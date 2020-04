Oslo.

”Täällä on valtavasti kukkia”, viisivuotiaat Nanna ja Irmelin Tveiten Dahl ihmettelevät kevätloistoa päiväkotinsa pihamaalla Oslon Mortensrudissa. He olivat päiväkodissa edellisen kerran kuutisen viikkoa sitten, talvitamineissa.

Kaksoset palaavat tällä viikolla päiväkotiinsa, kun Norja alkaa vähitellen purkaa koronarajoituksia. Osa päiväkodeista avasi ovensa jo maanantaina, mutta Nannan ja Irmelinin päiväkodissa valmisteluihin tarvitaan lisäaikaa, joten he pääsevät aloittamaan vasta keskiviikkona.

Viikon kuluttua Norja avaa koulujen ovet alakoululaisille, mökkikielto purettiin maanantaina. Fysioterapeutit, psykologit ja hammasklinikat ovat saaneet luvan ottaa taas vastaan potilaita.

Pikkukädet käyvät ahkerasti, kun Nanna ja Irmelin poimivat valkovuokkoja äidilleen Ellen Elisabeth Tveitenille. ”Jätetään vähän muillekin lapsille”, Tveiten ehdottaa.

Iselin and Nanna poimivat äidilleen valkovuokkoja. Kuva: Skjalg Bøhmer Vold

Tytöt tyrkkäävät kimpun äitinsä käteen ja juoksevat ”parhaaseen” kiipeilypuuhun, jota he ovat kaivanneet. Kuusivanhuksen oksat vain heiluvat, kun kaksikko raivaa tietään kohti latvaa. ”Löysin vauvakävyn”, Irmelin ilmoittaa.

Lastensa hurjaa menoa katsellessa Tveitenille tulee mieleen, että koronavirusta todennäköisemmin tytöt saavat neulasten pistoja käsiinsä tai putoavat puusta.

Ellen-äiti vahti puussa kiipeileviä lapsiaan aurinkoisessa Oslossa tiistaina. Kuva: Skjalg Bøhmer Vold

Päiväkoteihin paluu on herättänyt Norjassa suuria tunteita, ristiriitoja ja kiistoja. Sekä paluuta kannattavien että sitä vastustavien yhteensä 276 000 päiväkotilapsen vanhemmat vetoavat omaa kantaansa pönkittäviin tietoihin ja tutkimuksiin.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan 24 prosenttia päiväkoti-ikäisten vanhemmista pitää lapsensa kotona toistaiseksi, 13 prosenttia oli epävarmoja päiväkotiin paluusta.

Tveiteniä ei lasten paluu päiväkotiin pelota.

”Avaamispäätös on hyvin perusteltu ja varotoimenpiteet ovat mittavat”, Tveiten sanoo. Vertailukohteeksi hän ottaa hoivakodin, jossa hänen 92-vuotias tätinsä on.

”Emme saa vierailla hänen luonaan, emme saa edes lähettää lahjoja, joita ei voi desinfioida. Jos tilanne olisi vastaava päiväkodeissa, niitä ei avattaisi”, hän sanoo.

Tveiten ja hänen miehensä kertoivat lapsille, että päiväkoti suljettiin koronaviruksen vuoksi ja mikä virus on.

”Lapset sanoivat vain ok ja se oli sillä selvä, mutta he ovat tajunneet asian vakavuuden, sillä he kutsuvat tautia koronasyöväksi”, Tveiten sanoo.

Hän on tehnyt etätyötä kotoa, aviomies on ollut työpaikallaan kodin ulkopuolella. ”Olemme käyneet metsässä kävelemässä, leikkineet ja viihtyneet hyvin. Tytöt kuitenkin ikävöivät kavereitaan”, Tveiten summaa karanteeniviikkoja.

Jälleennäkemisen riemu oli suuri, kun pedagogit tulivat tauolle sisätiloista ja tapasivat Nannan ja Irmelinin pihalla. Halien sijasta nostettiin koronatyyliin nilkka nilkkaa vasten. Se oli helppoa ja hauskaa.

Pihamaa oli vielä tänään yhtä aluetta, mutta tiistaina se aidataan erillisiin osastoihin. Vanhemmat jättävät lapset pihamaalle ja hakevat heidät ulkoa, vain lapset pääsevät sisätiloihin. Suurin osa leluista on siirretty lukkojen taakse, käsiä pestään kerran tunnissa. Tarkoituksena on kuitenkin viettää suurin osa ajasta ulkona, missä pöydät ja penkit pestään ennen ruokailua.

Pikkulasten osastolla yksi opettaja ja kolme lasta muodostavat ”perheen”. Hoitaja vaihtaa vaipat vain ”omilleen”, minkä jälkeen koko alue desinfioidaan. Nannan ja Irmelinin kaltaisen isompien lasten ”perheeseen” kuuluu kuusi lasta ja opettaja. ”Perheet” pysyttelevät omissa oloissaan.

Lapsilla on mukanaan omat eväät ja vaatekerta tulee pestä jokaisen päivän jälkeen, mielellään 60 asteessa. Päiväkodin aukioloaikaa on nipistetty sekä aamusta että iltapäivästä.

Oslolaiset Ellen Tveiten ja Iselin (vas.) and Nanna Tveiten Dahl tiistaina. Kuva: Skjalg Bøhmer Vold

Tveiten ei tunne, että hänen päätöstään olisi kyseenalaistettu, vaikka keskustelu mediassa käy kuumana, sillä faktoja löytyy joka lähtöön. Tveiten uskoo myös, että osa vanhemmista pitää lapsensa kotona siksi, että heidät on lomautettu ja päiväkotimaksut rasittavat entisestään tiukkaa taloutta.

Raufossissa asuva Elias Derawi ei aloita päiväkodissa tällä viikolla. Nelivuotiaan isä Mohammad Derawi on Minun lapsestani ei tehdä Covid 19 koekaniinia -Facebook-ryhmän perustajia. Facebook-ryhmässä on yli 27 000 jäsentä, ja keskustelu on vilkasta.

”Meillä ei ole vielä riittävästi testattua tietoa viruksesta. Lääkärit ja terveysjärjestöt ympäri maailmaa suosittelevat pitämään lapset kotona, vaikka lasten tartuntariski on pienempi kuin aikuisten”, Derawi perustelee päätöstään Helsingin Sanomille viestillä.

Perheen kolmesta lapsesta kukaan ei Derawin mukaan lähde päiväkotiin tai kouluun ennen kuin terveysalan ammattilaiset ja järjestöt ovat yksimielisiä siitä, että paluu on turvallista.

”Asumme onneksi kunnassa, jossa tartuntariski on hyvin vähäinen, mutta silti on muistettava, että lapsemme saattavat olla tartunnan kantajia”, Derawi sanoo.

Hänen lapsensa kaipaavat kavereitaan, mutta viihtyvät hyvin kotioloissa, missä riittää tekemistä sekä sisällä että ulkona. ”Yritämme myös viettää perheen kesken aikaa mahdollisimman paljon”, Derawi sanoo.

Yksittäiset kunnat ovat myös kieltäytyneet avaamasta päiväkoteja vielä tällä viikolla. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan esimerkiksi Brønnøyn ja Bindalin kunnissa ei ole vielä riittävästi puhdistuslaitteita ja henkilökuntaa.

Ellen, Nanna ja Iselin jatkoivat matkaa eteenpäin leikkien jälkeen. Kuva: Skjalg Bøhmer Vold

Tanska avasi koronakaranteenin jälkeen päiväkodit ja koulut alle 12-vuotiaille ensimmäisenä Euroopan maana viime viikolla.

Koulut ovat itse saaneet päättää, miten ne toteuttavat kahden metrin turvavälin. Ryhmäkokoa on supistettu kymmeneen, oppitunteja on mahdollisuuksien mukaan pidetty ulkona ja koululaiset ovat tehneet lyhennettyä päivää.