Pohjois-Amerikan lounaisosa on luultavasti ajautunut niin sanottuun megakuivuuteen eli vuosikymmenten kuivaan kauteen, ja ihmisen nopeuttama ilmastonmuutos on vaikuttanut tähän selvästi, arvioi tuore tutkimus. Siitä uutisoivat muiden muassa tiedelehdet Smithsonian ja New Scientist.

Megakuivuus, englanniksi megadrought, tarkoittaa kuivuuden hetkellisen vakavuuden sijaan pitkää ajanjaksoa, joka jatkuu keskimäärin kuivana. Se ei sulje pois yksittäisten kosteiden vuosien mahdollisuutta, ja sellainen koettiinkin tutkimusalueella viime vuonna. Tästä vuodesta näyttää tulevan jälleen hyvin kuiva.

Tiedeyhteisö ei ole yksimielinen, voiko Pohjois-Amerikan viime aikojen kuivuutta niputtaa vielä historiallisten megakuivuuksien rinnalle, mutta alueella on ollut keskimäärin kuivaa jo parikymmentä vuotta, minkä on ennustettu jatkuvan.

Kuivuus on hankaloittanut viljelyä, tyrehdyttänyt vuolaita jokia ja edistänyt maastopaloja. Esimerkiksi Kalifornian osavaltiota Yhdysvalloissa koettelivat toissa vuonna sen historian tuhoisimmat maastopalot, joissa kuoli yli sata ihmistä.

Kalifornian tuhoisimmat metsäpalot riehuivat esimerkiksi Paradisen alueella marraskuussa 2018. Kuva: Elijah Nouvelage / Reuters

”Yksittäisenä vuonna palaa yli kymmenkertaisesti metsää kuin saattoi odottaa yksittäisenä vuonna 40 vuotta sitten”, tutkimusryhmää johtanut A. Park Williams Columbian yliopistosta New Yorkista sanoi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle.

Tutkimuksen käsittelemän kuivuusilmiön keskus on Arizonan osavaltiossa Yhdysvalloissa, mutta sen vaikutukset ulottuvat etelässä pitkälle Meksikon puolelle ja pohjoisessa Kanadan rajaseudulle asti.

Tutkijat laskivat myös vaikutusta, joka ihmisen osuudella ilmastonmuutoksessa on ollut tutkimusalueen kuivuuteen. He totesivat, että ihmisen toimet ovat pahentaneet alueen kuivuutta jopa 47 prosentilla. Ilmastonmuutoksen tiedetään lisäävän sään ääri-ilmiöitä, vaikka yksittäisten vuosien olosuhteiden lukeminen ilmastonmuutoksen syyksi on hankalaa.

”Meillä olisi ollut kuiva kausi ilman ilmastonmuutostakin”, Williams sanoi New Scientistille.

”Mutta se kuivuus ei olisi ollut kummoinenkaan juttu ilman ilmastonmuutosta.”

Tutkijat selvittivät menneiden vuosisatojen kuivuusjaksoja puiden vuosirenkaista. Ne kertovat puiden kasvuvauhdista, joka puolestaan perustuu suurelta osin maaperän kosteuteen.

New Scientist huomauttaa, että tutkimukseen sisältyy epävarmuuksia, sillä tutkijat esimerkiksi olettivat puiden ja maaperän kosteuteen vaikuttavien kasvien reagoivan kuivuuteen samalla tavalla 1 200 vuotta sitten kuin nykyäänkin. Asia ei ole välttämättä niin yksinkertainen, koska esimerkiksi ilmakehässä kasvanut hiilidioksidin määrä on saattanut vaikuttaa kasvien kykyyn varastoida vettä.

Tutkimuksen mukaan Pohjois-Amerikan lounaisosassa oli vuosina 800–2018 noin 40 kuivaa kautta, mutta niistä vain neljä täytti megakuivuuden määritelmän. Megakuivat kaudet ajoittuivat 800-luvun loppuun, 1100-luvun puoliväliin, 1200-luvulle ja 1500-luvun loppuun.

Megakuivuuksia on arveltu syyksi alkuperäiskansojen selittämättä jääneille joukkomuutoille 1200-luvulla nykyisten Coloradon ja New Mexicon osavaltioiden alueella ja kulkutaudin tuhoisuuteen nykyisen Meksikon alueella 1500-luvun lopussa.

Seudun megakuivuuksista viimeisin, vuosina 1575–1608, oli kaikista neljästä luultavasti pahin, mutta nykyinen kuiva kausi on jo tässä vaiheessa lähes yhtä paha.

”Itse asiassa se on käytännössä tasoissa pahimman megakuivuuden kahden ensimmäisen vuosikymmenen kanssa”, Williams sanoi BBC:lle.