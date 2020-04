Koronaviruspandemia voi aiheuttaa maailmanlaajuisissa hiilidioksidipäästötilastoissa historian suurimman ja nopeimman pudotuksen, laskee päästöihin erikoistunut Carbon brief -sivusto.

Laskelmat eivät tule yllätyksenä, sillä onhan koronakriisin vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön uutisoitu pitkin kuluvaa kevättä. Ensin Kiinan päästöt romahtivat, ja perässä tuli Eurooppa. Venetsian kanaalien vesi on kirkkaampaa kuin ennen. Himalajan vuoristo näkyy Pohjois-Intiaan ensimmäistä kertaa kolmeen vuosikymmeneen.

Voisi kuvitella, että ennätyksellisesti vähentyneet päästöt ovat voitto ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Vielä ei ole kuitenkaan aihetta juhlaan.

Markku Kulmala. Kuva: Juho Aalto / Helsingin yliopisto

Ennen kaikkea nyt saadaan suunta­viivoja ilmaston­muutoksen hidastamiseen – siihen, mitä kannattaa vähentää ja missä järjestyksessä, kertoo Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristö­fysiikan professori Markku Kulmala.

Vielä ei pystytä sanomaan varmaksi mitään siitä, mihin suuntaan ilmastonmuutos päästöjen vähennyttyä etenee. Lopullisiin tuloksiin vaikuttaa Kulmalan mukaan se, miten kauan kriisi ja sen tuomat rajoitukset kestävät.

Eniten koronapandemia on vaikuttanut hiilidioksidipäästöihin sekä ilmansaasteisiin, joista hiilidioksidipäästöjen vähenemistä on vaikea vielä arvioida.

Varmaa on, että hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet – ja nopeasti.

Historiallisesti päästöt ovat vähentyneet melkein poikkeuksetta suurempien kriisien jälkeen, mutta nousseet aina takaisin taaten päästömäärien tasaisen kasvun vuosikymmenten läpi. Koronavirus ehkä vähentää päästöjä ennätyksellisesti, mutta ne voivat hyvin lisääntyä rajoitusten purkamisen jälkeen.

Viimeksi hiilidioksidipäästöt vähenivät vuosien 2008–2009 finanssikriisin aikaan 1,4 prosenttia, mutta niiden määrä nousi kriisin jälkeen viisi prosenttia.

Vaikka päästöt ovat supistuneet ennätyksellisen määrän, päästöjen olisi vähennyttävä 7,6 prosenttia vuodessa, jotta päästäisiin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, kertoo YK:n ympäristöohjelman raportti vuodelta 2019.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitusten seurauksena huomattava määrä hiilidioksidia ei ole päässyt ilmakehään, toteaa Kulmala.

Menee kuitenkin hetki, ennen kuin tarkka hiilidioksidipäästöjen määrä saadaan selville.

Kiinassa päästöt vähentyivät neljänneksellä alkuvuodesta, mutta ovat nousseet jälleen lähelle aikaa ennen pandemiaa. Euroopassa muutos päästömäärissä tuli maaliskuussa.

”Ilmastonmuutos on koko maapallon kattava, ja menee aikaa, että päästöt sekoittuvat ilmakehässä”, selventää Kulmala.

Koronaviruksen leviämisen estämiseen käytetyt rajoitukset voisivat osittain olla samoja, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen: liikennemäärien, tarpeettoman kulutuksen ja matkustamisen karsimista.

”Ei se tarkoita sitä, että meidän kaikkien pitäisi olla kotona eristyksissä”, selventää Kulmala.

Koronakriisi voi olla mahdollisuus oppia, mikä on tärkeää ilmaston kannalta, eli mikä toimii ja mikä ei. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien rajoitusten tulisi olla vapaaehtoisia mutta tehokkaita, ajattelee Kulmala.

Kirkas taivas São Paulon kaupungissa Brasiliassa maaliskuun lopulla. Kuva: Fábio Vieira / Fotorua

Tähän mennessä on opittu, että kansainvälinen koordinointi kriisin aikana on haastavaa, kirjoittaa Oxfordin yliopiston ilmaston ja turvallisuuden tutkija Kate Guy The Conversation -julkaisussa. Valtiot reagoivat kriisiin eri tavalla ja asettavat eriasteisia rajoituksia.

”Koordinaation puute voi ilmastonmuutoksen suhteen todella horjuttaa maailman sosiaalista ja taloudellista järjestystä. Ihmisten muuttaminen [ilmastonmuutoksen vuoksi], nousevat meret ja luonnonkatastrofit tulevat edellyttämään yhteisiä käytäntöjä tragedian edessä”, kirjoittaa Guy.

Koronapandemia on pakottanut ihmisiä muuttamaan käytöstään ennennäkemättömällä tavalla. Vaikka ilmastonmuutos on hitaampi muutos, se on yhtä dramaattinen ja vaatii samankaltaista kestävää muutosta käytöksessä tuhojen minimoimiseksi, kirjoittaa Maailman terveysjärjestö WHO:n ilmastotutkija Arthur Wyns Maailman talousfoorumin sivuilla.

Tutkijoille edessä on mielenkiintoinen koe siitä, mitä tapahtuu kun päästöt vähenevät nopeasti. Ydinkysymys on, hidastuuko hiilidioksidipäästöjen kasvu.

Kulmala arvioi, että jos rajoitukset kestävät puoli vuotta, vaikutukset ovat nähtävissä maailmanlaajuisesti.

”Ainakin tämä lisää ymmärrystä ilmastosta entisestään”, sanoo Kulmala.