Venäjän korkein rikostutkintaviranomainen eli liittovaltion tutkintakomitea on aloittanut rikostutkinnan suomalaisten tekemästä kansanmurhasta Itä-Karjalassa jatkosodan aikana. Kyseessä ovat tuhansien lähinnä venäläisten siviilien kuolemat suomalaisten miehittämän alueen keskitysleireillä.

Tutkintakomitea kertoo asiasta maanantaiaamulle päivätyssä tiedotteessa omilla verkkosivuillaan. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Suomalaisten miehittäjien Karjalassa tekemiksi väitetyt julmuudet nousivat Venäjällä laajaan julkisuuteen viime lokakuussa, kun turvallisuuspalvelu FSB julkaisi tapahtumia koskevia, venäläisiä asiakirjoja.

Komitean tiedotteen mukaan joukkomurhat täyttävät ”rodullisin perustein” tehdyn” tosiasiallisen kansanmurhan” tuntomerkit.

Murhat on tehty komitean mukaan Karjalan suomalais-venäläisessä neuvostotasavallassa 1944–1945 eli mukana on aikaa jatkosodan päättymisen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että uhrien joukossa on nälkään ja sairauksiin leirien purkamisen jälkeen kuolleita entisiä vankeja.

Tutkinta perustuu Venäjän rikoslain pykälään 357 eli nimenomaan kansanmurhaan, josta enimmäisrangaistus on elinikäinen vankeus tai kuolemantuomio. Venäjä jäädytti kuolemantuomioiden toimeenpanon 1999.

Epäiltyjä on tuskin enää hengissä, mutta tutkintakomitea korostaa tiedotteessaan, että kansanmurha ei rikoksena vanhene koskaan.

Komitea on linkittänyt tiedotteeseensa oman, 14-minuuttisen dokumenttivideonsa Natsi-Saksan ja sen liittolaisten tekemistä sotarikoksista Venäjällä ja Ukrainassa toisen maailmansodan aikana. Ensimmäiset kahdeksan minuuttia videosta käsittelevät Karjalan keskitysleirejä.

Videolla keskitysleirien määräksi mainitaan 14 ja näillä "kuolemanleireillä olisi videon mukaan ollut yhteensä 50 000 vankia. Luku on yli kaksinkertainen suomalaisen historiatutkimuksen esittämään vankilukuun.

Dokumentin mukaan leirien surmat eivät ole aiemmin herättäneet ansaitsemaansa huomiota, koska suurin osa uhreista kuoli nälkään tai sairauksiin etnisin perustein jaettujen ruoka-annosten ja lääkkeiden vuoksi.

Videodokumentin mukaan suomalaismiehittäjät syyllistyivät myös teloituksiin mainitsematta, tehtiinkö teloitukset nimenomaan keskitysleireillä. Suomalaisen historiankirjoituksen mukaan leireillä ammuttiin joitakin vankeja, lähinnä pakoyritysten yhteydessä.

Aiemmin venäläinen tutkimusryhmä on selvittänyt väitettyjä neuvostoarmeijan sotavankien teloituksia Sandarmohin alueella, jossa on runsaasti diktaattori Josif Stalinin vainon uhrien joukkohautoja. Suomalaisasiantuntijat ovat pitäneet väitettä perusteettomana.

Tutkintakomitean puheenjohtaja Aleksandr Bastrykin kommentoi johtamansa laitoksen videolla tutkinnan avaamista sanomalla, että aiemmin selvittämättä jääneet tapahtumat on tutkittava ”yhteistyössä eurooppalaisten toveriemme kanssa”.

Itä-Karjalan keskitysleirit perustettiin ylipäällikkö Carl Gustav Mannerheimin käskyllä on jatkosodan hyökkäysvaiheen alussa. Tarkoituksena oli kerätä vanhan rajan takaa valloitetulta alueelta epäluotettavana pidettyä venäläisväestöä valvonnan alle. Leirien asukkaat olivat lähinnä naisia, lapsia ja vanhuksia. Leireillä kuoli tuhansia, ennen kaikkea aliravitsemuksen ja sen seurausten vuoksi.

Saksan samaan aikaan perustamat tuhoamisleirit tekivät jo sodan aikana keskitysleiri-sanasta erittäin kielteisen, ja Suomi ryhtyikin nimittämään Itä-Karjalan leirejä ”siirtoleireiksi”. Taustalla saattoi olla myös ajatus tulevista väestönvaihdoista Neuvostoliiton kanssa.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB julkaisi jo aiemmin joukon venäläisiä dokumentteja, joissa Itä-Karjalan keskitysleirejä ja niiden olosuhteita on käsitelty. FSB:n käyttämät ja nyt julkaistussa videossa esitellyt dokumentit ovat ilmeisesti peräisin lähinnä Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin NKVD:n arkistoista, jotka avautuivat näiden tapahtumien osalta jo 2002.