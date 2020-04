Terveyspalveluja tarjoava Maccabi Health Sevice on asentanut Tel Avivin kadulle testipisteen, jossa voi ottaa näytteen koronaviruksesta. Kuva: Jack Guez / AFP

Onko Israel maailman turvallisin maa koronaepidemian aikaan?

Tätä näkemystä ainakin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on toistanut viime viikkoina. Netanjahu on ottanut ilon irti yhdestä maalistauksesta, joka nosti Israelin ykköseksi koronan selättäjänä.

”Kansainvälinen Forbes-lehti arvotti Israelin maailman turvallisimmaksi maaksi koronaepidemian aikana. Jatketaan taistelua, ihmisten pelastamista, ja kohti voittoa”, Netanjahu kirjoitti virallisella Facebook-sivuillaan keskiviikkona.

Ohessa oli linkki talouslehti Forbesin sivustolla olevaan blogitekstiin. Tekstissä esitellään Deep Knowledge Group -nimisen pienen ja varsin tuntemattoman pääomasijoitusyhtiön tuottamaa ”syväanalyysiä” maailman maista.

Yhtiö oli pisteyttänyt maat sen suhteen, miten hyvin ne ovat vastanneet koronaviruksen synnyttämään kriisiin. Listan kärkisijalla on Israel, toisena Saksa ja kolmantena Etelä-Korea.

Suomi löytyy vasta sijalta 22.

Toisin kuin Netanjahu antoi ymmärtää, kyse ei ollut Forbes-lehden tekemästä listauksesta vaan lehden blogiosastolla julkaistusta tekstistä.

Tekstin oli kirjoittanut Margaretta Colangelo, joka on sijoitusyhtiö Deep Knowledge Groupin – siis maalistauksen tehneen sijoitusyhtiön – perustajajäsen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu hallituksen viikottaisessa kokouksessa maaliskuun alussa. Kuva: Reuters

Oikeistolaisen Likud-puolueen johtaja Netanjahu on parin viikon aikana nostanut saman maalistauksen esille jo useasti sosiaalisessa mediassa ja tv:n suorissa lähetyksissä.

Netanjahu on pyrkinyt esiintymään maailman parhaana epidemian selättäjänä siitä huolimatta, että israelilainen ammattimedia on toistuvasti kyseenalaistanut listauksen uskottavuuden ja arvostellut Netanjahua siitä, että hän yrittää käyttää epidemiaa oman poliittiseen asemansa pönkittämiseen.

Netanjahun poliittinen ura on vaakalaudalla, sillä häntä vastaan on nostettu vakavia syytteitä korruptiosta. Lue lisää Israelin poliittisesta kriisistä ja koronaepidemian vaikutuksesta siihen tästä.

On tietenkin luonnollista, että kärkisija listauksessa houkuttelee oman hännän nostamiseen. Myös saksalaiset lehdet Der Spiegel ja Die Welt ovat kirjoittaneet Saksan korkeasta sijoituksesta samassa listauksessa, vaikka sijoitusyhtiö ei tarkemmin avaa metodologiaansa.

Netanjahun politikointi koronaepidemialla ei tarkoita sitä, että Israel olisi epäonnistunut koronakriisin hoitamisessa. Maanantaihin mennessä Israelissa oli virallisesti todettu 13 654 koronatartuntaa. Kuolleita oli 173, ja kuolleisuusluku miljoonaa asukasta kohden 20.

Varsinkin jälkimmäinen luku on varsin hyvä moneen Euroopan maahan verrattuna. (Saksa 55, Ruotsi 152, Suomi 17).

Israel voi hyvinkin olla keskimääräistä paremmin valmistautunut poikkeustilanteisiin, sillä juutalaisvaltion valmius vastata sotilaallisiin uhkiin on korkea. Tämä johtuu tietysti Lähi-idän turvallisuustilanteesta ja siitä, että Israel miehittää palestiinalaisalueita.

Ainakin Israel on reagoinut epidemiaan nopeammin ja tehokkaammin kuin esimerkiksi Yhdysvallat, sanoo israelilainen journalisti Dor Glick, joka lopetti äskettäin pakollisen 14 päivän koronakaranteenin kotikaupungissaan Kfar Savassa lähellä Tel Avivia.

Glick työskenteli aiemmin israelilaisen Channel 10 -kanavan Euroopan kirjeenvaihtajana, ja nykyään hän on vanhempi analyytikko Rockefeller Foundationissa New Yorkissa. Epidemian vuoksi hän tekee säätiölle etätöitä Israelista.

Glickin näkemykset ovat kiinnostavia ainakin yhdestä syystä:

”Minulla oli etuoikeus nähdä, miten tilanne kehittyi siellä ja täällä, siis Yhdysvalloissa ja Israelissa”, Glick kertoo puhelimessa.

Dor Glick viettämässä pakollista karanteenia vanhempiensa asunnossa Kfar Savassa lähellä Tel Avivia. Vieressä Max-koira. Kuva: Dor Glick

Kun Glick matkusti maaliskuun alussa New Yorkista Tel Aviviin äänestämään Israelin uusintavaaleissa (kolmansissa vuoden sisään), Yhdysvalloissa elettiin vielä kaukana kriisitietoudesta.

Samaan aikaan Israel oli jo asettanut pakollisia karanteenimääräyksiä Italiasta, Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Itävallasta ja Sveitsistä saapuville matkailijoille.

”Tuolloin arvosteltiin, että Israel ylireagoi. Mutta nopeasti heti alkuvaiheessa asetetut rajoitukset vaikuttivat varmasti siihen, ettei tilanne myöhemmin kehittynyt huonommaksi”, Glick sanoo.

Äänestyksen jälkeen Glick lensi takaisin Yhdysvaltoihin, mutta häntä alkoi epäilyttää New Yorkiin palaaminen. Ihmiset kaduilla eivät vaikuttaneet suhtautuvan virukseen vakavasti.

”Koska minulla oli israelilainen näkemys pandemiaan, niin ajattelin, että täällä ollaan menossa kohti katastrofia. Päätin, etten mene New Yorkiin, vaan palaan saman tien takaisin Israeliin.”

Tässä vaiheessa, 9. maaliskuuta, Israel oli määrännyt 14 päivän pakollisen karanteenin kaikille ulkomailta maahan saapuville. Se koski myös Glickiä.

Karanteenia myös valvottiin. Poliisit hankkivat listan ulkomailta saapuneista, ja ottivat heihin yhteyttä.

”Paikallispoliisi soitti minulle karanteenin aikana kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla poliisi esitti minulle kaksi kysymystä: A, olenhan kotona ja enhän vain ole poistunut minnekään? B, olenhan kunnossa ja eihän minulla vain ole oireita”, Glick kertoo.

”Se tuntui kummalliselta. En pidä siitä, että poliisi soittaa minulle, mutta toisaalta he soittivat vain viruksen vuoksi.”

Siksi hän pitää viranomaisen toimintaa kiitettävänä.

Myöhemmin Israel on määrännyt hyvinkin tiukkoja, tosin väliaikaisia ja myös aluesidonnaisia karanteenimääräyksiä.

Esimerkiksi pääsiäisenä, joka on juutalaisten tärkein ja perinteisesti hyvin sosiaalinen juhla, ihmiset eivät sakon uhalla saaneet poistua kotikaupungeistaan. Tuhannet poliisit valvoivat kaduilla, etteivät ihmiset poistu kotipaikkakunniltaan.

”En ole elämäni aikana nähnyt mitään vastaavaa”, Glick sanoo.

Tel Avivin kadut olivat tyhjillään pääsiäiseksi asetetun ulkonaliikkumiskiellon aikana Israelissa viime tiistaina. Kuva: Jack Guez

Erityisen tiukkoja liikkumisrajoituksia on asetettu tietyille asuinalueille, joilla on todettu tavanomaista runsaammin koronatartuntoja. Israelissa virus on levinnyt erityisesti vanhoillisten ultraortodoksijuutalaisten yhteisöissä.

Lue lisää koronaviruksen vaikutuksesta ortodoksijuutalaisiin tästä.

Jotkut Israelin toimet ovat olleet kiistanalaisia. Hallitus esimerkiksi antoi maaliskuussa Israelin sisäiselle tiedustelulle Shin Betille mahdollisuuden päästä käsiksi ihmisten mobiilidataan jäljittääkseen viruksen kantajia.

Israelissa on kehitetty myös kännykkäsovellus, joka paikantaa ihmisten liikkeitä ja lähettää ilmoituksen, jos liikkuu lähellä tartunnan saaneita. HaMagen-nimisen sovelluksen (suomeksi ’Kilpi’) oli huhtikuun alussa ladannut kännykälleen vapaaehtoisesti jo 1,5 miljoonaa ihmistä.

Samankaltaisia sovelluksia on käytössä myös Kiinassa ja Etelä-Koreassa ja suunnitteilla myös esimerkiksi Saksassa ja Suomessa.

”Minäkin latasin ohjelman, mutta myöhemmin poistin sen. En pidä applikaatioista, jotka seuraavat, missä liikun”, Glick sanoo.

Tehokkaista toimista huolimatta Israel on tehnyt myös joitakin virheitä. Glickin mukaan suurin virhe on se, ettei New Yorkista Israeliin saapuneita asetettu ajoissa vieläkin tehokkaampaan karanteeniin.

New Yorkista kehittyi maaliskuun lopussa yksi koronapandemian keskuspesäkkeistä. Israelissa arvioidaan, että lähes puolet ulkomailta tulleista tartunnoista on peräisin Yhdysvalloista.

Dor Glick uskoo, että monet New Yorkissa asuvat israelilaiset päättivät palata Israeliin siksi, koska he luottavat Israelin terveydenhoitojärjestelmään enemmän kuin amerikkalaiseen.

”Mutta monet New Yorkista saapuneet lennot olivat viruksenlevityskoneita”, hän sanoo.

Israelissa tehtiin vasta viime viikolla päätös, että kaikki New Yorkista saapuvat matkustajat ohjataan suoraan erillisiin karanteenihotelleihin.

”Päätös tehtiin liian myöhään”, Glick sanoo.

Eri maiden keinoja vastata koronaepidemiaan voi olla vaikeaa asettaa paremmuusjärjestykseen. Ehkä arvioita kannattaisikin tehdä vasta sitten, kun pandemia on selätetty.

Siitä Glick on vakuuttunut, että hän teki oikean ratkaisun palatessaan Israeliin, eikä jäänyt viettämään pandemia-aikaa New Yorkiin.

”Minusta tuntuu turvallisemmalta täällä. Olen Israelissa mieluummin kuin missään muualla maailmassa näinä aikoina”, hän sanoo.

”Luulen, että se on yleismaailmallista – kriisiaikoina ihminen haluaa olla kotonaan.”