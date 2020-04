Kaupunkilaiset liikkuivat Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, josta koronavirus lähti tammikuussa leviämään maailmanlaajuisesti. Pitkään koronaviruksen takia suljettuna ollut Wuhan on alkanut avautua epidemian rauhoituttua alueella. Kuva: Aly Song / Reuters

Koronavirus saattoi alkaa levitä ihmisten keskuudessa jo viime vuoden syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Virus ei myöskään välttämättä lähtenyt leviämään juuri Kiinan Wuhanista, arvioivat brittitutkijat. Asiasta uutisoi muun muassa kiinalainen South China Morning Post.

Cambridgen yliopiston tutkijaryhmä on kartoittanut koronaviruksen varhaisia leviämisreittejä virusnäytteistä, jotka kerättiin joulukuun ja maaliskuun aikana eri puolilta maailmaa. Näytteistä on tunnistettu kolme muunnosta, A, B ja C.

A-muunnos on lähimpänä lepakoista löydettyä koronavirusta, ja tutkijat uskovat sen olevan alkuperäinen, ihmisiä sairastuttava koronavirus. B-muunnos on tutkijoiden mukaan muuntautunut A:sta, ja C taas B:stä.

Koronaviruksen perimä muuttuu, kun se tekee kopioita itsestään. Muutoksia seuraamalla voi selvittää myös tartuntaketjuja. Sama koronavirus leviää siis vähän erilaisena ympäri maailmaa. Esimerkiksi Italian ensimmäiset tartunnat olivat tyyppiä C, ja sitä tyyppiä löytyy myös muun muassa Etelä-Koreasta ja Singaporesta – mutta ei lainkaan Kiinasta, tutkijoiden mukaan.

Tutkijoiden mukaan A-muunnos ei ole yleisin koronavirustyyppi Wuhanissa, josta epidemia lähti liikkeelle joulukuussa.

Wuhanista löydettiin eniten B-muunnosta. On siis mahdollista, että koronavirus ei lähtenyt leviämään ihmisten keskuudessa sieltä, tutkijaryhmän jäsen, Peter Forster, arvioi tutkimuksesta julkaistussa artikkelissa. A-tyyppiä, eli alkuperäistä virusta, on löydetty enemmän Guangdongista, Etelä-Kiinasta. Forster pitää mahdollisena, että virus on lähtenyt leviämään sieltä Wuhanin sijaan. Guangdongin maakunta sijaitsee lähes tuhannen kilometrin päässä Hubein maakunnasta, jossa Wuhan sijaitsee.

Viruksen leviämisen kartoittamiseksi tutkimuksessa hyödynnetään matemaattista verkkoalgoritmia mallintamaan viruksen muuntautumisen todennäköistä kehitystä. Tutkijoiden keräämän datan perusteella on mahdollista, että virus alkoi leviämään Kiinassa jo syyskuun ja joulukuun välillä.

”Mallinnus olettaa, että virus muuntuu jatkuvasti, mikä on epätodennäköistä. Aika-arvio voi siis olla väärä”, Forster tosin huomautti Newsweek-lehdelle.

Ensimmäinen varmennettu tartunta on marraskuulta, ja se todettiin Hubein maakunnassa.

Cambridgen yliopiston tutkijoiden tutkimus on vielä kesken ja vertaisarvioimaton. Siitä kerrottiin Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.