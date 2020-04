Italia julisti kuluneen viikon päätteeksi voiton koronaviruksesta maan eteläosassa, joka on pohjoisosaa köyhempi, kertoi uutistoimisto AFP.

Italiassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin yli 23 000 ihmistä, eniten Yhdysvaltojen jälkeen. Sairaanhoitohenkilökuntaa on sairastunut vähintään noin 17 000 ja kuollut ainakin 125.

Viime viikkojen tapahtumia voi pitää Italian pahimpana katastrofina sitten toisen maailmansodan. Silti on onni onnettomuudessa, että Italia on kyennyt rajaamaan epidemian melko visusti maan pohjoisosaan, jossa sairaanhoitojärjestelmä oli ennalta paljon etelää paremmalla tolalla. Potilaiden määrä kasvoi siellä ylivoimaiseksi taakaksi, mutta Etelä-Italian sairaanhuolto olisi ollut vastaavassa tilanteessa vielä suuremmassa pulassa.

Elintasossa ja esimerkiksi bruttokansantuotteessa asukasta kohden vallitsee Pohjois- ja Etelä-Italian välillä suurempi ero kuin juuri missään muualla yksittäisten Euroopan maiden sisällä.

Treviolon kaupungin asukas osti päivän lehden Lombardiassa toissa torstaina. Kuva: Miguel Medina / AFP

Yli puolet Italian kaikista vahvistetuista tautikuolemista on todettu pohjoisessa Lombardian alueella, jossa asuu kuudesosa koko maan väestöstä. Lombardian keskus on Milanon suurkaupunki.

Pääministeri Giuseppe Conte määräsi liikkumisrajoitukset kattamaan koko Italian jo 9. maaliskuuta, ennen muita Euroopan maita. Hän sanoi silloin, että italialaisten kohtalon määrittää, miten hyvin epidemia pysyy rajattuna Lombardiaan.

Kyyhkysiä lenteli Milanon autiolla keskusaukiolla viime viikon sunnuntaina. Kuva: Piero Cruciatti / AFP

Perjantaina Italian johtavat terveysviranomaiset arvioivat AFP:n mukaan, että Conte onnistui tavoitteessaan.

”Olemme estäneet tartuntojen leviämisen etelän alueille”, sanoi Franco Locatelli, joka johtaa terveysministeriölle suosituksia antavaa neuvostoa.

”Tämä on nyt tosiasia, jota luvut tukevat.”

Conten hallitus on toki saanut osakseen myös arvostelua. Esimerkiksi liike-elämän johtajat ovat AFP:n mukaan moittineet pääministeriä tarpeettoman haitan aiheuttamisesta taloudelle sulkutoimien venyttämisellä.

Italian liikkeistä ovat saaneet olla auki vain välttämättömiksi katsotut palvelut kuten ruokakaupat ja apteekit, mutta viime tiistaina hallitus salli muun muassa kirjakauppojen ja lastenvaateliikkeiden avata ovensa. Suuri osa näistä yrityksistä on kuitenkin pitänyt ovensa kiinni, kertoi muiden muassa talouslehti Forbes. Kirjakauppiaille on ollut epäselvää, saavatko asiakkaat vierailla heidän liikkeissään vain lähikulmilta vai kauempaakin, kertoi sanomalehti The New York Times.

Nykyisten tiukimpien rajoitustoimien on määrä raueta Italiassa 4. toukokuuta. Uusimpien tietojen valossa niitä ei välttämättä jatketa. Covid-19-potilaiden määrä kasvaa tätä nykyä vain muutamalla sadalla päivässä, hitaammin kuin koskaan aiemmin epidemian alun jälkeen. Pahimmassa vaiheessa uusia tapauksia ilmeni yli kuukauden ajan yli tuhat päivässä, kertoo AFP.

Lombardian ulkopuolella todettiin perjantaina vain 11 uutta tartuntaa.

Kohentunut tilannekuva sai kansallisen hätätilaviraston lopettamaan jokapäiväiset lehdistötilaisuutensa ja järjestämään niitä jatkossa vain kahdesti viikossa, joskin lukuja tartunnan saaneista ja kuolleista päivitetään yhä päivittäin.

Lapset potkivat palloa asuinkorttelin sisäpihalla Roomassa lauantaina. Kuva: Alberto Pizzoli / AFP

Jopa taudista pahimmin kärsineen Pohjois-Italian johtajat kehottavat Contea mahdollistamaan liiketoiminnan ja tehtaiden avaamisen mahdollisimman laajasti jo toukokuussa. Maan pohjoisosa tunnetaan Italian talousveturina. Miljoonia työntekijöitä on lomautettu tai irtisanottu.

Etelä-Italia vaikuttaa suhtautuvan rajoitusten riisumiseen pelokkaammin. Asia uhkaa kiristää tulevina viikkoina pohjois- ja eteläitalialaisten välejä.

Campanian kuvernööri Vincenzo De Luca esimerkiksi sanoi perjantaina AFP:n mukaan, että hän suunnittelee estävänsä pohjoisitalialaisia saapumasta johtamalleen alueelle, jonka keskuskaupunki on Napoli.

Campanian pääkaupunki on Napoli, jonka laitamilla kohoaa tulivuori Vesuvius. Kuva: Gabriel Bouys / AFP