rohingya-asemiesten hyökkäykseen. Sotilaat saattoivat hänen mukaansa käyttää liiallista voimaa, mutta se ei todista, että aikomuksena olisi ollut muslimivähemmistön tuhoaminen.