Virossa on yli 1400 diagnoosin saanutta, joista alle 40 on kuollut. Useimmat kuolleista saivat tartunnan Saarenmaalla, jonne taudin toi italialainen lentopallojoukkue.

Julkaistu: 18:49

Ilta alkaa hämärtyä Kuressaaren sairaalan pihalla Saarenmaalla Virossa, kun ylilääkäri ja sairaalan johtokunnan jäsen Edward Laane astuu rakennuksesta Helsingin Sanomien kuvattavaksi.

Päivä on ollut hyvä. Paljon parempi kuin mitä hän olisi voinut kuvitella vielä kuukausi sitten, jolloin monien suomalaistenkin kesäparatiisista tuli Viron pahamaineisin koronasaari.

”Vielä kolme viikkoa sitten laskimme, että tähän aikaan sairaalahoitoa tarvitsee Saarenmaalla tuhat ihmistä. Todellinen luku on ollut toistaiseksi 170.”

Tilanne on juuri nyt vakaa.

”Pari potilasta kirjattiin sisään, muutama päässee huomenna kotiin. Potilasluku oli alkuviikosta lähes 60 ja nyt alle 50.”

Ylilääkäri Edward Laane kertoo, että tässä Kuressaaren sairaalassa on kuollut 14 potilasta ja yksi sairaalan työntekijä koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen. Resurssit ovat nyt kunnossa ja tautiin sairastuneet vievät kerrallaan alle 60 potilaspaikkaa. Kuva: ALAR TRUU

Saarenmaalla asuva valokuvaaja Alar Truu välittää HS:lle kuvat ja videomateriaalia, mutta haastattelut on tehtävä puhelimitse ja sähköpostilla. Saarenmaa on ollut tiukassa eristyksessä 14. maaliskuuta lähtien.

Eristys alkoi vain kolme päivää sen jälkeen, kun Saarenmaalla diagnosoitiin ensimmäinen koronaviruksesta aiheutuva covid-19-tapaus.

”Näyttää vahvasti siltä, että koronavirus tuli Saarenmaalle italialaisen lentopallojoukkueen mukana”, ylilääkäri Laane sanoo.

Saarenmaalla oli kansainvälinen lentopalloturnaus, jossa milanolaiset pelasivat kaksi peliä. Yleisöä oli yli tuhat henkeä. Turnauksen aikana joukkueessa havaittiin kuumeilua ja muita ensioireita.

”Yksi peleistä oli neljäs päivä maaliskuuta. Se oli poikkeuksellisen vilkas viikko Saarenmaalla muutenkin, koska täällä oli monipäiväinen NOM-festivaali gaalaillallisineen ja naistenpäivän juhlallisuuksineen”, Laane muistelee.

Noin viikkoa myöhemmin saatiin ensimmäiset tartuntadiagnoosit. Ja nyt eristyksessä ovat Saarenmaan lisäksi Hiidenmaa ja muutamat pienemmät saaret.

Virossa on diagnosoitu kaikkiaan yli 1 400 covid-19-tapausta, joista yli 500 juuri Saarenmaalla ja siihen sillalla yhdistetyllä Muhun saarella.

”Asukaslukuun nähden se on ylivoimaisesti eniten Virossa”, Laane sanoo. Saarenmaalla on vain runsaat 31 000 ympärivuotista asukasta, kun Viron asukasluku on yli 1,3 miljoonaa.

Sairauteen kuolleita Virossa oli perjantai-iltaan mennessä 38, joista 20 Saarenmaalla.

”15 heistä kuoli meidän sairaalassamme, loput esimerkiksi hoitokodeissa”, Laane kertoo.

Kuressaaren sairaala ja lähirakennuksia. Etualalla on armeijan avulla pystytetty kenttäsairaala. Kuva: Alar Truul

Useimmat kuolleista olivat iäkkäitä ja yleiskunnoltaan jo valmiiksi hauraita. Mutta yksi uhreista oli sairaalassa työskennellyt vain 53-vuotias Ulvi Mulin.

”Tärkein opetus on se, että henkilökunnan ja iäkkäimmän väestön testaus täytyy aloittaa heti, kun tällaista tapahtuu”, Laane sanoo.

Virossakin lähdettiin aluksi siitä, että lähinnä vain oireita jo saaneiden luultiin levittävän tautia.

”Terveydenhuollon henkilökunta on etulinjassa tässä taistelussa ja iäkkäin väestönosa on suurimmassa vaarassa. Näiden ryhmien testauksessa ei pidä odottaa oireiden alkamista.”

Pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet, koska eristystoimet purevat. Saarenmaalaiset ovat toimineet tiukkojen ohjeiden mukaisesti ja samalla terveydenhoidon resursseja on ehditty lisätä.

”Olen todella onnellinen, että Pohjois-Italian tilanteen perusteella tehdyt mallinnukset eivät toteutuneet meillä”, ylilääkäri Laane sanoo.

”Sairaalaamme on nyt saatu nykytilannetta varten tarpeeksi henkilökuntaa, tarpeeksi potilaspaikkoja armeijan perustama kenttäsairaala mukaan lukien sekä tarpeeksi suojavarusteita, lisähappea, tehohoitopaikkoja ja hengityskoneita.”

Kiinalaistutkimuksen Wuhan-otannassa tarkasteltiin taannoin taudinkulkua, ja hengityskoneeseen joutuneesta 32 potilaasta 31 kuoli. Onko tilanne yhtä lohduton Virossa?

”Sairaalassamme kaksi on joutunut hengityskoneeseen. Toinen kuoli ja toisen tilanne on erittäin vakava. Toisaalta olemme jo siirtäneet 25 potilasta Tallinnaan, jossa hengityskonetta tarvinneet toipuivat.”

Kuressaaren sairaalassa on tällä hetkellä tarpeeksi suojavarusteita, henkilökuntaa ja tehohoitopaikkoja. Kuva: ALAR TRUU

Hengityskoneeseen joutuvien vanhusten ennuste on Laanen mukaan vakava.

”Mutta nuorempien tilanne ei ole siinäkään hoitovaiheessa toivoton.”

Uhkaako myös Saarenmaata ja muuta Viroa koronaviruksen toinen aalto?

”Siitä puhutaan paljon. Saarenmaa on huomattavasti pahemmassa tilanteessa kuin muu Viro, joten täällä tarvitaan kattavia vasta-ainetestejä. Vain siten tulemme saamaan tarpeeksi dataa immuniteetista ja toisen aallon mahdollisuudesta”, Laane kertoo ja palaa illan pimetessä jälleen työpaikalleen.

Oskar, 13, Richard, 6, ja Saarenmaan varapormestari Kristiina Maripuu valmistautuvat kotonaan uuteen koulu- ja työpäivään. Kuva: ALAR TRUU

Aamu valkenee Saarenmaalla, kun varapormestari Kristiina Maripuu, 36, tulee kotipihalleen ulkoilemaan kolmen lapsensa kanssa ennen pitkää etätyöpäivää.

Perhe asuu 30 kilometrin päässä Kuressaaren keskustasta. Nyt työmatkoihin ei kulu aikaa, mutta videopalavereita riittää.

”Eilen oli viisi online-kokousta. Laajimpaan osallistui 125 henkeä.”

Maripuu kuuluu koronaviruksen vuoksi perustettuun kriisityöryhmään. Hän ylistää saarenmaalaisten rauhallisuutta ja yhteishenkeä.

”Ihmiset tuntuvat tottuneen tilanteeseen. Kotona pysytellään ja Viron 2+2-ohjetta noudatetaan.”

Se tarkoittaa, että ulkona liikutaan korkeintaan kahden hengen ryhmissä ja muihin pidetään kahden metrin turvaväli.

Lisäksi lähimmäisistä huolehditaan monin tavoin.

”Tänä vaikeana aikana ihmiset ovat tavallista ystävällisempiä, kaikkia rohkaistaan ja vapaaehtoistyötä tehdään runsaasti. Ihmisten hyvyys tekee minut todella onnelliseksi.”

Varoitus auton ikkunassa. Kuva: ALAR TRUU

Tartunnan saaneita on Maripuun arvion mukaan Saarenmaalla enemmän kuin runsaat 500 diagnoosin jo saanutta.

”Nyt on tärkeintä, että mahdollista tartuntaa ei hävetä, testaukset jatkuvat ja terveydenhuollon kapasiteetista huolehditaan.”

Maripuu itse sai taannoin kovan kuumeen ja muita oireita.

”Olin varma tartunnasta, mutta testi oli negatiivinen ja nyt terveydentila on hyvä!”

Kuressaaren asukkaat noudattavat määräyksiä ja suosituksia. Kadut ovat autiot. Kuva: ALAR TRUU

Pahemmin kävi pormestari Madis Kallasille, joka vastaa kysymyksiin sähköpostitse.

”Sain diagnoosin, mutta olen pystynyt työskentelemään eristettynä joka päivä”, hän kertoo.

Kallas muistuttaa, että Saarenmaa sulki koulunsa jo 12. maaliskuuta, ensimmäisenä Virossa.

”Ilman sitä toimenpidettä tilanne voisi olla nyt paljon pahempi. Teimme muutkin rajoitukset ensimmäisinä ja muu Viro seurasi perässä muutamia päiviä myöhemmin.”

Kauppakeskuksen parkkipaikka on tyhjillään. Kuva: ALAR TRUU

Monet liikkeet ovat kiinni. Kuva: Tarmo Virki / Reuters

Viron hallitus vastaa HS:n kysymyksiin Tallinnasta sähköpostitse. Vastaukset antaa Kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen koordinaation johtaja Indrik Sirp.

”Toimenpiteemme ovat olleet hyvin samanlaisia kuin Suomessa”, Sirp kertoo.

Suojavarusteiden riittävyyteen kiinnitettiin kuitenkin heti erityistä huomiota, samoin drive-in-testaukseen.

”Juuri nyt meillä menee aika hyvin. Sairaalamme pystyvät hoitamaan kaikkia viruksen vuoksi sairastuneita, myös tehohoitoa vaativia.”

Sirpin mukaan Suomi on niin läheinen naapuri, että liikkumisrajoitusten vähittäinen purku ja taloudellisen yhteistyön mahdollisimman nopea elvyttäminen ovat prioriteetteja.

Ensin tarvitaan kuitenkin varmuus, että viruksen levinneisyys on molemmissa maissa samalla tasolla ja että ”molemminpuolinen luottamus toisen osapuolen toimiin” on olemassa, hän lisää.

“Vaihdammekin jo Suomen kanssa systemaattisesti dataa, informaatiota ja tietoa parhaista menettelytavoista”, Sirp muistuttaa.

Virossa sovittiin tällä viikolla lisäbudjetista, joka tuo apua pandemian vuoksi kärsiville. Torstaina valtionvarainministeri puolsi rajoitusten jatkamista koko touko- ja kesäkuun ajan ja pääministeri sanoi, että massatapahtumia ei tule pitää koko kesänä, mutta tätä kirjoitettaessa asiasta ei ollut virallista päätöstä.

Pahin voi olla vasta edessä varsinkin taloudellisesti myös Saarenmaalla. Turismin varassa on pormestarin Kallisin mukaan noin kymmenen prosenttia Saarenmaan taloudesta, ja koronasaaren imagosta voi tulla pidempiaikainen haitta.

”On selvää, että matkailu vähenee tänä vuonna kaikkialla maailmassa ja meidän täytyy vain sopeutua siihen, että Saarenmaan kesästä 2020 tulee hyvin poikkeuksellinen. Mutta heti kun mahdollista, tämä saari ja sen asukkaat toivottavat teidät jälleen tervetulleiksi.”

Samaa korostaa varapormestari Kristiina Maripuu.

”Meillä on kaikkia teitä suomalaisia jo kova ikävä!”

Saarenmaan rannat ovat tänä keväänä ja kesänä tavallista autiommat. Kuva: ALAR TRUU