Ranskan lentotukialus Charles de Gaullella levinneessä koronaepidemiassa tartunta on todettu jo yli tuhannella miehistön jäsenellä, sanoi maan puolustusministeri Florence Parly perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Parly kuitenkin kiisti väitteet, joiden mukaan puolustusministeriö olisi sivuuttanut aluksen päällikön ehdotuksen keskeyttää matka jo maaliskuussa. Ranskan mediassa on raportoitu aluksella olleista jännitteistä ennen sen lähtöä Brestin satamasta maaliskuun puolivälissä.

Alus pysyy karanteenissa kesäkuuhun asti, kuten myös sen mukana kulkevat helikopterit, lentokoneet ja tukialus Chevalier Paul. Koko lentotukialus desinfioidaan sen kotisatamassa Toulonissa, johon alus saapui tiistaina.

Ranskan asevoimien lääkintähenkilökunta ja Marseillen pelastuslaitoksen työntekijät testasivat lentotukialus Charles de Gaullen miehistöä lähellä Toulonia tiistaina. Kuva: Ranskan laivasto

Aluksella ja sen tukialuksilla on tehty 2 010 koronavirustestiä, joista 1 081 on osoittautunut positiivisiksi. 545 miehistön jäsentä on saanut oireita, 24 on sairaalassa ja yksi tehohoidossa. Itse lentotukialuksen miehistön vahvuus on 1 700.

Puolustusministeri Parly kiisti tiedot siitä, että puolustusministeriö olisi vaientanut ilmoitukset tartunnoista. Eräs miehistön jäsen on kertonut radiohaastattelussa, että aluksen päällikkö olisi ilmoittanut tartunnoista laivan ollessa Brestissä maaliskuun puolivälissä, mutta puolustusministeriö oli määrännyt laivaa jatkamaan.

”Tämä huhu on virheellinen”, Parly sanoi perjantaina. Hän kertoi saaneensa tiedon tartunnoista huhtikuun 7. päivä ja määränneensä aluksen lopettamaan tehtävänsä heti. Alus viipyi merellä vielä viikon ja saapui kotisatamaansa Touloniin tiistaina. Noin 40 miehistön jäsenellä oli tuolloin oireita.

Lentotukialus Charles de Gaulle kuvattuna Toulonin laivastotukikohdassa torstaina. Kuva: ERIC GAILLARD

Ranskan asevoimat tutkii, milloin virus on päässyt laivaan. Todennäköisin mahdollisuus on kolmen päivän pysähdys Brestissä 13.–16. maaliskuuta, juuri ennen kuin tiukat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan Ranskassa.

Alun perin ohjelmassa olleet perhevierailut aluksella peruttiin, mutta 50 sotilasta saapui Brestin satamasta alukselle.

Ranskan laivasto kiistää laiminlyönnit.

”Ihmisten tulee ymmärtää, että miehistön asettaminen vaaraan ei tule laivastolle kysymykseenkään. Ilman miehistöä alus ei ole mitään”, Ranskan laivaston tiedottaja Eric Lavault sanoi radiokanava RTL:lle torstaina.

Lavaultin mukaan miehistön lämpötila mitattiin Brestissä kahdesti päivässä, ja kaikki kontaktit selvitettiin.

Toinen mahdollisuus tartunnan alkupisteelle on Kyproksen Limassol, jossa alus kävi 20.–21. helmikuuta.

”Emme vieläkään tiedä, oliko virus laivassa jo ennen sen välipysähdystä maaliskuun 13. päivänä. Hypoteesejä on useita. Kaikilla on mielessään pysähdys Brestissä 13.–16. päivä, mikä oli juuri ennen Ranskan liikkumisrajoituksia”, puolustusministeri Parly sanoi.

Ranskan laivaston sotilaat käyttivät kasvosuojaimia, kun lentotukialus Charles de Gaulle saapui Toulonin satamaan tiistaina. Kuva: Christophe Simon / AFP

Ranska yrittää välttää virheet, joita Yhdysvaltain lentotukialus Theodore Rooseveltilla tehtiin. Rooseveltin päällikön ilmoituksia epidemiasta ei otettu todesta, ennen kuin aluksen päällikkö kirjoitti tartuntatilanteesta sanomalehteen. Siitä hyvästä hänet erotettiin.

Laivoissa levinneet koronaepidemiat osoittavat, kuinka totaalisesti virus voi levitä merillä. Ainoa keino estää tartunnat on eristys, mikä laivalla on usein mahdotonta järjestää. Vain yksi tartunnan saanut voi levittää taudin nopeasti koko laivaan.

Yhdysvaltain lentotukialus Rooseveltille virus tuli mahdollisesti kyytiin Vietnamista, jossa osa merimiehistä yöpyi samassa hotellissa, jossa ilmeni myöhemmin olleen koronatartunnan saaneita britannialaisia.

Suuntaa leviämisnopeudesta laivoilla antaa selvitys, jossa tutkittiin risteilyalus Diamond Princessillä ollut koronavirusepidemiaa. Selvityksen mukaan yksi Diamond Expressillä tartunnan saanut tartutti keskimäärin seitsemän, mutta joskus jopa 11 matkustajaa. Epidemiamalleissa lasketaan sairastuneen tartuttavan kaksi tai kolme.

Ranskalla on länsimaista Yhdysvaltain jälkeen eniten sotilaita tehtävissä rajojensa ulkopuolella. Se on jo kotiuttanut joukkojaan Keski-Afrikan maista koronatilanteen vuoksi.