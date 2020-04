Sanotaan, että ikä on pelkkä numero. Tämä hokema saa voimakasta tukea, kun tutustuu Euroopan unionin jäsenmaiden ja parin unionin naapurimaan toimintatapoihin koronakriisissä.

Euroopassa näyttää olevan selkeä yhteisymmärrys siitä, että erityisesti vanhempaa väestöä pitää pandemian aikana suojella. Näin siksi, että uusi covid-19-tauti on erityisen raju ja pahimmillaan tappava niin sanotuille ikäihmisille.

Mutta iäkkäämpää väestöä on suojeltu koronakriisissä hyvin kirjavin tavoin eri puolilla EU:ta. Joissakin maissa vedetään ehdottomia ikärajoja, kuten Suomessa, jossa yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään muista ihmisistä ”karanteenia vastaavissa olosuhteissa”.

Toisaalla taas puhutaan vanhemmasta väestöstä määrittelemättä tarkemmin, keitä siihen kuuluu. Ja sitten ovat ne maat, kuten Ranska ja Espanja, joissa kaikille on ikään katsomatta samat ohjeet vaikkapa ulkona liikkumisen suhteen – ainakin väliaikaisesti.

Kukin maa säätää ohjeistuksiaan sen mukaan, miten epidemia etenee.

Kyproksessa esimerkiksi on määrätty, että haavoittuvassa asemassa oleville ikäihmisille on järjestettävä erityiset ajat käydä marketeissa ja apteekeissa. Saarivaltiossa haavoittuviksi määritellään yli 60-vuotiaat.

Koronakriisin pahoin koettelemassa Italiassa taas on tehty sellainen jako, että kaikki yli 75-vuotiaat ovat riskiryhmässä. Lisäksi erityiseen riskiryhmään luetaan 65 vuotta täyttäneet, jos heillä on jotain sairauksia ennalta.

Ines Prandini, 85, auttoi kasvomaskin miehensä Gino Veranin, 87, kasvoille pariskunnan kodissa Italian San Fioranossa. Kuva: Marzio Toniolo / Reuters

Iän lisäksi jotkin sairaudet – kuten diabetes, sydänsairaudet ja korkea verenpaine – lisäävät vakavan sairastumisen tai kuoleman riskiä. Suomessa covid-19-tautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 81 vuotta, kun tarkastelussa oli 37:n tautiin kuolleen tiedot. Miehiä kuolleista oli 70 prosenttia.

Italiassa covid-19-tautiin kuolleet ovat olleet keskimäärin noin 80-vuotiaita. Maassa itse asiassa määriteltiin pari vuotta sitten vanhuus uudelleen, kun Italian gerontologian ja geriatrian yhdistys linjasi, että ikäihmisiä ovat 75-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

”Nykyään 65-vuotiailla on samat kognitiiviset ja fyysiset kyvyt kuin 40-45-vuotiailla kolme vuosikymmentä sitten. Ja 75-vuotiailla samat kuin 55-vuotiailla vuonna 1980”, perusteli gerontologian professori Niccolo Marchionni uutistoimisto ANSAlle.

Population Reference Bureau -järjestön mukaan Italiassa on Japanin jälkeen maailman toiseksi ikääntynein kansa, kun katsotaan yli 65-vuotiaiden osuutta: 22,4 prosenttia väestöstä vuoden 2015 lukujen mukaan. Suomi on listauksessa viidentenä. Suomessa hieman yli 22 prosenttia väestöstä on nykyään 65 vuotta täyttäneitä.

HS kävi läpi 28 EU-jäsenmaan sekä Venäjän ja Serbian omaksumat määräykset, rajoitukset tai ohjeet, jotka liittyivät ikään. Tässä selvityksessä mainitut toimenpiteet ovat saattaneet tulla useana eri ilmoituksena, eivätkä välttämättä ole tällaisinaan enää voimassa, tai ovat yksityiskohdiltaan muuttuneet.

Nainen desinfioi kätensä vanhainkodissa Saksan Grevenbroichissa. Kuva: Thilo Schmuelgen / REUTERS

Tietoa löytyi Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan komission kokoamasta toimenpiteiden tietokannasta ja eri maiden hallitusten verkkosivuilta, mediasta sekä Wikipedian maakohtaisilta koronasivuilta.

Yhteensä 20 maata (tai jokin niiden pääkaupungeista) oli asettanut jonkin täsmällisen ”ikäihmisiin” liittyvän rajan, jotka vaihtelivat 60–75 ikävuoden haarukassa. Maista 10 oli antanut useita määräyksiä tai kehotuksia vanhemmalle väestölle kuitenkaan määrittämättä, minkä ikäiset ihmiset siihen lasketaan.

Pieni pyrähdys EU:n rajojen ulkopuolelle tuotti nopeasti kiinnostavia havaintoja. Esimerkiksi Serbiassa määrättiin 18. maaliskuuta kaikki ikäihmiset pysymään tiukasti kodeissaan.

Määräys koski kuitenkin yli 5 000 ihmisen yhteisöissä 65-vuotiaita tai heitä vanhempia, kun taas alle 5 000 asukkaan kunnissa tai kylissä raja piirrettiin 70:een ikävuoteen. Yli 65-vuotiaille annettiin lupa käydä kaupassa sunnuntaiaamuisin kello 4–7.

Eri maissa määräyksiä, kehotuksia tai neuvoja on muuteltu sitä mukaa kuin epidemia on edennyt. Esimerkiksi Venäjällä Moskovan pormestari Sergei Sobjanin komensi ensin yli 65-vuotiaita pysymään kodeissaan tai painumaan datšoilleen maaseudulle.

Vapaaehtoiset ovat toimittaneet ruokaa ikäihmisten koteihin Venäjällä. Kuva: Maxim Shemetov / REUTERS

Sen jälkeen rajoitukset koskivat kaikkia moskovalaisia tietyin poikkeuksin. Veteraanien kohdalla määräystä tehostettiin sillä, että heiltä peruttiin ilmaiseen junamatkailuun oikeuttavat matkakortit, joita oli jaettu toukokuussa juhlittavan voitonpäivän 75-vuotismuistojuhlan edellä, The Moscow Times -lehti kertoi.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä taas päätettiin jakaa 50 euron arvoisia taksiseteleitä 65 vuotta täyttäneille, jotta he voivat välttää tartuntariskin julkisissa kulkuneuvoissa. Maassa annetuissa yleisissä koronamääräyksissä ei tullut vastaan erikseen mainittuja ikärajoja.

Viime viikonloppuna uutisoitiin, kuinka Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ounasteli pitkää piinaa etenkin vanhuksille ja muille riskiryhmässä oleville eurooppalaisille, vaikka muuten yhteiskunnan rajoituksia valmistaudutaan Euroopassa jo asteittain purkamaan.

Von der Leyen kertoi saksalaiselle Bild-lehdelle, että vanhempien ihmisten tulee pysyä erossa muusta väestöstä siihen asti, että saadaan aikaan rokote. Se voi tapahtua vasta vuoden 2021 puolella.

Unkarissa musiikkiyhtye MAV Symphony Orchestra on soittanut musiikkia vanhainkotien ikkunoiden alla. Kuva: Bernadett Szabo / REUTERS

”Tiedän, että se on vaikeaa ja yksinäisyys on painostavaa. Mutta kyse on elämistämme, eikä vain omistamme. Meidän on oltava kurinalaisia ja hyvin kärsivällisiä”, hän totesi.

Von der Leyen ei määritellyt mitään tiettyä ikää suojelun tarpeessa oleville ihmisille, eikä niin ole tehnyt komissiokaan.

Keskiviikkona komissio julkaisi suosituksiaan koronaviruksen rajoitusten purkamiseksi. Ohjeissa viitattiin vain haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin eikä vanhuksia mainittu erikseen – heitä kaikkia tulee suojella pidempään kuin muita.

Komissio on toivonut, että EU-maat purkaisivat koordinoidusti koronavirukseen liittyviä rajoituksiaan, mutta asia on kunkin jäsenmaan päätäntävallassa.

On kiinnostavaa tarkastella, miten erilaisin tavoin ja sävyin kukin Euroopan maa ilmoittaa halustaan suojella vanhempaa väestöä.

Esimerkiksi Maltan saarivaltiossa yli 65-vuotiaat on komennettu pysymään sisätiloissa sakkojen uhalla. Luxemburgissa ikäraja on myös asetettu 65 vuoteen, mutta siellä heitä ”kehotetaan voimakkaasti” pysymään kodeissaan.

Monissa maissa, kuten Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa, hoivakodeissa vierailu on kielletty. Tämä tuntuu järkevältä, sillä monessa Euroopan maassa noin puolet kaikista koronaviruskuolemista on sattunut hoivakodeissa, The Guardian -lehti kertoo.

Mies tapasi vaimoaan vanhainkodissa Alankomaiden Wassenaarissa. Kuva: Piroschka Van De Wouw / REUTERS

Yle kertoi tällä viikolla, että Suomessa hoivakodeissa olisi sattunut peräti kaksi kolmasosaa kaikista covid-19-kuolemista.

Joissakin EU-maissa, kuten Bulgariassa ja Tšekissä, on erikseen määrätty tarkat kellonajat, jolloin kaupoissa ja apteekeissa saavat käydä vain vanhemmat ihmiset. Bulgariassa ikääntyneiden raja vedetään 60 vuoteen, Tšekissä 65 vuoteen.

Kreikassa ei puhuta täsmällisistä ikärajoista ainakaan tähän selvitykseen löytyneissä ohjeissa, mutta esimerkiksi ortodoksinen kirkko on vedonnut yleisellä tasolla iäkkäämpiin ihmisiin, jotta he pysyisivät kodeissaan.

Irlanti näyttäisi olevan hieman samanlainen maa kuin Suomi, missä ohjeet pyritään antamaan niin, etteivät ne jätä liikaa tulkinnanvaraa. Maa on käytännöllisesti katsoen suljettu komennolla, joka kuuluu: ”Pääsääntö on PYSYKÄÄ KOTONA.”

Tästä säännöstä on poikkeuksia, jos esimerkiksi irlantilainen on töissä yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeässä tehtävässä. Lisäksi kansalaiset voivat käydä kaupassa, apteekissa ja ulkoilemassa: 2 kilometrin säteellä kodista mutta 2 metrin etäisyydellä muista ihmisistä.

Irlannin yli 70-vuotiaita sen sijaan käsketään pysymään täysin koteihinsa eristäytyneinä.

”Tämä tarkoittaa, että ihmisten ei pidä lähteä kodeistaan. Ja kodeissaankin heidän tulee minimoida kaikki tarpeettomat kontaktit muiden kotitaloudessa olevien ihmisten kanssa”, Irlannin hallituksen määräyksissä kerrotaan.