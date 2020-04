Yhdysvallat on tarttunut tosissaan spekulaatioihin, jotka ovat aiemmin eläneet lähinnä salaliittoteorioissa.

Koko maailmaa koetteleva koronavirus olisi näiden arvailujen mukaan vahingossa karannut vaarallisia viruksia käsittelevästä laboratoriosta, joka sijaitsee pandemian alkupisteessä Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Ajatus kuuluu, että virus olisi voinut tarttua eläimistä laboratorion johonkuhun työntekijään ja hänen kauttaan muihin wuhanilaisiin.

Mitään näyttöä tästä ei ole.

Silti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona hallintonsa yrittävän selvittää, onko juuri näin käynyt. Ulkoministeri Mike Pompeo vaati uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinaa tunnustamaan, mitä se tietää asiasta.

”Tiedämme, että he eivät ole päästäneet maailman tutkijoita siihen laboratorioon arvioimaan, mitä siellä on tapahtunut ja tapahtuu, tapahtuu tälläkin hetkellä”, Pompeo sanoi radiohaastattelussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Teoria nousi pöydälle sanomalehti The Washington Postin uutisesta. Lehti kertoi tiistaina, että Yhdysvaltain suurlähetystön edustajat vierailivat laboratoriossa useampaan otteeseen pari vuotta sitten ja lähettivät näkemänsä perusteella kotimaahansa kaksi varoitusta. He ilmaisivat huolensa laboratorion turvatoimien puutteellisuudesta erityisesti työssä, jossa tutkitaan lepakkojen kantamaa sarsin kaltaista koronavirusta.

Työntekijöitä Wuhanin virologiainstituutin korkeimman bioturvallisuusluokituksen laboratoriossa helmikuussa 2017. Kuva: Johannes Eisele / AFP

Konservatiivinen uutiskanava Fox News, joka tapaa myötäillä Trumpin hallinnon kantoja, kertoi myöhemmin viikolla, että Kiinan hallinnon peittely-yrityksiin perehtyneiden nimettömien lähteiden mukaan Kiinan viranomaiset nimesivät epidemian alkupisteeksi Wuhanissa sijaitsevan Huananin ruokatorin nimenomaan väistääkseen epäilyt laboratorion osuudesta.

Kiinalaiset tutkijat selvittivät tammikuun lopussa The Lancet -tiedejulkaisussa, että ensimmäisellä tunnetulla sairastuneella ei ollut yhteyttä Huananin ruokatoriin – ei myöskään yhteensä 14 sairastuneella ensimmäisistä 41 tunnetusta tapauksesta.

Tiedemaailmassa vallitsee yhteisymmärrys, että pandemiaa aiheuttanutta koronavirusta ei ole luotu laboratoriossa vaan se on lähtöisin luonnosta, todennäköisesti lepakoista, ja siirtynyt ihmisiin jonkin muun eläimen välityksellä.

”Tutkijat ovat pääosin samaa mieltä, että se on peräisin luonnosta. Mutta se ei tarkoita, että se ei olisi peräisin laboratoriosta, joka vuosien ajan tutki lepakkojen koronaviruksia eläimissä”, Kiinan propagandaan perehtynyt informaatiotutkija Xiao Qiang Kalifornian yliopistosta sanoi The Washington Postille.

Epäilysten kohteena oleva laboratorio ei ole erityisen salamyhkäinen. Se on tunnettu osa Kiinan tiedeakatemian alaisuudessa toimivaa Wuhanin virologiainstituuttia (WIV), jonka toimintaa Yhdysvallatkin on rahoittanut.

Laboratorio valmistui vuonna 2015. Se on AFP:n mukaan Aasian ensimmäinen laboratorio, jolla on korkeimman tason bioturvallisuusluokitus eli puitteet ja lupa säilyttää ja käsitellä kaikkein vaarallisimmiksi luokiteltuja taudinaiheuttajia, joilla on suuri riski levitä ihmisten välityksellä. Laboratorio hallinnoi Aasian suurinta viruspankkia, jossa säilytetään yli 1 500:aa viruskantaa.

Ranskan silloinen pääministeri Bernard Cazeneuve (toinen oik.) vieraili korkeimman bioturvallisuusluokituksen laboratoriossa Wuhanin virologiainstituutissa helmikuussa 2017. Kuva: Johannes Eisele / AFP

Laboratorio rakennettiin yhteistyössä ranskalaisen bioteknologiayrityksen Bio Mérieux’n kanssa. Ranskan presidentinkanslia korosti perjantaina Reutersin mukaan, että mitään todisteita laboratorion yhteydestä uuteen koronavirukseen ei ole käynyt ilmi.

Laboratorion kokonaispinta-ala on noin 3 000 neliömetriä. Se toimii kuutionmuotoisessa talossa, johon kuuluu sylinterimäinen sivurakennus. Talo on pienen lammen rannalla metsäisen kukkulan juurella Wuhanin laitamilla – parinkymmenen kilometrin päässä Huananin ruokatorista, joka sijaitsee kantakaupungissa.

Korkeimman bioturvallisuusluokituksen laboratorion rakennus Wuhanin virologiainstituutissa kuvattuna perjantaina. Kuva: Hector Retamal / AFP

AFP vieraili paikalla hiljattain eikä havainnut merkkejä toiminnasta talon sisällä. Ulkopuolella oli juliste, jossa luki: ”Vahva torjunta ja hallinta. Välttäkää paniikkia. Kuunnelkaa virallisia ilmoituksia. Uskokaa tieteeseen. Älkää levittäkö huhuja.”

Wuhanin virologiainstituutti kiisti jo helmikuussa väitteet, joiden mukaan pandemia olisi voinut saada alkunsa sen laboratoriosta. Samoin teki perjantaina Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian. Hän on aiemmin pitänyt esillä salaliittoteoriaa, jonka mukaan Yhdysvaltain armeija olisi saattanut tuonut viruksen Kiinaan.

Wuhanin virologiainstituutti kieltäytyi perjantaina kommentoimasta enää spekulaatiota viruksen alkuperästä.

Instituutti on selvittänyt saaneensa näytteitä aiemmin tuntemattomasta viruksesta 30. joulukuuta, selvittäneensä sen perimän laboratoriossaan 2. tammikuuta ja jakanut tietonsa Maailman terveysjärjestölle (WHO) 11. tammikuuta.

Bioturvallisuuden tutkija Filippa Lentzos King’s College London -yliopistosta sanoi AFP:lle, että tällä haavaa ei ole todisteita sen enempää ruokatorista kuin vahingosta laboratoriossa viruksen alkulähteenä.

”Nähdäkseni pandemian alkuperä on yhä avoin kysymys”, Lentzos sanoi.

Viruksen alkuperästä tiedetään vain, että se on läheistä sukua tunnetuille lepakkojen kantamille viruksille, korosti tartuntatautien epidemiologian professori David Heymann Lontoon yliopiston alaiselta London School of Hygiene and Tropical Medicine -laitokselta.

”On useita teorioita, miten ihmiset ovat saattaneet saada tartunnan, eikä ymmärtääkseni yhdenkään niistä tueksi ole näyttöä.”