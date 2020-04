Johannesburg.

Etelä-Afrikan neljättä viikkoa jatkuvat sulkutoimet koettelevat 40-vuotiaan Austin Bandan perhettä. Banda asuu Katlehong-townshipin alueella vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa.

Koronakriisi lamautti työt. Banda työskentelee myyjänä liikkeessä, jossa myydään nahkatuotteita.

”Kriisin alkamisen jälkeen en ole saanut palkkaa. Ruokavarastot, jotka hankin sulkutilan alettua ovat ehtyneet. Mutta vaikka minulla olisi rahaa, matka lähimpään ruokakauppaan on yli seitsemän kilometriä, eikä minulla ole autoa”, Banda sanoo.

Sulkutila Etelä-Afrikassa on tiukka: lentoliikenne on pysähdyksissä, kuntien välillä ei saa matkustaa, ulkona liikkuminen on kiellettyä ja kaikki kaupat ruokakauppoja sekä apteekkeja lukuun ottamatta suljettu.

Kokoontumiset on kielletty ja koulut suljettu. Ihmiset määrätty kotiin töihin, ja poliisi valvoo rajoitusten, eli ulkona liikkumiskiellon ja sosiaalisen etäisyyden, noudattamista.

Sosiaalisen etäisyyden noudattaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, Banda huokaa.

”Me yritämme pitää etäisyyttä, mutta se on vaikeaa. Pysyttelemme kotona ja menemme ulos vain, kun on tarve. Mutta tarvitsen silloin tällöin leipää tai muuta tuoretta ruokaa.”

Austin ja Berndatte Banda ovat iloisia siitä, että vaikeuksista huolimatta he voivat viettää enemmän aikaa yhdessä perheenä. Berndatten sylissä 11 kuukauden ikäinen Rose Banda.

Bandan suurin huolenaihe kumpuaa siitä, onko töitä enää sulkutilan päätyttyä. Banda ei usko olevansa oikeutettu sosiaalitukiin – suurin osa niistä vaatii virallisen työhistorian, ja sellaista Bandalla ei ole.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Afrikka mantereena on varustautunut heikosti laajan terveyskriisin hoitoon, vaikka valtiot ovatkin ottaneet käyttöön liikkumisrajoituksia ja muita viruksen leviämistä hidastavia toimia.

WHO:n mukaan vaarana on, että Afrikasta tulee seuraava koronakatastrofin keskus, ja jopa 300 000 ihmistä voi kuolla.

Etelä-Afrikassa varautuminen on kuitenkin ollut WHO:n mukaan hyvällä tasolla. WHO:n apulaisjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on aiemmin kiitellyt Etelä-Afrikan johtoa ja sen ripeää toimintaa koronaviruksen leviämisen suitsimisessa.

Presidentti Cyril Ramaphosa on kertonut noin 40 miljardin randin, eli lähes kahden miljardin euron lisäbudjetista koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Sillä lisätään paitsi terveydenhuollon resursseja myös tuetaan ja elvytetään yritystoimintaa, lisätään tukia työttömiksi jääneille sekä heikossa asemassa oleville.

Afrikan alueella todettuja tartuntatapauksia on tilastoitu yli 22 000 ja virukseen on kuollut noin 1 000 ihmistä.

Asiantuntijoiden mukaan luvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia; harva Afrikan maa kykenee kattavaan testaukseen ja julkisen terveydenhoidon hoitomahdollisuudet ovat heikot.

Kapkaupungissa kodittomia oli suljettu aidatulle leirille 9. huhtikuuta. Kuva: MIKE HUTCHINGS / Reuters

Vaikka eteläisen Afrikan talousmahdin resurssit ovat naapurimaitaan selkeästi paremmat, on tilanne tukala. Epidemia on tuonut rajusti esiin Etelä-Afrikan yhteiskunnan epätasa-arvon, joka näkyy muun muassa siinä, kuinka helposti ihmiset pääsevät terveydenhuollon pariin tai voivat ostaa ruokaa ja perustarvikkeita.

Heikoimmassa asemassa elävien ihmisten asema oli jo ennen koronakriisiä vaikea. Vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan noin 18 miljoonaa eteläafrikkalaista, eli noin 20 prosenttia kotitalouksista, kuuluu köyhimpään tuloluokkaan.

Köyhimmissä kotitalouksissa elää keskimäärin viisi henkeä, ja koko talouden yhteenlasketut tulot ovat noin 2 600 randia, eli 130 euroa kuukaudessa. Alle puolissa näistä talouksista on yksi työtä tekevä henkilö.

Suurella osalla näistä ihmisistä ei ole virallista työsopimusta. Tämä on Bandan ja hänen vaimonsa Bernadette Bandan tilanne.

”Vaimoni työskenteli apuna toisen perheen kodissa. Kun kriisi alkoi, myös hänen työnsä ehtyivät”, Banda kertoo.

Koronavirus paljastaa valtavat rakenteelliset epäkohdat ja järjestelmien puutteet. Johannesburgin Witwatersrandin yliopiston lääketieteen antropologian ja kansanterveyden professori Lenore Manderson huomauttaa, että Etelä-Afrikalla on olemassa olevat kattavat pandemiaohjeistukset, mutta esimerkiksi sosiaalisen etäisyyden ylläpitäminen muihin ihmisiin on monille mahdotonta.

”Sulkutila voi estää viruksen leviämistä, mutta mitä me teemme näille ihmisille, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä – ja joille ruoan hankkiminen on nyt lähes mahdotonta?” Manderson kysyy.

Vapaaehtoinen avustustyöntekijä toi ruokalähetystä Johannesburgin Alexandrassa asuvalle naiselle torstaina. Kuva: Luca Sola / AFP

Alueen maista suuri osa kamppailee vastaavien kysymysten kanssa. Esimerkiksi Zimbabwe aloitti kolmiviikkoisen sulkutilan maaliskuun lopussa.

Yli 14 miljoonasta zimbabwelaisesta jopa yli 90 prosenttia työskentelee niin sanotuilla harmailla työmarkkinoilla. Tämä tarkoittaa työskentelyä ilman virallisia sopimuksia ja sosiaaliturvaa.

Esimerkiksi 32-vuotias Tinashe Kasanga oli juuri epidemian alkaessa aloittanut työt painotalossa Hararessa. Virallista työsopimusta hänellä ei vielä ollut.

Tinashe Kasanga liittyi ennen epidemian alkamista usein isoisänsä Samson Matoran mukaan hänen päivittäisille kävelyilleen.

”Olemme riippuvaisia joka pennistä. Jäin epidemian sulkutilan keskelle 10 Yhdysvaltain dollarin kanssa. Tuloja ei ole, joten mitä tehdä?” Kasanga toteaa.

Zimbabwen malli on mukaillut Etelä-Afrikkaa: lentoliikenne on pysähdyksissä, koulut ja liiketilat ovat ruokakauppoja lukuun ottamatta kiinni, ulkona ei saa liikkua päämäärättömästi.

Maassa, jossa ihmisten hyvinvointi perustuu pitkälti epäviralliseen kaupankäyntiin ja suurin tekee ostoksensa torimarkkinoilta, sosiaalinen etäisyys on mahdotonta.

”Sosiaalista etäisyyttä ei ole olemassa täällä. Ne, kenellä on varaa pysytellä kotona, jäävät kotiin. Heillä on netti, ruokaa ja juomaa viikoiksi. Suurin osa meistä yrittää keinolla millä hyvänsä ansaita rahaa ja selvitä”, Kasanga sanoo.

Kasanga asuu Hararessa Hillsiden asuinalueella. Samassa talossa asuu 105-vuotias isoisä ja Kasangan ikäinen serkku. Veli perheineen asuu samalla tontilla olevassa pienemmässä talossa.

”Minun on pakko yrittää pitää sosiaalinen etäisyys jo isoisäni vuoksi”, Kasanga sanoo.

Professori Manderson huomauttaa, että monet afrikkalaiset elävät viruksentorjunnan kannalta mahdottomissa olosuhteissa.

Tiheimmin asutut alueet Etelä-Afrikassa – kuten Johannesburgin Alexandra Township tai Kapkaupungin Khayelitsha – sekä monet alueet esimerkiksi Lagosissa ja Nairobissa ovat virukselle pesäpaikkoja, alueita, joissa köyhä väestö kärsii jo monista olemassa olevista perussairauksista, kuten diabeteksesta tuberkuloosista ja HIV:stä.

“Joillain alueilla asuu miljoona ihmistä. Ei niissä voi harjoittaa sosiaalista etäisyyttä. Monet paikat kärsivät perushygienian puutteesta – jos virus leviää näille alueille, se voi olla hallitsematonta.”

Etelä-Afrikassa on uutisoitu poliisin kovista otteista sulkutilan ylläpidossa. Ainakin yksi ihminen on kuollut poliisin voimaotteiden seurauksena, ja lehdistö on raportoinut useista väkivaltatapauksista erityisesti köyhillä asuinalueilla. Mandersonin mukaan poliisi rikkoo itse omia sosiaalisen etäisyyden ohjeitaan.

Myös Kasanga joutui poliisin hampaisiin matkalla pankkiin. Hän selvisi tilanteesta säikähdyksellä, mutta mukana ollut ystävä sai muutaman iskun.

”Ihmiset kuolevat joko nälkään tai koronavirukseen. Meillä ei ole säästöjä. Jos emme tee töitä viikkoon, et voi elää seuraavaa kolmea viikkoa”, Kasanga sanoo vakavana.