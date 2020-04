Vaimonsa murhasta epäilty Lesothon pääministeri Tom Thabane, 80, määräsi lauantaina armeijan kaduille ”rauhan ja järjestyksen palauttamiseksi”, kertovat uutistoimistot.

Thabanen toimet vaikuttavat epätoivoiselta yritykseltä takertua valtaan pienessä afrikkalaisvaltiossa. Jopa pääministerin oman puolueen edustajat vaativat hänen välitöntä eroaan murhaskandaalin takia.

Thabane syytti lauantaina Lesothon lainvalvojia demokratian horjuttamisesta. Hän ei yksilöinyt syytöstensä kohteita, mutta sotilaat pidättivät kolme korkeaa poliisijohtajaa, kertoi uutistoimisto AFP.

Oppositio syytti pääministeriä epävakauden lietsomisesta asettamalla armeijan ja poliisin toisiaan vastaan.

Lesothon armeijan sotilaat partioivat pääkaupunki Maserun kaduilla lauantaina. Kuva: Molise Molise / AFP

Perustuslakituomioistuin oli perjantaina mitätöinyt Thabanen maaliskuussa tekemän päätöksen keskeyttää parlamentin toiminta kolmeksi kuukaudeksi. Tätä puolestaan edelsi parlamentin päätös säätää laki, joka estää pääministeriä hajottamasta parlamenttia ja järjestämästä ennenaikaisia vaaleja, jos hän häviää odotetun epäluottamuslauseen parlamentin äänestyksessä.

Thabanen virallinen peruste parlamentin toiminnan keskeyttämiselle oli koronaviruksen uhka. Uutistoimisto Reutersin mukaan tuomioistuin kutsui perustelua epäjohdonmukaiseksi, sillä Lesotho on maailman viimeisiä maita, joissa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa.

Thabanen oli määrä saada helmikuussa syyte vaimonsa murhasta kesäkuussa 2017, mutta hänen asianajajansa vetosi viime hetkellä pääministerin virka-aseman tuomaan syytesuojaan ja tuomari hyväksyi syytesuoja-asian käsittelyn korkeammassa oikeusasteessa. Käsittely on kesken.

Tom Thabane oli vielä naimisissa Lipolelo Thabanen, 58, kanssa, kun tämä ammuttiin kuoliaaksi kotinsa edustalla vain kaksi päivää ennen miehensä virkaanastujaisia. Pari eli asumuserossa ja oli keskellä riitaisaa avioeromenettelyä.

Tom Thabane meni uusiin naimisiin Maesaih Thabanen kanssa vain pari kuukautta murhan jälkeen. Murhasta epäiltiin pitkään tunnistamattomia asemiehiä, mutta helmikuussa poliisi kertoi kohdistaneensa epäilynsä Maesaih Thabaneen, 43. Poliisille oli myös selvinnyt, että murhapaikalta soitettiin puhelinnumeroon, joka kuului Tom Thabanelle.

Parin miljoonan asukkaan Lesotho on Etelä-Afrikan ympäröimä vuoristovaltio, josta kolme neljäsosaa sijaitsee yli 1 800 metriä merenpinnan yläpuolella. Pinta-alaltaan se vastaa kolmea Uuttamaata.

Lesotho on perustuslaillinen monarkia, joka itsenäistyi Britannian siirtomaavallasta vuonna 1966. Maan nykyinen kuningas on Letsie III, 56, mutta hänen asemansa on seremoniallinen. Poliittista valtaa käyttää pääministerin johtama hallitus.

Lesotho on maailman köyhimpiä maita, jossa myös hiv:n ja aidsin levinneisyys on maailman pahimpia.