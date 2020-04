Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo keskeyttää maahanmuuton Yhdysvaltoihin toistaiseksi kokonaan. Trump lähetti myöhään maanantaina twiitin, jossa hän sanoi allekirjoittavansa asiasta määräävän presidentin asetuksen.

Määräys voisi tulla voimaan jo parin päivän kuluessa.

Valkoinen talo ei vielä kommentoinut yksityiskohtia, mutta määräys käsittäisi ilmeisesti kaikki työviisumit ja niin sanotun Green Cardin, myös siinä tapauksessa, että työntekijällä olisi ollut aiemmin laillinen oikeus asua Yhdysvalloissa.

Joidenkin avainalojen työntekijät voisivat saada erityisluvan, Valkoisen talon lähteet kertoivat sanomalehti The New York Timesille.

Koronakriisi on iskenyt Yhdysvaltain talouteen murskaavalla voimalla. 22 miljoonaa yhdysvaltalaista on jäänyt työttömäksi, mikä ylittää moninkertaisesti kaikki aiemmat ennätykset.

Trumpin mukaan maahanmuuttokiellolla voisi kamppailla koronaviruksen aiheuttamaa talouskurimusta vastaan. Trumpin peruste on se, että epidemian huippu olisi ohitettu, ja Yhdysvaltain pitäisi nyt alkaa avata talouttaan nopeasti.

”On järkevää turvata työvoimallemme mahdollisuuksia pandemian kourissa”, sanoi Trumpin entinen maahanmuutto- ja tulliviraston virkaatoimittava johtaja Thomas Homan.

”Kyse ei ole maahanmuutosta. Kyse on pandemiasta ja Yhdysvaltain pitämisestä turvallisena ja siitä, että työttömille amerikkalaisille tarjotaan mahdollisuuksia”, Homan sanoi.

Maahanmuuton raju rajoittaminen oli Trumpin pääteemoja hänen presidentinvaalikampanjassaan 2016, ja siihen hän on kaudellaan myös keskittynyt. Hänen kampanjalupauksiaan oli ”rakentaa muuri” Meksikon rajalle. Hän on käyttänyt tavoitteen saavuttamiseen valtavasti aikaa ja energiaa toistaiseksi turhaan, sillä demokraatit ovat estäneet kalliin muurisuunnitelman toteuttamisen.

Maahanmuutto on kuitenkin Trumpin kaudella vähentynyt jo noin 25 prosentilla. Vuonna 2016 Yhdysvallat myönsi 617 752 maahanmuuttoviisumia, viime vuonna 462 422.

On kuitenkin hyvin kiistanalaista, että maahanmuuton rajoittaminen auttaisi taloutta.

”Jos lopetat maahanmuuton, heikennät maan jo valmiiksi huonossa kunnossa olevaa taloutta vakavasti. Miten typerä veto”, sanoi demokraattien entinen presidenttiehdokas Julian Castro ehdotuksesta.

Yhdysvalloissakin monet alat ovat riippuvaisia ulkomaisista työntekijöistä. Myös Yhdysvalloissa rajojen sulkeminen on vaikeuttanut maatalouden työvoimatilannetta, ja kausityöntekijöiden osalta maahan pääsyä on jo helpotettu. Myös lääkäreille ja hoitajille on myönnetty erityisviisumeita koronakriisin aikana.

On epäselvää, kuinka paljon merkitystä maahanmuuton lakkauttamisella tässä tilanteessa edes olisi.

Koronavirus on jo lakkauttanut lähes kaiken liikenteen Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat keskeytti maaliskuussa viisumihakemusten käsittelyn, ja henkilölentoliikenne Yhdysvaltoihin on käytännössä lopetettu.

Trump sanoi twiitissään määräävänsä asiasta presidentin asetuksella. Hänellä ei olisi ollutkaan toivoa saada asiasta säädettyä lakia, sillä demokraatit hyökkäsivät heti ilmoitusta vastaan.