Koronaviruksen saaneista noin kaksi tuhannesta eli 0,2 prosenttia kuolee viruksen aiheuttamaan tautiin.

Tämä voisi johtaa Suomessa ennen pitkää noin 5 000–6 000 koronaviruskuolemaan, jos puolet väestöstä saisi viruksen. Hyvin suuri osuus kuolleista olisi yli 70-vuotiaita.

Tämä on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nykyinen arvio pandemiaksi levinneen viruksen tappavuudesta. Kohti samaa suuruusluokkaa osoittavat tuoreet luvut Tanskan verinäytteistä ja Islannin massatestauksesta.

Suuretkin heitot prosenttiluvussa ovat silti yhä mahdollisia.

Kuva tarkentuu, kun Suomessa käynnissä olevista veren vasta-ainetutkimuksista aletaan saada enemmän tuloksia.

Luvussa on kyse infektiokuolleisuudesta eli kuolleiden osuudesta suhteessa kaikkiin viruksen saaneisiin. THL olettaa malliinsa perustuen yhä, että testeissä tulee näkyviin vain hyvin pieni osa todellisista tartunnoista.

Tähän suuntaan viittaavat myös ensimmäiset Suomen vasta-ainetutkimuksista saadut tiedot, vaikka otanta onkin pieni.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen puhui oppilaille Lykkebon koulussa Kööpenhaminassa keskiviikkona koulujen avautuessa. Pöytien väliin oli jätetty turvavälit. Kuva: Philip Davali / RITZAU SCANPIX

Vielä maaliskuun puolivälissä THL arvioi, että infektiokuolleisuus voisi olla korkeintaan 0,1 prosentin luokkaa. Tätä arviota käytettiin myös HS:n tuoreessa jutussa, jossa verrattiin koronan tappavuutta muihin kuolinsyihin.

THL:n mallinnuksia tekevässä ryhmässä mukana oleva ylilääkäri Tuija Leino kertoo, että arviota nostettiin, kun mallia päivitettiin.

”Olemme saaneet nyt ikäjakaumaa paremmin kohdalleen”, Leino toteaa.

Mallia tarkennettiin tiedoilla siitä, millä tavalla ja minkä ikäisiin virus levisi Kiinan Wuhanissa ennen kuin mitään rajoituksia oli otettu käyttöön.

”Saimme sieltä ikään liittyvät vakavuusasteet. Siinä kalibroinnissa infektiokuolleisuus nousi siihen 0,2:een”, Leino sanoo.

Kuolleisuusarvio riippuu sairastuvien iästä. Keskiarvo heittelee suuresti sen mukaan, kuinka hyvin vanhusväestöä onnistutaan suojelemaan. Viruksen leviäminen vanhusten hoivalaitoksissa on ollut ongelma myös Pohjoismaissa.

Erityisen pahaksi tilanne on päässyt Ruotsissa ja Tukholman läänissä, jossa jo yli puolet vanhainkodeista on ilmoittanut vähintään yhdestä koronatartunnasta.

THL arvioi, että 70–79-vuotiaista viruksen saaneista noin kolme prosenttia kuolee. 60–69-vuotiailla kuolleisuus on THL:n mallissa vain 0,05 prosenttia.

THL:n arvio kuolleisuudesta on huomattavasti lievempi kuin britannialaisen Imperial College of Londonin arviossa, joka vaikutti Britannian suunnanvaihdokseen koronapolitiikassaan.

Imperial College of London arvioi tuolloin maaliskuun puolivälissä infektiokuolleisuudeksi Britannian oloissa 0,9 prosenttia.

Leinon mukaan brittitutkijoiden arvio ampui yli.

”Kyllä se [infektiokuolleisuus] varmasti on pienempi kuin nämä Imperial Collegen tutkimukset sanovat. Se on ihan selvä. Mutta kuinka pieni? Se tulee sitten paremmin ilmi, kun saamme tietoja näistä vasta-ainetutkimuksista.”

Vasta-ainetutkimuksissa otetaan verta ihmisjoukolta, joka edustaa koko kansaa. Sitten katsotaan, kuinka monen veressä näkyy vasta-aineita, jotka osoittavat koronaviruksen jo vierailleen henkilön elimistössä. Suomessa tätä tehdään parhaillaan.

Näin saadaan käsitys siitä, kuinka suuri osuus väestöstä oli kohdannut viruksen tiettyyn ajankohtaan mennessä. Siihen lukuun voidaan verrata samaan ajankohtaan mennessä kertynyttä sairaalaan otettujen ja kuolleiden määrää.

Näin saadut suhdeluvut ovat paljon tarkempia kuin tähän asti nähdyt arviot.

Euroopassa on jo saatu ensimmäisiä tuloksia tällaisista vasta-ainetesteistä. Juuri nyt Suomea kiinnostavat eniten Tanskan luvut.

Liikuntasalista oli tehty väljä luokkahuone Kööpenhaminan kupeessa Gladsaxen kunnassa tiistaina. Keskiviikkona Tanska avasi koulut nuoremmille oppilaille. Tanskassa kokonaiskuvaa epidemiasta on saatu jo ensimmäisten vasta-ainetestien perusteella. Kuva: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX

Tanskassa tutkittiin, kuinka suurella osuudella terveistä verenluovuttajista oli huhtikuun ensi päivinä veressään vasta-aineita, jotka osoittavat heidän saaneen tartunnan jossain kohtaa epidemiaa.

Päädyttiin laskemaan, että noin 3,5 prosentilla Tanskan pääkaupunkiseudun asukkaista oli ollut koronavirus kehossaan. Tämä tarkoittaa noin 70 000 ihmistä. Luku oli yli 60-kertainen testeissä havaittuihin tapauksiin nähden.

”Tanskan veripalvelun aineisto tukee sitä, että piiloon jääviä tartunnan saajia on paljon”, Leino sanoo.

Jos Tanskan todetut tapaukset kertoo 60:llä ja vertaa tähän lukuun Tanskassa kuolleita, päätyy noin 0,1 prosentin kuolleisuuteen.

Tanska alkoi keskiviikkona avata koulujaan ja päiväkotejaan kuukauden kestäneen sulun jälkeen. Nyt aluksi kouluun pääsevät palaamaan 11-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset.

Toinen hyvä osviitan antaja on Islanti.

Islanti on maailman maista se, joka on testannut väestöstään kaikista suurimman osuuden. Islannin data näyttää tällä hetkellä, että kuolleita on kahdeksan ja todettuja viruksen kantajia on 1720.

Näistä luvuista laskettuna kuolleisuus olisi 0,47 prosenttia. Ei kuitenkaan ole syytä olettaa, että edes Islannissa olisi saatu testattua kaikki tartunnan saaneet ja vieläpä juuri niinä päivinä, kun heidän viruksensa testeissä näkyy.

Seljalandsfossin vesiputous Etelä-Islannissa on yksi Islannin tunnetuimmista nähtävyyksistä. Pankkikriisin jälkeen turismista tuli nopeasti maan tärkein elinkeino. Nyt koronaepidemia on seisauttanut turismin lähes kokonaan. Kuva: Linda Manner / HS

Islannissa tehtiin hiljattain testejä myös yli kahdelle tuhannelle satunnaisesti valitulle islantilaiselle. Heistä 0,6 prosentilla oli virus.

Jos tuon luvun yleistäisi koko väestöön, tulisi infektiokuolleisuudeksi 0,38 prosenttia. Se olisi yhä lähes kaksinkertainen THL:n nykyarvioon nähden.

Tähän Tuija Leino sanoo, että Islannin tuloksia voi vääristää testaustapa. Islannin testit tehtiin nielutestillä, joka näyttää, onko henkilöllä virusta juuri sillä hetkellä. Viruksen jo sairastaneet ihmiset – jotka vasta-ainetestissä näkyisivät – jäävät tässä testissä huomaamatta.

Jotkut voivat sairastaa taudin nopeastikin.

”Virus voi olla löydettävissä osalla vähäoireisista vain päiviä, ei viikkoja”, Leino sanoo. ”Nyt kun epidemia on ollut päällä jo useita viikkoja, tällä testaustavalla saa vain hetkellisen tilanteen.”

Leinon mukaan siis Islannin suhdeluvut olisivat todennäköisesti vielä nykyistä pienempiä, jos edustava testaus olisi tehty vasta-ainetestein.

Lisäksi Islannin lukuja voi vääristää puhdas sattuma. Kahdeksan on hyvin pieni luku ja yksi tai kaksi kuolemaa suuntaan tai toiseen muuttaisi suhdelukua melko paljon.

Toisaalta Islannissa myös sairaalaan joutuvien osuus kaikista tartunnan saaneista näyttää tämän satunnaistestin perusteella korkeammalta kuin THL:n arvioissa.