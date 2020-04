Lontoo

Britannia jatkaa koronavirusrajoituksia ainakin vielä toukokuulle asti. Hallituksen päätöksestä kertoi ulkoministeri Dominic Raab tiedotustilaisuudessa torstaina.

”Rajoitusten höllentäminen nyt olisi haitallista sekä kansanterveydelle että taloudelle – – siksi hallitus on päättänyt, että rajoituksia pitää jatkaa ainakin vielä kolme viikkoa”, Raab sanoi torstai-iltana.

Raabin mukaan rajoitusten höllentäminen ennenaikaisesti merkitsisi sitä, että aiemmat uhraukset valuvat hukkaan. Hän ei suostunut arvioimaan, milloin rajoituksia voidaan alkaa purkaa.

Raab toimii Britannian pääministerin Boris Johnsonin sijaisena. Koronaviruksen takia tehohoitoonkin joutunut Johnson toipuu yhä maaseutuvirka-asunnollaan yhdessä raskaana olevan kihlattunsa Carrie Symondsin kanssa.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ilmoitti jo aiemmin torstaina, että koronarajoituksia tulee pidentää vielä kolme viikkoa.

Perjantaina tulee kuluneeksi neljä viikkoa siitä, kun brittihallitus käski pubeja, kahviloita ja ravintoloita sulkemaan ovensa muilta kuin noutoasiakkailta. Myös iso osa kaupoista on suljettuna.

Ihmisiä kehotetaan pysymään ja työskentelemään kotona, jos vain mahdollista. Ulos tulee mennä vain ostamaan ruokaa ja lääkkeitä sekä ulkoilemaan kerran päivässä.

Hyviäkin uutisia on. Sairaalassa olevien cov-19-potilaiden lukumäärä on ollut loivassa laskusuunnassa viimeisen noin viiden päivän aikana. Ilmiö näkyy Lontoossa sekä hieman myöhempänä Keski- ja Luoteis-Englannissa.

”Lukemat ovat tulossa alas päin”, vahvisti brittihallituksen tiedeasiantuntija Patrick Vallance torstai-iltana tiedotustilaisuudessa.

Eniten cov-19-potilaita on sairaalassa Lontoossa: hieman alle neljä tuhatta.

Brittihallituksen asettama koronatestitavoite ei ole kuitenkaan täyttymässä vieläkään. Huhtikuun alussa tavoitteeksi asetettiin 100 000 koronavirustestiä päivässä kuun loppuun mennessä.

Toistaiseksi testejä pystytään tekemään kuitenkin vain alle 20 000 päivässä. Ongelmia aiheuttavat muun muassa testauskapasiteetti ja logistiikka.

Britanniassa on ihmetelty jo pitkään, miksi Saksassa on paljon vähemmän koronavirukseen kuolleita kuin monissa muissa maissa. Asiantuntijoiden mukaan yksi selitys tälle on nimenomaan tehokas ja laaja testaaminen.

Hengityskoneitakaan ei ole saatu Britanniassa rakennettua niin paljon kuin piti. Osa jo tilatuista koneista on osoittautunut laadultaan riittämättömäksi cov-19-potilaiden hoidossa, Financial Times -lehti raportoi keskiviikkona.

Sairaaloissa on nyt noin 10 000 hengityskonetta. Lisää tarvittaisiin vielä noin 8 000. Toistaiseksi hengityskoneet ovat kuitenkin riittäneet.

Britannian terveysministeriön torstaisten tietojen mukaan maan sairaaloissa on kuollut cov-19-tautiin keskiviikkoiltaan mennessä 13 729 henkilöä. Lisäystä edellispäivästä on 861 kuolonuhria.

Brittihallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Chris Whitty sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että yli 90 prosenttia kuolleista oli sairastanut vähintään yhtä muuta tautia.

Positiivisen koronatestituloksen saaneita on Britanniassa jo yhteensä yli 103 000 henkilöä.

Todellisen koronaviruksen kuolinuhrimäärän uskotaan olevan ilmoitettua suuremman, sillä ministeriön luvussa ei ole mukana esimerkiksi vanhainkodeissa kuolleita.

Vanhainkotien ja muiden hoitolaitosten etujärjestö on arvostellut brittihallitusta kovin sanoin siitä, että hoitoalalta puuttuvat tarvittavat suojavälineet. Hoitokotien asukkaat ja työntekijät eivät ole päässeet myöskään testeihin. Moitteista raportoi torstaina muun muassa The Guardian -lehti.

Raab sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina, että hoitokodeille yritetään toimittaa lisää suojavarusteita ja muuta apua eri keinoin.

Koronaviruskriisi on nostanut pääministeri Johnsonin suosiota.

Ipsos Mori -yhtiön torstaina julkistaman mielipidemittauksen mukaan 51 prosentilla äänestäjistä on nyt myönteinen kuva Johnsonista. Kielteinen käsitys pääministerillä on 31 prosentilla, joten nettosuosioluku on 20 prosenttiyksikköä.

Suurimman oppositiopuoleen eli työväenpuolueen uusi johtaja Keir Starmer nauttii äänestäjäkunnan 26 prosentin suosiosta. Kielteisesti Starmeriin suhtautuu 21 prosenttia.

Suurin osa eli runsas kolmannes ei ole kuitenkaan ehtinyt vielä muodostaa Starmerista mielipidettä. Starmer aloitti oppositiojohtajana vajaa pari viikkoa sitten.