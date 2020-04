Latinalaisessa Amerikassa on otettu käyttöön lisärajoituksia koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Kolumbian pääkaupungissa Bogotássa miehet saavat käydä ulkona hoitamassa pakollisia asioita kuten ruokaostoksia parittomina päivinä, naiset taas parillisina.

Malli otettiin käyttöön tällä viikolla.

Bogotán pormestari Claudia Lópezin mukaan sukupuolittaminen on yksinkertaisesti helpoin tapa, jota poliisi pystyy valvomaan parhaimmin.

Outoa, mutta toimii, sanoi New York Timesin haastattelema nainen, joka kulki kaupungilla miesten vuorolla. Hän oli ammatiltaan sairaanhoitaja, ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskenteleviä määräys ei koske. Myös koirien ulkoiluttaminen on sallittua kaikille joka päivä, mutta vain 20 minuuttia kerrallaan.

Vääränä päivänä kaupungilla liikkumisesta seuraa sakkoja. 936 000 peson sakko on noin 220 euroa, mikä vastaa suunnilleen kolumbialaisen vähimmäiskuukausipalkkaa. Maksuaikaa sakolle annetaan vain viikko.

Kolumbiassa oli torstaihin mennessä todettu runsaat 3 100 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut noin 130 ihmistä. Tartunnoista vajaa puolet on Kolumbian terveysministeriön mukaan todettu pääkaupunki Bogotássa, jossa asuu noin kahdeksan miljoonaa ihmistä. Koko Kolumbian väkiluku on noin 50 miljoonaa.

Kolumbialainen El Tiempo -lehti kertoi, että tiistaina sakkoja kirjoitettiin 610 miehelle, jotka liikkuivat naisten vuorolla. Maanantaina sakkoja sai 104 naista, jotka olivat ulkona miesten vuorolla.

Sukupuolten väliset erot ovat niin selkeitä, että ne näkyvät katukuvassa myös poikkeusajan rajoitusten aikana. Bogotan kauppiasliitto seurasi tilannetta paikallisissa supermarketeissa ja havaitsi paitsi huomattavaa jonojen vähentymistä myös sen, että miehet käyttivät kaupassa keskimäärin 45 minuuttia. Naisilla kesti noin 15 minuuttia.

13. huhtikuuta oli Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa päivä, jona miehet saivat käydä kaupungilla hoitamassa pakollisia asioita. Yhdelle miehelle se oli kenkien kiillotus. Kuva: Raul Arboleda / AFP

Kolumbiassa liikkumisrajoitukset ovat kestäneet noin kuukauden, ja uusi sukupuolijako on lisärajoitus. Sukupuolijaon on tarkoitus jatkua aluksi huhtikuun 26. päivään saakka.

Sukupuolitetun liikkumisen mallista on jo parin viikon kokemus Panamasta. Siellä malli ei ole kerännyt pelkkää kiitosta, sillä liikkumisrajoituksia on tehostettu rajaamalla päivien lisäksi ulkona liikkumisen kellonaikoja ihmisten henkilötunnusten viimeisen merkin perusteella. Tästä seurasi sekaannusta sekä kiinniotto ja sakkoja transsukupuoliselle naiselle, sillä poliisi puuttui siihen että henkilötunnuksen viimeinen merkki viittasi mieheen.

Asiaan puuttui esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Järjestö ei kritisoinut sitä että ulkona liikkumista on rajoitettu sukupuolen mukaan vaan sitä, että Panaman poliisi ei ota transsukupuolisuutta huomioon omassa toiminnassaan.

Useissa muissa Kolumbian kaupungeissa on käytössä henkilötunnuksen viimeiseen merkkiin perustuva liikkumisrajoitus. Mallia kutsutaan nimellä on pico y cedula. Bogotassa yritetään viisastua muiden kokemuksista sukupuolimallilla, pico y generolla.

Bogota Post -lehden mukaan pormestari Claudia López oli torjunut henkilötunnukseen perustuvan mallin koska piti sitä vaikeana valvoa.

Pormestari López otti transsukupuoliset ihmiset huomioon kun ulkona liikkumista rajoitettiin: transsukupuolisen ulkoilupäivä määräytyy sen mukaan, kumpaa sukupuolta hän sukupuoli-identiteetiltään edustaa. López itse meni vaimonsa kanssa viime vuonna avoimesti naimisiin, mikä on katolisessa maassa poikkeuksellista.

Myös Perussa kokeiltiin sukupuoleen perustuvia liikkumisrajoituksia, mutta ne lopetettiin viikon jälkeen sukupuolivähemmistöjä edustaneiden aktivistien valitettua lisääntyvästä syrjinnästä.

Malleja on joka junaan: esimerkiksi Karibian Bahamalla ja Cayman-saarilla pakollisille ruoka- ja apteekkikäynneille sallitut päivät määräytyvät sukunimen alkukirjaimen perusteella, kertoo Miami Herald.

Aivan kaikille minkäänlaisten sääntöjen noudattaminen ei ole mahdollista. The New York Times kertoi Kolumbian pääkaupungin Bogotán kaduilla kohtaamastaan naisesta, joka myi katukioskissaan karkkia. Mukana oli 3-vuotias tytär. Oli keskiviikko ja miesten vuoro olla ulkona.

”Niinä päivinä, joina emme lähde ulos, emme saa syödäksemme”, Yesica Benavides sanoi.

Köyhien tilanne on muuttunut entistä tukalammaksi Kolumbian jo kuukauden päivät kestäneiden rajoitusten aikana. El Tiempo kertoo, että useissa Bogotan kaupunginosissa on puhjennut protesteja, joissa pienituloiset ja vähäosaiset vaativat Bogotán hallinnolta apua. Ruoka-apua on jakanut osaan kaupunginosista Punainen Risti.

Latinalaisessa Amerikassa koronaviruspandemia on osunut toistaiseksi kaikkein pahimmin Brasiliaan, jossa virukseen kuolleita on jo yli 1 500. Kolumbia on päässyt toistaiseksi vähemmällä esimerkiksi etelänaapurinsa Ecuador. Siellä tartuntoja on melkein 8 000 ja kuolleita lähes 400.