Saksan johto ilmoitti keskiviikkoiltana ensimmäisistä höllennyksistä koronapandemian takia tehtyihin rajoituksiin: ensi maanantaista alkaen alle 800 neliömetrin kokoiset liikkeet voivat avata ovensa.

Ensimmäiset koululaiset pääsevät takaisin kouluihin 4. toukokuuta, osassa osavaltioita jo aiemmin. Pikku hiljaa Saksassa pääsee taas kampaajalle tai parturiinkin.

Saksassa on ollut tiukempi kuri koronaviruksen leviämisen estämiseksi kuin Suomessa, mutta höllempi kuin esimerkiksi Ranskassa.

Ulkona on saanut liikkua, mutta tiukoista etäisyyssäännöistä kiinni pitäen. Vain kahden ihmisen kohtaamiset on sallittu, ja suurin osa kaupoista on ollut kiinni. Ihmisten välisiä etäisyyksiä valvotaan myös ruokakaupoissa.

Osa yhteiskunnan avautumisesta tapahtuu hyvin hitaasti. Yleisötapahtumat on peruttu 31. elokuuta asti, ja Münchenin maineikas Oktoberfest jää todennäköisesti ensi syksynä kokonaan väliin.

Monet yrittäjät ja vapaampaa liikkumista kaipaavat kansalaiset olivat keskiviikkona kerrottuihin muutoksiin pettyneitä. Mutta Saksan linjaa ei vedetä nyt talous tai vapaus edellä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel saapumassa tilannekatsaukseen Berliinissä keskiviikkona vieressään valtiovarainministeri Olaf Scholz (2. vas.) ja hallituksen tiedottaja Steffen Seibert. Merkelin oikealla puolella Hampurin pormestari Peter Tschentscher ja Baijerin pääministeri, CSU:n puheenjohtaja Markus Söder. Kuva: Bernd Von Jutrczenka / DPA

Saksaa kannattaa kuunnella ja Saksan toimiin tutustua, sillä tulokset siellä ovat tähän mennessä olleet hyviä. Epidemia on hallinnassa, mutta siitä on maksettu kovaa hintaa, ja maksetaan vielä kuukausien ajan.

Sairaaloiden kantokyky ei ole kriisiytynyt: Saksa on ottanut tehohoidon potilaita sairaaloihinsa myös Italiasta ja Ranskasta. Suurin osa sairastuneista selviää avohoidossa.

Laadukkaan terveydenhuoltojärjestelmän lisäksi laajamittainen testaaminen, ja nuorten ikäluokkien suuri osuus sairastuneista epidemian alkuvaiheessa ovat säästäneet Saksan pahimmalta skenaariolta toistaiseksi. Valtavasta tartuntamäärästä huolimatta kuolleisuus tautiin on ollut pienempää kuin monissa muissa maissa.

Saksassa on noin 135 000 varmistettua tartuntaa ja 3 800 kuolonuhria. Covid-19:een kuolleita miljoonaa asukasta kohden on Saksassa 45.

Vertailun vuoksi: Britanniassa sama luku on 190, Belgiassa 383, Ruotsissa 119 ja Suomessa 13. Suomen epidemia on tullut asiantuntija-arvioiden mukaan ajallisesti muuta Eurooppaa jäljessä, mikä on mahdollistanut hyvän valmistautumisen myös täällä.

Nyt yhteiskunta alkaa Saksassa taas avautua, mutta erittäin varovasti. Kaikki koululaiset eivät ryntää yhtä aikaa kouluun. Koulujen avaaminen tehdään tarkkaan valikoidut luokka-asteet kerrallaan, ja koululaisten on syytä pitää kiinni samoista etäisyyssäännöistä kuin muidenkin.

Pienimmät koululaiset pysyvät kotona, ja opetus alkaa ensimmäisenä niille, jotka ovat siirtymässä seuraavalle oppiasteelle tai kirjoittamassa ylioppilaaksi. Poliitikot pohtivat, mitä oppiaineita on tärkeintä opettaa, kun väljyyden takaamiseksi luokkahuoneita ei kannata ottaa täyteen oppilaita.

Kouluvuosi jatkuu Saksassa joka osavaltiossa pitkälle kesään, osin heinäkuulle, joten oppimistuloksissa on edelleen pelastettavaa. Juuri oppimistulokset sekä koululaisten sosiaalinen tasa-arvo ovat olleet syitä, miksi koulujen avaamista pohditaan.

Koulujen ja päiväkotien sulun vaikutus niin lasten kuin aikuisten henkiseen hyvinvointiin on valtavan suuri. Myös Saksassa, kuten Suomessa ja niin monessa muussakin maassa, monilta vanhemmilta menee juuri tällä hetkellä hermot yritykseen hoitaa samaan aikaan työt, kotityöt ja lapset neljän seinän sisällä.

Työn tuottavuus ja kansantalous kärsivät – tietenkin – päiväkotien ja koulujen ollessa kiinni, mutta se ei ole Saksassa ollut suurin puheenaihe, kun tietä vapauden lisäämiseen pandemian keskellä on suunniteltu.

Osa ekonomisteista ilmaisi keskiviikkona pettymyksensä yhteiskunnan avaamisen hitauteen. Myös Saksan osavaltiopääministerien joukossa kerrottiin olevan voimakasta ristivetoa avautumisen vauhdista. Kuitenkin varovainen linja voitti.

Saksa on Euroopan talousmahti, ja taloudellinen kriisi on syvä ja akuutti myös Saksassa, monelle henkilökohtaisesti ja myös kansantalouden tasolla.

Yksittäinen, ja symbolisestikin merkittävä valonpilkahdus oli tuore uutinen siitä, että Volkswagen alkaa taas nostaa tuotantoa tehtaillaan huhtikuun lopulla. Autoteollisuuden alasajo koronaviruksen takia on ollut Euroopan taloudelle isku, johon palataan vielä monin tavoin.

Talouden elvyttämiseen on Saksassa esitelty laaja keinovalikoima. Työllisyyden turvaamiseksi Saksassa on käynnissä niin sanottu Kurzarbeit eli työajan lyhentäminen vaihtoehtona irtisanomisille talouden taantumassa. Tällä viikolla uutisoitiin, että jo 725 000 yritystä on ilmoittanut käyttävänsä tätä keinoa koronaviruspandemian takia.

Kaikesta tästä huolimatta ensimmäinen prioriteetti Saksassa ei ole mahdollisimman nopea talouden elvytys vaan hallittu eteneminen kansanterveyden näkökulmasta, jotta pandemian toinen aalto ei pääse iskemään ja romuttamaan nyt hyvin hallinnassa olevaa tilannetta.

Angela Merkel sanoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että epidemian suitsimisessa on saavutettu menestystä, mutta vain väliaikaisesti. Ei ole vielä aika huokaista helpotuksesta. Epidemian nujertaminen lopullisesti ei häämötä vielä, ja siksi Saksan johto painottaa enemmän hillittyä etenemistä kuin mitään muuta.

Saksan tiedeakatemia, jonka neuvoja Merkel on sanonut kuuntelevansa, on varoittanut epidemian toisesta aallosta. Saksa haluaa nyt tehdä kaikkensa välttääkseen sen, jotta sairaalat eivät romahda myöhemminkään. Ja olisihan kansanterveyden uhraaminen tuhoisaa myös taloudelle.

Nyt, kun Saksa pikkuhiljaa alkaa avautua, se noudattaa Saksan tiedeakatemian aiemmin antamaa suositusta: yhteiskunnan avautuminen on tehtävä vähitellen ja kontrolloidusti, ettei vapauden hinta tule nykyistäkin kovempana maksuun jo lähikuukausina. Vaihtoehtoiset skenaariot kontrolloidun ja täydellisen avautumisen välillä on esitelty tässä: