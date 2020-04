Muistakaa säilyttää puolentoista metrin etäisyys jo kadulla koulun edessä ennen kouluun tuloa, berliiniläinen Steglitzin lukio muistutti oppilaitaan, jotka tulivat maanantaina ylioppilaskirjoituksiin latinan kokeeseen.

Abiturientit kuuluvat monissa osissa Saksaa niihin, jotka pääsevät ensimmäisenä maistamaan jonkinlaista vapautta koronavirusepidemian takia asetettujen rajoitusten hieman höllentyessä.

Luokkahuoneissa koululaisten pöydät oli sijoitettu tavallista kauemmas toisistaan, ja osassa maata oppilaille jaettiin suun ja nenän peittäviä suojia koulun ovella.

Etäisyys- ja hygieniasäännöt olivat avautuvissa kouluissa tarkat ja niitä valvottiin. Itäisessä Saksin osavaltiossa kerrottiin, että koululaisten varmistetaan pesevän kätensä kouluun tullessaan, ja jopa koulun vessoissa valvotaan, että niiden odotustiloissa ei tule tungosta.

Päätös aloittaa ylioppilaskirjoitukset suunnitellusti maanantaina tehtiin viime perjantaina, kertoi Potsdamissa sijaitsevan Kleinmachnowin lukion rehtori Peter Brandsch-Böhm maanantaina HS:lle puhelimitse. Siitä oli kuitenkin lähdetty, että näin tapahtuisi, hän sanoo.

”Koululaiset käyttäytyivät upeasti. Tunnelma oli rauhallinen ja miellyttävä”, Brandsch-Böhm kertoo.

Oppilaita ohjaamassa oli paljon opettajia, ja koululaiset istuivat kaukana toisistaan. Suuri osa luokkahuoneista oli käytössä pienelle osalle oppilaita.

Viikon päästä 10. luokkaa käyvät tulevat kouluun, ja siitä viikon päästä 11. ja 9. luokka, Brandsch-Böhm kertoo. Sitä, koska 7. ja 8. palaavat arkeen, ei vielä tiedetä, eikä sitä, miten sitten kaikki mahtuvat kouluun.

Dresdeniläisen lukion oppilaat odottelivat koulupäivän alkamista maanantaina. Kuva: Robert Michael / DPA

Jonkinlaisen maskin tai huivin käyttämistä kasvoilla suositellaan yleisesti Saksassa, ja kahdessa osavaltiossa, Saksissa ja Mecklenburg-Etu-Pommerissa, se on pakollista kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Baijerissa maskipakko julkisilla paikoilla tulee voimaan ensi viikolla.

Dresdenissä kaupunki jakoi maanantaina ilmaisia maskeja kansalaisille, ja niitä jonotettiin melkein kilometrin mittaisessa jonossa.

Saksassa maskeihin suhtaudutaan eri näkökulmasta kuin Suomessa: omatekoisen tai kankaisen maskin käytöstä katsotaan olevan enemmän hyötyä kuin haittaa, vaikka se ei täydellinen suoja virusten liikkeille olisikaan.

Elisabeth Merzach palveli asiakkaita pleksilasin takaa tee- ja viinikaupassaan Ludwigsburgissa maanantaina, kun kaupan avaaminen oli pitkän tauon jälkeen taas mahdollista. Kuva: Thomas Kienzle / AFP

Kaupoista 800 neliömetrin kokoiset ja sitä pienemmät saavat nyt avautua asiakkaille. Eri puolilla Saksaa kirjakaupat, vaatekaupat ja muut erikoisliikkeet iloitsivat asiakkaista. Samalla asiakasmääriä ja -tiheyttä seurattiin huolestuneenakin. Osa vaatekaupoista yrittää kuroa menetettyä kevätsesonkia kiinni alennusmyynneillä.

Ravintolat, ostoskeskukset ja kampaamot voivat avata ovensa vasta toukokuussa.

Samalla kun yhteiskuntaa avataan hiljalleen, koronavirustartuntamääriä seurataan tarkasti. Epidemia on hidastunut, mutta Saksan johto pelkää, että vapautuminen käsitetään väärin ja tarkoista säännöistä aletaan lipsua.

”Emme tiedä mikä avautumisen seuraus on”, liittokansleri Angela Merkel sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Kaikkien saksalaisten on nyt pysyttävä valppaina ja kurinalaisina, hän painotti. Kestää vielä kauan ennen kuin vuori on ylitetty, Merkel kuvasi.

Angela Merkel varoitti maanantaina liian nopeasta rajoitusten purusta. Kuva: Markus Schreiber / REUTERS

Saksassa vain kahden eri talouksissa asuvan ihmisen kohtaamiset on sallittu, ja ihmisten välillä on pidettävä kiinni puolentoista metrin etäisyyssäännöstä.

Säännöissä on myös alueellisia eroja. Tiukin linja on ollut eteläisessä Baijerin osavaltiossa, jossa myös epidemia on ollut pahin. Maanantaista alkaen Baijerissa on sallittua kahden eri talouksissa asuvan ihmisen yhteinen kävely- tai juoksulenkillä käyminen.

Berliinissä kauppojen avautuminen laajenee keskiviikkona, ja paluu kouluihin tapahtuu ensi viikolla asteittain. Päiväkodit pysyvät edelleen pääosin suljettuna, mutta työnsä takia lapsilleen päivähoito-oikeuden saavien ryhmää laajennetaan.

Toukokuun 4. päivänä on luvassa uusia vapautuksia koronaviruksen takia. Silloin esimerkiksi Berliinissä julkinen liikenne palaa normaaliksi.

Kaikki yleisötapahtumat on peruttu Saksassa elokuun loppuun asti. Terveysministeri Jens Spahn sanoi sunnuntaina, että puolentoista metrin etäisyyssääntö pysyy todennäköisesti voimassa kuukausia.

Ihmiset jonottivat rautakauppaan Münchenin lähellä maanantaina. Kuva: ANDREAS GEBERT / Reuters

Itävallassa kauppojen asteittainen avautuminen aloitettiin viikkoa ennen Saksaa viime maanantaina, ja siellä kaupoissa ja julkisessa liikenteessä on pakko käyttää suun ja nenän peittävää maskia tai huivia.

Aktiiviset koronavirustartunnat ovat viikon ajan vähentyneet Itävallassa, eli parantuneita on enemmän kuin tartunnan saaneita. Viikonloppuna Tirolissa koettiin ensimmäistä kertaa epidemian aikana vuorokausi ilman yhtään uutta tartuntaa.

Ranskassa, jossa koronaviruspandemia on koetellut rajusti, ilmoitettiin sunnuntaina lievistä muutoksista tiukkoihin rajoituksiin.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe ilmoitti sunnuntaina, että tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt. Joitakin rajoitusten purkuja on luvassa toukokuun 11. päivänä.

Hoitokodeissa vieraileminen on Ranskassa taas sallittua sillä ehdolla, että vierailijat ja hoitokodin asukkaat eivät kosketa toisiaan.

Australiassa puolestaan Sydneyn viranomaiset avasivat maanantaina kolme rantaa kävelijöille, juoksijoille, uimareille ja surffaajille.