Ympäri Yhdysvaltoja järjestettiin lauantaina mielenosoituksia, joissa ihmiset vastustivat koronaviruspandemian takia säädettyjä rajoitustoimia.

Uutistoimisto AFP kertoi, että esimerkiksi New Hampshiren osavaltion pääkaupungissa Concordissa arviolta 400 ihmistä kokoontui huolimatta kylmästä sateesta. Osa heistä jalkautui kadulle, osa pysytteli autoissaan. Joukossa oli useita sotilastyyliseen asuun pukeutuneita miehiä, jotka kantoivat aseita ja olivat peittäneet kasvonsa.

Mielenosoittajat kokoontuivat New Hampshiren osavaltioparlamentin rakennuksen edustalla. Kuva: Joseph Prezioso / AFP

Mielenosoittajien mielestä rajoitustoimet eivät ole tarpeellisia niissä osavaltioissa, joissa virus ei ole levinnyt kovin laajalle.

Noin 1,4 miljoonan asukkaan New Hampshiressa on todettu 1 342 koronavirustartuntaa ja 38 kuolemaa viruksen aiheuttaman covid-19-taudin takia. Se on asukaslukuun suhteutettuna vähemmän kuin koko maan tasolla – puhumattakaan pahimmin kärsineistä osavaltioista – mutta kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Toistaiseksi tiettävästi suurin rajoituksia vastustava mielenosoitus järjestettiin tosin Michiganissa, jossa on todettu yli 2 300 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa, kaikista osavaltioista kolmanneksi eniten. Enemmän tautikuolemia on vahvistettu vain New Yorkissa (yli 17 600) ja New Jerseyssä (yli 4 000).

Michiganin pääkaupungissa Lansingissa kokoontui keskiviikkona AFP:n mukaan noin 3 000 mielenosoittajaa, joista osa kantoi aseita.

Mielenosoittajat vastustivat liikkumisrajoituksia Lansingin kaupungissa Michiganissa keskiviikkona. Kuva: SETH HERALD / Reuters

Yhdysvaltain 50 osavaltiosta yli 40:ssä on turvauduttu kotonapysymismääräyksiin. Maan noin 330 miljoonasta asukkaasta arviolta 95 prosenttia on jonkinlaisten liikkumisrajoitusten piirissä.

Presidentti Donald Trump on tukenut mielenosoittajia. Perjantaina republikaani Trump kehotti Twitterissä ”vapauttamaan” Michiganin, Minnesotan ja Virginian, jotka ovat demokraattien johtamia osavaltioita.

Lehdistötilaisuudessaan Trump puolusti viestejään sanomalla, että hänen mielestään joissain osavaltioissa rajoitukset ovat liian tiukkoja.

Mielenosoittajat vastustivat kotonapysymiskäskyjä San Diegon kaupungissa Kalifornian osavaltiossa lauantaina. Kuva: Ariana Drehsler / AFP

Trump esitteli perjantaina kolmivaiheisen ohjelman, jota noudattaen osavaltiot voisivat asteittain alkaa luopua rajoituksista ja avata taloutta. Hän arveli, että enemmistö osavaltioista voisi ryhtyä tähän piankin.

Lauantaina yli 20 sanomalehti The New York Timesin haastattelemaa asiantuntijaa varoitti, että puheet pikaisesta paluusta entiseen arkeen ovat haihattelua.

”Näkymä, jota Trump on esitellyt päivittäisissä lehdistötilaisuuksissaan – että sulkutoimet päättyvät pian, että suojaava lääketabletti on miltei saatavilla, että jalkapallostadionit ja ravintolat täyttyvät kohta – on useimpien asiantuntijoiden mukaan haaveilua”, lehti kirjoitti.

Asiantuntijat maalasivat kuvan onnettomasta kansakunnasta, joka värjöttelee kuukausia sisätiloissa – ja riskiryhmät paljon kauemmin.

”Meitä odottaa apea tulevaisuus”, sanoi Harvey V. Fineberg, lääketieteellisen akatemian National Academy of Medicinen entinen johtaja.

Kaikki lehden haastattelemat asiantuntijat, jotka ovat perehtyneet rokotekehitykseen, pitävät puheita vuodessa tai puolessatoista vuodessa käyttöön saatavasta rokotteesta hyvin optimistisina. He olivat toiveikkaampia nykyistä tehokkaampien hoitomenetelmien suhteen.

Moni asiantuntija ennusti katkerasti kahtia jakautunutta maata, jossa merkittävä osa väestöstä on sairastanut taudin ja tullut ainakin jollain tasolla immuuniksi. Sen seurauksena he voivat palata töihin mutta terveenä pysyneitä käytännössä syrjitään. Tämä voi saada etenkin nuoret laskelmoimaan, että itsensä kannattaa altistaa taudille.

”Tyttäreni, taloustieteilijä Harvardista, toistelee minulle, että hänen ikäryhmänsä pitää järjestää covid-19-juhlia immuniteetin kehittämiseksi ja talouden rattaiden pyörittämiseksi”, Stanfordin yliopiston maailmanterveyden innovaatiokeskuksen johtaja Michele Barry sanoi The New York Timesille.

Ihmiset heiluttivat Yhdysvaltain lippua ajaessaan rajoituksia vastustavan mielenosoituksen ohi San Diegossa lauantaina. Kuva: Ariana Drehsler / AFP

Asiantuntijat varoittivat myös Amerikka ensin -asenteesta ja Trumpin riidanhaluisuudesta Kiinan suuntaan. Viime päivinä presidentti on kyseenalaistanut Kiinan viralliset uhriluvut, tarttunut vailla näyttöä esitettyihin arveluihin koronaviruksen karkaamisesta kiinalaisesta viruslaboratoriosta sekä uhannut Kiinaa seuraamuksilla, jos käy ilmi, että se ei tehnyt kaikkeaan epidemian hillitsemiseksi.

Minnesotan yliopiston tartuntatautikeskuksen johtaja Michael T. Osterholm esitti The New York Timesissa kysymyksen, mitä Yhdysvalloille seuraa, jos Kiina kehittää rokotteen ensimmäisenä.

”He voivat päättää, kenelle sitä myyvät. Olemmeko listan kärjessä? Miksi olisimme?”

Lue myös: Yhdysvallat tarttui teoriaan, jonka mukaan koronavirus karkasi vahingossa wuhanilaisesta laboratoriosta – asiasta ei ole mitään näyttöä