Kun koronaviruskriisi alkoi, maailmalta raportoitiin, miten kiinalaisia tai kiinalaisiksi oletettuja ihmisiä kavahdettiin.

Sitä tapahtui Suomessakin: kiinalaisissa ravintoloissa asiakasmäärät laskivat ja Suomessa asuvat kiinalaiset kertoivat kohtaamastaan huutelusta kadulla. Vastaavaa kohtelua esiintyi myös sars-epidemian aikaan parikymmentä vuotta sitten.

Nyt samanlaisia uutisia kuuluu Kiinasta.

Kiina on saanut koronaviruksen leviämisen hallintaan maan sisällä. Viime aikojen uudet tartunnat ovat tulleet ulkomailta saapuvien mukana. Se on saanut aikaan ulkomaalaiskammoa.

Kiinassa asuvat ulkomaalaiset ovat kertoneet, miten heidät on käännytetty pois kaupoista, kuntosaleilta tai hotelleista.

Pekingissä asuva suomalaismies kertoo HS:lle, että häntä ei päästetty pelaamaan jalkapalloa kiinalaisten kanssa. Ennen viruskriisiä he kävivät pelaamassa joka viikko, mutta nyt urheilukentän portinvartija esti ulkomaalaisen kentälle menon.

Toinen suomalaismies kävi maanantaina Kiinan muurilla. Vartin sisään mahtui kaksi huonoa ja yksi hyvä kohtaaminen. Ensin iäkkäämpi kiinalaismies huuteli häipymiskehotuksia ulkomaalaisille, ja sitten ravintolassa ovet kiskaistiin nenän edestä kiinni.

”Mutta sitten toisessa ravintolassa kohtelu oli todella hyvää. Tuntuu, että jotkut haluavat olla ulkomaalaisille erityisen ystävällisiä nyt, koska tietävät, että meitä kohdellaan tällä hetkellä Kiinassa monesti huonosti.”

Etelä-Kiinassa sijaitsevassa Guangzhoussa ulkomaalaisten tilanne on tällä hetkellä pahin.

Viime viikolla satoja kaupungissa asuvia afrikkalaisia häädettiin hotelleista ja asunnoista, kun sosiaalisessa mediassa alkoi levitä huhuja koronaviruksen leviämisestä kaupungin afrikkalaisyhteisössä.

Kiinan sosiaalisessa mediassa kiersi kuva McDonald’s-ravintolan ovella olevasta lapusta, jossa luki englanniksi: ”Meitä on informoitu, että tästä lähtien mustat ihmiset eivät saa astua sisään ravintolaan.”

Myöhemmin McDonald’s pahoitteli ilmoitusta ja sulki ravintolan väliaikaisesti.

Uutiskanava BBC:n mukaan paikallisten ja ulkomaalaisten välit ovat hyvin kireät.

Guangzhoussa on yksi Kiinan suurista kauppakeskittymistä ja siellä asuu paljon Afrikasta muuttaneita.

Guangdongin maakunnassa, jossa Guangzhou sijaitsee, on todettu yhteensä 183 ulkomailta tuotua tartuntaa. Niistä 22 on virallisten lukujen mukaan todettu Afrikasta saapuneilta. Guangzhoussa elää noin 30 000 ulkomaalaista, joista 4 500 on afrikkalaisia.

Kaupungissa sijaitseva Yhdysvaltain-konsulaatti on neuvonut afroamerikkalaisia pysyttelemään poissa kaupungista.

Lehtitietojen mukaan Guangzhoun poliisi olisi kehottanut baareja ja ravintoloita olemaan palvelematta ihmisiä, joilla ”näyttää olevan afrikkalaista alkuperää”.

CNN haastatteli yli kahtakymmentä Guangzhoussa asuvaa afrikkalaista. He kertoivat, että monet ovat nyt ilman asuinpaikkaa. Tummaihoisille määrätään koronavirustestejä ja kotikaranteeneja, vaikka heillä ei ole oireita eivätkä he ole olleet tekemisissä sairastuneiden kanssa.

Eri Afrikan maiden suurlähettiläät lähettivät tällä viikolla Kiinan ulkoministerille osoitetun kirjeen, jossa he kertovat afrikkalaisten kokemasta ”jatkuvasta häirinnästä ja nöyryytyksestä” Kiinassa. Diplomaatit pyysivät Kiinan ulkoministeriötä kiinnittämään asiaan huomiota erityisesti Guangzhoussa.

Kirjeestä kirjoitti esimerkiksi The Financial Times, joka on nähnyt kirjeen. Suurlähettiläät kertoivat, että Guangzhoussa lapsiperheitä on pakotettu nukkumaan kaduilla, ja ihmisiltä on takavarikoitu passeja syyttä.

Lehti kuvaa tilanteen nakertaneen Kiinan ja Afrikan maiden aiemmin niin lämpimiä välejä.

Kiina on tyrmännyt väitteet ulkomaalaisiin kohdistuvasta syrjinnästä ja epäilystä.

Uutistoimisto Reuters kysyi Kiinan ulkoministeriön päivittäisessä lehdistötilaisuudessa ulkomaalaisten syrjinnästä jo maaliskuun lopulla.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Geng Shuang vastasi tuolloin, ettei ole tietoinen asiasta.

”Enimmäkseen kuulen ihailua ja aplodeja ulkomaalaisilta Kiinalle siitä, miten Kiinan valtio ja kiinalaiset ihmiset taistelivat nopeasti ja yhdessä rintamassa epidemiaa vastaan.”

Viime päivien lehdistötilaisuuksissa esiin on nostettu erityisesti Guangzhoun tilanne. Kiinan vastauksien linja on edelleenkin sama: välit Kiinan ja Afrikan maiden välillä ovat kunnossa.

Keskiviikkona Kiinan ulkoministeriötä tiedotustilaisuudessa edustanut Zhao Lijian totesi, että asiasta on keskusteltu Kiinan ja Afrikan maiden edustajien kanssa.

Zhaon mukaan afrikkalaisdiplomaatit ”yleisesti ottaen ymmärtävät, että nykytilanteessa, jossa kaikkien maiden täytyy vahvistaa epidemian torjuntaa ja kontrollitoimia, Guangdongin maakunnan toimet ovat vastuullisia kaikkia kiinalaisia ja ulkomaalaisia kohtaan, ja ne ovat täydellisen ymmärrettäviä.”

Pekingissä asuva suomalainen Maria on saanut osansa ulkomaalaisiin kohdistuvista ennakkoluuloista. Hän esiintyy jutussa pelkällä etunimellä, jottei asiasta puhuminen aiheuta hänelle hankaluuksia jatkossa.

Epidemian alkuvaiheilla Maria kuvasi Pekingissä autostaan videon, jonka HS:kin on nähnyt. Siinä mies kaivoi nenäänsä ja hieroi räkää vuokrapolkupyörien ohjaustankoihin. Hän latasi sen videopalvelu Tiktokiin varoitukseksi muille.

”Halusin, että ihmiset olisivat varovaisia pyörien kanssa, kun joku tahallaan teki tuollaista. Video keräsi muutamassa minuutissa 50 000 katselukertaa, sitten se poistettiin palvelusta.”

Pari viikkoa sitten Maria oli ystävänsä ja lapsensa kanssa Pekingin keskustassa, kun tuntematon nainen alkoi solvata heitä. Häipykää maasta, nainen huusi Marian mukaan.

”Hän karjui, että te ette kuulu tänne. Lapseni on puoliksi kiinalainen ja kyseli kovasti jälkeenpäin, että miten niin hän ei kuulu tänne, tämähän on hänen maansa.”

Viikko sitten tapahtui inhottavin välikohtaus.

Maria oli ulkoilemassa jälleen lapsensa ja kaveriperheen kanssa, kun kadunlakaisija otti kasvomaskinsa pois ja alkoi sylkeä heidän päälleen. Mies seurasi porukan perässä ja räki, Maria kertoo. Hän otti tilanteesta videonkin. HS on nähnyt senkin.

”Menimme poliisiasemalle kertomaan tästä, mutta he vain nauroivat. Yksi sanoi, että laita video Tiktokiin.”

Kun perhe poistuu kotoa, heillä on aina kasvomaski, usein myös käsineet. Desinfiointiaine on aina mukana matkassa.

Maria on asunut Kiinassa 15 vuotta. Hänen puolisonsa on kiinalainen. Maria sanoo, ettei hän ole kohdannut koskaan aiemmin tällaista ulkomaalaisvihaa. Päinvastoin: Aiemmin Kiina on kohdellut häntä sekä hänen perhettään hyvin ja kannustavasti.

”Ilmapiiri on kääntynyt lyhyessä ajassa. Mutta en silti ajattele, että kaikki kiinalaiset ovat ulkomaalaisia vastaan.”