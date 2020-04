Japanin suhtautuminen koronaviruspandemiaan näyttää vähitellen muuttuvan.

Yli 126 miljoonan asukkaan maassa oli pitkään verrattain vähän koronavirustartuntoja ja covid-19-tautiin kuolleita. Wordometer-sivuston laskurin mukaan Japanissa oli huhtikuun alussa vain runsaat 50 kuollutta ja alle 2 000 tartunnan saanutta.

Japanin toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ovat vaikuttaneet lepsuilta verrattuna moneen muuhun maahan. Pääministeri Shinzo Abe on muun muassa ohjeistanut japanilaisia pesemään ja uudelleenkäyttämään kasvusuojuksia. Hallitus on kehottanut koulujen sulkemiseen ja massatapahtumien perumiseen, mutta muutoin elämä on jatkunut melko normaalina Japanissa.

Japanin pääministeri Shinzo Abe tiedotustilaisuudessa Tokiossa perjantaina. Kuva: Kiyoshi Ota / Reuters

Japanissa on myös testattu vähän koronatartunnan vuoksi. Maassa on testattu Japan Timesin mukaan vain noin 52 000 ihmistä tähän mennessä. Se on vain 16 prosenttia siitä, mitä esimerkiksi Etelä-Koreassa on testattu. Japanin hallitus on suhtautunut laajaan testaamiseen resurssien tuhlaamisena.

Terveysasiantuntijat ovat pitkään suositelleet, että Japani lisää testausta, jotta koronaviruksen leviämistä pystytään havainnoimaan ja hidastamaan.

Japanin lääketieteellinen yhdistys JMA varoitti jo huhtikuun alussa, että maan terveydenhuolto on vaarassa ajautua kriisiin, jos tartunnat lisääntyvät. JMA:n huolesta uutisoi Asahi Shimbun -lehti.

JMA:n mukaan osa maan sairaaloista ei välttämättä pysty hoitamaan potilaita petipaikkojen vähyyden takia. Yhdistys vaati jo tuolloin Japanin hallitusta julistamaan maahan kansallisen hätätilan.

Torstaina hätätila vihdoin julistettiin.

Tartuntojen määrä on noussut Japanissa nopeasti maaliskuun lopulta. Lauantaihin mennessä maassa oli noin 10 000 varmennettua koronavirustartuntaa. Koko maassa viruksen seurauksena on kuollut hieman yli 200 ihmistä.

Vaikka tartuntamäärät ja kuolleisuusluvut ovat edelleen melko pienet verrattuna moneen muuhun maahan, JMA:n pelko terveydenhuollon kantokyvystä on osoittautunut aiheelliseksi. Useat sairaalat ovat jo nyt joutuneet käännyttämään pois hoitoa tarvitsevia ihmisiä, uutisoi Japan Times.

Ihmiset hankkivat kasvomaskeja ja muita suojavarusteita Shinjukussa Tokiossa perjantaina. Kuva: Rodrigo Reyes Marin / Zuma

Pääkaupunki Tokio on kärsinyt eniten epidemiasta, ja medioiden mukaan päivystykseen on vaikea päästä. Japan Timesin mukaan koronaviruksen oireista kärsinyttä miestä kuljettanut ambulanssi joutui käymään läpi 80 eri sairaalaa Tokiossa, ennen kuin mies hyväksyttiin hoitoon.

Tokiossa on todettu yhteensä 2 796 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä nousi yli 200:lla perjantaina.

Näkökulma testaamiseen ”resurssien tuhlaamisena” on muuttunut. Pääministeri Abe kertoi median edustajille perjantaina, että testauspisteitä perustetaan ympäri maata.

Testaaminen saattaa tulla liian myöhään, sillä Japanin terveydenhuoltojärjestelmä kärsii JMA:n mukaan vakavasta resurssien puutteesta. Muun muassa petipaikkoja, työntekijöitä ja kasvosuojuksia ei ole tarpeeksi.

JMA:n mukaan ensihoidon tila on jo romahtanut maassa.

Kansallinen hätätila kestää toukokuun 6. päivään asti. Hätätila mahdollistaa sen, että maan 47 hallintoalueen kuvernöörit voivat vaatia ihmisiä pysymään kotonaan. BBC:n mukaan vaatimuksen rikkominen ei kuitenkaan johda mihinkään rangaistukseen.