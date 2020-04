Ruotsin suurin jalkapallotähti Zlatan Ibrahimović, 38, nähtiin viikko sitten osittain omistamansa tukholmalaisseuran Hammarbyn harjoituksissa. Ruotsissa huhutaan, että Ibrahimović voisi aloittaa pelit Hammarbyn paidassa Italian Serie A:n ollessa tauolla. Ruotsin pääsarjan Allsvenskanin aloitusta on nyt siirretty koronaviruksen vuoksi kesäkuun alkuun. Kuva: TT NEWS AGENCY

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven paheksuu Tukholman jalkapalloliiton päätöstä käynnistää harrastelijoiden jalkapallopelit koronavirusepidemiasta huolimatta.

Tuomareiden pillit soivat ja aloituspotkut potkaistaan perjantaina sekä miesten divisioonissa 4–7 että naisten divisioonissa 3–5. Löfven paheksui ratkaisua iltapäivälehti Aftonbladetin haastattelussa.

Pelit alkavat samalla myös niin kutsuissa ikämiesluokissa eli yli 35-vuotiaille tarkoitetuissa sarjoissa.

”Minusta se on vastuutonta ja tarpeetonta”, Löfven sanoi Aftonbladetille.

”Minä rakastan jalkapalloa ja haluan nähdä jalkapalloa niin usein kuin voin, mutta juuri nyt ei ole oikea aika aikuisten otteluille.”

Lasten ja nuorten ottelut ja harjoitukset Löfven hyväksyy. Aikuisten pitäisi hänestä nyt kuitenkin torjua vihreän kevätnurmen kutsu.

Sarjapelit lisäävät matkustamista maan sisällä ja niissä loukkaantuneet kuormittavat entisestään kuormittunutta terveydenhuoltoa.

Lisäksi Löfvenin mielestä on ilmiselvää, että jalkapallossa on riski myös vastustajan ja joukkuetovereiden tartuttamiseen, vaikka ulkona pelataankin.

”Kaikki joskus pelanneet tietävät, että kentällä ehtii olla korkeintaan minuutin, kun käsillä on jo ensimmäinen lähikamppailu.”

Jalkapallokysymys on viimeisin esimerkki Ruotsin muista Pohjoismaista poikkeavasta koronaviruspolitiikasta. Ruotsissa on pidetty koulut ja ravintolat auki ja suosittu kieltojen sijaan suosituksia.

Jalkapallokiista osoittaa, että pelkillä suosituksilla ei aina päästä Ruotsin valtiojohdon toivomaan lopputulokseen.

Pääministeri Stefan Löfven piti ruotsalaisille televisiopuheen 22. maaliskuuta. Puheessa hän vetosi yksilöiden omaan vastuuseen koronavirusepidemian torjunnassa. Kuva: Anders Wiklund

Suomessa jalkapallopelit olisivat mahdottomia jo sen vuoksi, että julkisten kokoontumisten yläraja on asetettu kymmeneen henkilöön. Jalkapallopelissä pelaajia on kerrallaan kentällä 22.

Ruotsissa kokoontumisraja on 50 henkeä.

Tukholman jalkapalloliitto kirjoittaa kotisivuillaan, että päätöstä pohjustettiin keskusteluilla kansanterveysviranomaisen ja Tukholman terveydenhuollon kanssa.

”Keskusteltuamme näiden tahojen kanssa on meidän arviomme, että meidän jalkapallotoimintamme osuus tartuntojen levittämisessä ei ole muuta kuin ehkä marginaalinen”, liitto kirjoittaa.

”Jalkapallon sisällään pitämä lähikontakti on hallittavissa”, se myös väittää. ”Tämä toki pitää sisällään sen, että kukaan ei pelaa oireiden kanssa.”

Tekstissä ei oteta kantaa siihen, että nykytiedon valossa koronavirus leviää myös oireettomilta ihmisiltä.

Aivan normaaliin tapaan pelit eivät kuitenkaan ala. Joukkueille on annettu ohjeeksi, että peleissä ei mielellään saisi olla lainkaan yleisöä.

Lisäksi joukkueita kehotetaan suhtautumaan ymmärtäväisesti siihen, jos vastustajajoukkue haluaa perua ottelun tartuntariskin vuoksi. Perumisista ei tule liitolta mitään seuraamuksia.

”Jalkapallon sisällään pitämä lähikontakti on hallittavissa.”

Ruotsin jalkapallon pääsarjan Allsvenskanin tavoitteena on aloittaa pelit viimeistään kesäkuussa. Epidemiatilanne huomioiden vaikuttaa epätodennäköiseltä, että niissä saisi olla yleisöä.

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 1200 ihmistä, mikä on väestöönkin suhteutettuna selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Iso osa kuolemaan johtaneista tartunnoista on tapahtunut Tukholman vanhainkodeissa, joita ei ole onnistuttu suojaamaan tartunnoilta.

Tiistaina 22 ruotsalaistutkijaa julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa Ruotsin valtiovaltaa vaadittiin puuttumaan epidemian kulkuun selvästi voimakkaammin rajoituksin. Tutkijoiden mukaan Ruotsin pitäisi käytännössä siirtyä Suomen linjalle.

Toistaiseksi Ruotsin poliitikot ovat kuitenkin kuunnelleet tarkasti Ruotsin kansanterveysviranomaista Folkhälsomyndigheteniä, jonka linjana on ollut häiritä ihmisten normaalia elämää niin vähän kuin mahdollista.

Tätä viranomainen perustelee ennen kaikkea kansanterveyden kokonaisuudella ja pitkän aikavälin ajattelulla: sen mukaan esimerkiksi koulujen sulkeminen vaikuttaisi lasten ja perheiden terveyteen pitkään monella kielteisellä tavalla.

Folkhälsomyndigheten myöntää, että Ruotsi on epäonnistunut riskiryhmien suojelussa. Muutoin se on harrastanut hyvin vähän itsekritiikkiä.

Vaikka Ruotsissa on koronakuolemia muita Pohjoismaita enemmän, se ei vaikuta olevan Italian tai Espanjan tiellä.

Tehohoitopotilaiden määrä on pysynyt viime ajat melko vakaana runsaassa viidessäsadassa. Tehohoitopaikkojen määrää on kasvatettu nopeasti ja niitä on nyt käytössä yli tuhat.

Ruotsin varaepidemiologi Anders Wallenstenin mukaan Ruotsin tartuntakäyrä näyttäisi nyt olevan tasaantumassa.

”Haluamme odottaa vielä muutaman päivän ennen kuin sanomme mitään varmuudella, mutta nyt näyttää lupaavalta”, hän sanoi keskiviikkona uutistoimisto TT:lle.