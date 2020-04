Intian Ahmedabadissa koronavirukseen sairastuneet potilaat on jaettu uskontojen mukaan eri osastoille, muslimit yhdelle ja hindut toiselle, intialaismedia kertoi keskiviikkona.

Gujaratin osavaltiota on syytetty tapauksen vuoksi apartheidista eli eri etnisten ryhmien erottamisesta yhteiskunnassa.

Sairaalan ylilääkärin Gunvant Rathodin mukaan määräys oli tullut Gujaratin osavaltion hallitukselta.

”Meillä on normaalisti eri osastot mies- ja naispotilaille. Mutta täällä [koronaosastolla] meillä on erilliset osastot hindu- ja muslimipotilaille”, Rathod sanoi sanomalehti The Indian Expressin mukaan.

”Määräyksen antoi osavaltion hallitus. Syytä voit kysyä heiltä.”

Gujaratin osavaltio kiisti antaneensa määräystä potilaiden jaottelusta uskonnon mukaan ja sanoi syytösten olevan perusteettomia.

The Indian Expressin haastatteleman potilaan mukaan koronaosastolla pidettiin sunnuntaina nimenhuuto, ja sen jälkeen potilaat jaettiin uskontojen mukaisille osastoille.

”Meille ei kerrottu siirron syytä, mutta kaikki siirrettävät kuuluivat samaan yhteisöön. Puhuimme myöhemmin henkilökunnan kanssa, ja siirto sanottiin tehdyn ’molempien yhteisöjen parhaaksi’ ”, potilas kertoi.

Koronakriisi on kiihdyttänyt entisestään Intian muslimivähemmistöön kohdistuvaa vihaa. Intiassa nähtiin tänä vuonna rajuja muslimien vastaisia mellakoita jo ennen koronaviruksen aiheuttamia maailman suurimpia eristystoimia.

Eristyksen alettua Intiassa on levitetty perättömiä salaliittoteorioita, joiden mukaan muslimit levittävät tautia tahallaan ”koronajihadina”. Hindumiesten joukot ovat pahoinpidelleet muslimeita syyttäen viruksen tartuttamisesta, kertoo sanomalehti The Guardian.

Hindunationalistinen BJP-puolue on vuosikausia käyttänyt järjestelmällisesti muslimeihin kohdistuvia ennakkoluuloja. BJP hallitsee Intian länsirannikolla sijaitsevaa Gujaratin osavaltiota, jossa Ahmedabad sijaitsee. BJP-puolueen puheenjohtaja ja Intian pääministeri Narendra Modi on kotoisin Gujaratista, jossa hän hallitsi kuvernöörinä 13 vuotta.

Intialaisista noin 15 prosenttia eli 200 miljoonaa on muslimeja.