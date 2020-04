Tehohoitoyksikön hoitaja täydessä suojavarustuksessa maaliskuun 11. päivänä. Kuva on Italiasta Cremonan sairaalasta Lombardian alueelta, joka on kärsinyt koronaviruksesta raskaasti. Kuva: Paolo Miranda / AFP

Italiassa koronaviruskuolemien todellinen määrä voi olla kaksinkertainen virallisiin lukuihin verrattuna, kirjoittaa brittilehti The Economist.

Sunnuntaihin mennessä Italiassa oli raportoitu yli 23 000 kuolemaa, jotka johtuvat koronaviruksen aiheuttamasta taudista. The Economist perustaa arvionsa paljon tätä korkeammasta luvusta niin sanottuun ylikuolleisuuslukuun.

Se lasketaan vertaamalla tietyn maan tai alueen kuolleisuutta epidemian aikana aiempien vuosien kuolleisuuslukujen keskiarvoon. Lehden keräämän datan perusteella rekisteröityjen koronakuolemien määrä ei riitä kattamaan piikkiä ylikuolleisuustilastoissa.

Euroopassa eri maiden ylikuolleisuuslukuja kokoaa Euromomo-verkosto. Sen tilastojen mukaan maaliskuun viimeisellä viikolla kuolleisuus oli keskimääräistä paljon suurempaa Italian, Espanjan ja Ranskan lisäksi esimerkiksi Ruotsissa.

Suomessa samanlaista ilmiötä ei ole vielä näkynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane.

”Ei ole sinänsä yllättävää, että ylikuolleisuutta tulee pandemian akuutissa vaiheessa, ja on hyvin mahdollista, että sitä tulee meilläkin. On eri kysymys, miten sitä tulkitaan ja miten isosta ilmiöstä on kysymys”, Sane sanoo.

Piikkejä ylikuolleisuustilastoissa nähdään etenkin influenssakausien ja helleaaltojen aikana.

Ylikuolleisuustilastojen dramatiikka riippuu siitä, miten pitkällä aikavälillä kuolemia tarkastellaan. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleet ovat pääosin iäkkäitä, joiden eliniänodote on lyhyt. Tällaiset kuolemat koronavirusepidemian aikana voivat vähän ajan kuluttua näkyä tilastoissa alikuolleisuutena.

Toisaalta ylikuolleisuusluku voi kieliä osin siitä, millaisia epäsuoria vaikutuksia epidemialla on kuolleisuuteen. Jos terveydenhoitojärjestelmä kuormittuu koronapotilaista, voivat muut hoitoa tarvitsevat jäädä vaille hoitoa.

Italian Lombardiassa Brescian kaupungissa uudet koronaviruspotilaat otettiin vastaan väliaikaistiloissa sairaalan edustalla 13. maaliskuuta. Kuva: Miguel Medina / AFP

Koronaviruskuolemia tilastoidaan eri tavoin eri Euroopan maissa. Osa maista ei rekisteröi kuolinsyyksi koronavirusta, jos vainaja ei ole kuollut sairaalassa tai jos tätä ei ole virustestattu. Esimerkiksi Ranska muutti tilastointitapojaan huhtikuun alussa.

Yle uutisoi perjantaina, että Suomessakin on jäänyt raportoimatta THL:lle kymmeniä hoivakodeissa sattuneita koronakuolemia.

The Economist perustelee ylikuolleisuusluvun tärkeyttä myös maiden kirjavien ja jäljessä laahaavien koronakuolemien rekisteröintitapojen vuoksi.

”Joissakin maissa voi olla enemmän tai vähemmän aliraportointia. Meillä Suomessakin tiettyjen alueiden hoivakotien kuolemantapauksia ei tule esiin heti, siinä voi olla viivettä”, Sane sanoo.

Lue myös: THL:n mukaan Suomessa on kuollut 94 ihmistä koronan vuoksi – Määrästä voi puuttua jopa 50–60 hoivakotikuolemaa, arvioi Husin johtajaylilääkäri

Koska seurantalukuja julkaistaan viiveellä ja eri kriteerein, ei niiden päivittäinen vertailu ole Sanen mukaan välttämättä mielekästä.

”Tässä hetkessä tilannetta pyritään seuraamaan niin hyvin kun voidaan. Kokonaiskuva tulee vähän jälkijunassa, kun aiheesta tehdään kunnon rekisteripohjaista tutkimusta.”