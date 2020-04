Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perääntyi torstaina aiemmasta kannastaan, jonka mukaan hänellä olisi valta päättää yhteiskunnan avaamisen askelmerkeistä koronavirusepidemian laantuessa.

Uutistoimistojen mukaan Trump totesi, että osavaltioita johtavat kuvernöörit päättävät toimista omien osavaltioidensa osalta, vaiheittain ja eri tahdissa harkinnan mukaan.

”Emme avaa kaikkea kerralla vaan varovainen askel kerrallaan”, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vielä maanantaina Trump oli pauhannut jopa hänen asteikollaan poikkeuksellisessa lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvaltain presidentillä olisi kaikki valta päättää epidemian vastatoimista ja esimerkiksi koulujen ja työpaikkojen avaamisesta.

Lue myös: Trumpin ”leuat loksauttavassa” tiedotustilaisuudessa ei ollut kyse kansan kärsimysten helpottamisesta vaan presidentin omasta vallasta

Näin ei missään nimessä ollut eikä ole, koska Yhdysvallat on liittovaltio, jossa valta on jaettu liittovaltion ja osavaltioiden kesken. Perustuslain mukaan kaikki valta, jota ei ole perustuslaissa erikseen ohjattu liittovaltiolle, kuuluu osavaltioille – myös keskellä hätätilaa.

”Presidentti tunnusti mielestäni viimein, että päätösvalta kuuluu osavaltioille ja kuvernöörinkanslioille, sekä republikaaneille että demokraateille”, länsirannikolla sijaitsevaa Washingtonin osavaltiota johtava demokraattikuvernööri Jay Inslee sanoi torstaina The New York Timesin mukaan.

Trump edustaa republikaanipuoluetta.

Määräysten sijaan Trump esitteli torstaina suosituksen kolmivaiheisesta ohjelmasta, jonka mukaan osavaltiot voisivat toimia.

Sen mukaan liiketoiminnan rajoituksia voitaisiin avata asteittain, kun kunkin osavaltion tautitapausten määrä on laskenut kahden viikon ajan. Se edellyttäisi myös muun muassa vasta-ainetestejä terveydenhuollon työntekijöille ja tartuntaketjujen jäljittämistä.

Ensimmäisessä vaiheessa rajoitettaisiin edelleen muun muassa yli kymmenen ihmisen kokoontumisia. Ihmisiä kannustettaisiin välttämään tarpeetonta matkustamista ja tekemään etätöitä.

Koulut ja baarit pysyisivät yhä kiinni, mutta teatterit, ravintolat ja urheilustadionit sekä kirkot voisivat avautua, kunhan turvavälejä noudatettaisiin.

Toisessa vaiheessa sallittaisiin 50 henkilön kokoontumiset ja suuremmatkin, mikäli turvavälit ovat kunnossa.

Huvimatkat sallittaisiin, koulut ja nuorten kesäleirit alkaisivat pyöriä. Baareihin pääsisi väkeä vähän kerrallaan.

Sairaalat voisivat aloittaa kiireettömät leikkaukset, jotka toisivat niille kaivattuja tuloja.

Kolmannessa vaiheessa työntekijät voisivat palata kokonaan työpaikoilleen. Hygieniamääräyksiä ja tavallista suurempia etäisyyksiä ihmisten kesken olisi yhä jatkettava.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päivittäisessä koronaviruslehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa torstaina. Rinnalla varapresidentti Mike Pence ja terveysneuvonantaja Anthony Fauci. Kuva: Mandel Ngan

Demokraattipuolueen johtohahmot kuten edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi ja oletettu presidenttiehdokas Joe Biden arvostelivat Trumpin esitystä yksityiskohtien puutteesta.

”En kutsuisi sitä suunnitelmaksi”, Biden sanoi uutiskanava CNN:lle.

Trump on aiemminkin tehnyt täyskäännöksiä koronavirusta koskevissa kannoissaan. Pandemian alkuvaiheessa hän vähätteli pandemian uhkaa Yhdysvalloille ja viruksen aiheuttaman covid-19-taudin vaarallisuutta.

Maaliskuun alkupuolella Trump yllättäen kielsi matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin – lukuun ottamatta Britanniaa – ja kaksi päivää myöhemmin julisti kansallisen hätätilan.

Myöhemmin Trump väitti, että ”minä pidin sitä pandemiana jo paljon ennen kuin sitä kutsuttiin pandemiaksi”.

Trump sanoi, että 50 osavaltiosta 29 voisi alkaa avautua piankin, koska niissä epidemiatilanne on muita parempi. The New York Times huomioi, että nämä ovat pääosin etelän ja lännen osavaltioita, joita johtavat republikaanikuvernöörit.

Yhdysvalloissa oli perjantaihin mennessä vahvistettu 662 045 koronavirustartuntaa ja 28 998 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa, kumpiakin selvästi enemmän kuin missään muussa maassa.