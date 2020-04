Tuhannet yhdysvaltalaiset ovat kerääntyneet viime viikon lopulla vaatimaan liikkumisrajoitusten poistamista. Kohtauspaikkana on yleensä ollut osavaltion hallintorakennukset muun muassa Minnesotassa, New Hampshiressä ja Texasissa.

Suurin mielenosoitus järjestettiin Michiganissa sunnuntaina. Osavaltion pääkaupungissa Lansingissa kokoontui noin 3 000 mielenosoittajaa, joista arviolta 2 000 oli raskaasti aseistautuneita.

Näyttävät mielenosoitukset ovat saaneet aikaan kuvan vahvasta kansalaisliikehdinnästä.

Tosiasiassa yhdysvaltalaiset kannattavat liikkumisrajoituksia varsin yksituumaisesti: republikaaneistakin lähes 70 prosenttia kannattaa tiukkoja rajoituksia, vaikka niiden vaikutus Yhdysvaltain talouteen ja yritteliäisyyteen on katastrofaalinen. Demokraattien äänestäjistä rajoituksia kannattaa 95 prosenttia.

Mielenosoituksia on organisoinut vieläkin pienempi joukko. Monessa on takana yksi ja sama minnesotalainen veljeskolmikko, kertoo sanomalehti The Washington Post.

Lansingin kaupungissa osoitettiin mieltä koronarajoituksia vastaan viime viikon keskiviikkona. Kuva: SETH HERALD / Reuters

Ben Dorr ja hänen veljensä Christopher ja Aaron ovat perustaneet identtisiä Facebook-ryhmiä ainakin Wisconsiniin, Ohioon ja New Yorkiin. Ryhmillä oli WP:n mukaan yhteensä noin 200 000 seuraajaa.

Toiminnasta käytetään internetslangissa nimitystä astroturfing. Se tarkoittaa ylhäältä johdetun kampanjan naamioimista ruohonjuuritason toiminnaksi.

Ei ole sattumaa, että niin moni mielenosoittaja on ottanut mukaansa järeän käsiaseen. Ben Dorr pyörittää Minnesota Gun Rights -nimistä aselobbausjärjestöä. Se edustaa aseoikeusryhmien äärilaitaa.

Aseistettuja mielenosoittajia Columbuksen kaupungissa lauantaina. Kuva: Megan Jelinger / AFP

Järjestö moittii myös Yhdysvaltain suurinta aselobbya National Rife Associationia (NRA) hampaattomaksi. NRA on erittäin vaikutusvaltainen ryhmä, jonka toiminta on estänyt liittovaltion aserajoitukset jo vuosikymmeniä. Ben Dorrin mukaan NRA on kuitenkin hampaaton, ja hänen oma järjestönsä ainoa ”kompromissiton” aseryhmä.

Aseoikeusryhmät vastustavat tiukasti valtion puuttumista yksilön oikeuksiin, joten koronaviruksen rajoittamistoimien vastustaminen on loogista. Erikoista on se, että nyt mieltä osoitetaan osavaltioiden johtajia vastaan – etenkin jos he ovat demokraattipuolueen edustajia, kuten Minnesotan Tim Walz. Yleensä nimenomaan liittovaltio on aseaktivistien ykkösvihollinen.

Taustalla vaikuttaa presidentti Donald Trumpin valtakamppailu osavaltioiden kuvernöörejä vastaan.

Trump haluaisi avata Yhdysvaltain syöksykierteessä olevan talouden mahdollisimman nopeasti, vaikka hän nöyrtyikin viime viikolla suosittelemaan rajoitusten jatkamista viruksen leviämisen pelossa.

Mielenosoituksia järjestettiin viikonloppuna useissa Yhdysvaltojen kaupungeissa. Kuva on Denveristä sunnuntailta. Kuva: Jason Connolly / AFP

Sitä ennen Trump oli uhonnut rajoitusten poistamisella ja ilmoittanut, että presidentillä on ”totaalinen valta” päättää rajoitusten poistamisesta. Osavaltioiden kuvernöörit voivat kuitenkin määrätä rajoituksista liittovaltion presidentiltä kysymättä.

Trump on antanut osavaltioiden koronarajoitusten vastaisille kapinoille tukensa twiittaamalla, että kansalaisten pitäisi ”vapauttaa” osavaltionsa.

”Jos siltä tuntuu, ihmisillä on oikeus osoittaa mieltään. Jotkut kuvernöörit ovat menneet liian pitkälle, jotkin tapahtumat eivät ehkä ole olleet niin sopivia”, Trump sanoi viime viikolla.

Trump itse liitti koronarajoitukset aseoikeuksiin twiittamalla, että perustuslain toinen lisäys oli vaarassa. Lisäys takaa jokaiselle yhdysvaltalaiselle oikeuden kantaa asetta.

Koronaviruskriisin aikana Facebook on suhtautunut sivullaan leviävään virhetietoon tavallista tiukemmin. Se on palkannut faktantarkastajia ja poistanut tahallaan levitettyä ilmeisen virheellistä tietoa.

Mielenosoituksiin on vaikeampi puuttua, koska mielenosoittaminen ja sananvapaus ovat perustuslaillisia oikeuksia. Esimerkiksi Dorrin veljesten Facebook-ryhmiä ei ole poistettu.

Dorrien on epäilty kiertävän lobbauslainsäädäntöä, koska he eivät ole rekisteröityneet virallisiksi lobbaajiksi.