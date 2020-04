Brasilian presidentti Jair Bolsonaro liittyi viikonloppuna kahdesti mielenosoituksiin, joissa hänen kannattajansa vaativat armeijan väliintuloa, Brasilian kongressin ja korkeimman oikeuden sulkemista sekä luopumista koronaviruksen takia asetetuista rajoituksista.

Oikeistopopulistina ja jopa äärioikeistolaisena pidetty Bolsonaro, 65, vastustaa rajoituksia, jotka ovat osavaltioiden säätämiä. Brasiliassa presidentti johtaa liittovaltion hallitusta, mutta hän ei voi jyrätä 26 osavaltion päätöksiä.

Muiden muassa suuret São Paulon ja Rio de Janeiron osavaltiot ovat kieltäneet joukkokokoontumiset ja sulkeneet muut kuin välttämättömät liiketoimet.

Bolsonaro sai yskänkohtauksia puhuessaan arviolta 600 mielenosoittajalle armeijan pääesikunnan edustalla pääkaupungissa Brasíliassa sunnuntaina, kertoi uutistoimisto AFP.

”Emme halua neuvotella mistään”, Bolsonaro sanoi Folha de São Paulo -sanomalehden mukaan.

”Nyt kansa on vallassa.”

Bolsonaro puhui yleisölle auton lavalta. Kuva: UESLEI MARCELINO / Reuters

Bolsonaro on entinen asevoimien kapteeni, ja hän on haikaillut avoimesti vuosien 1964–1985 sotilasvaltaa. Aikakausi oli brasilialaisille taloudellisesti hyvä, mutta juntta kidutti vastustajiaan. Bolsonaro on sanonut, että kiduttamisen sijaan olisi kannattanut tappaa.

Bolsonaron esiintyminen poiki runsaasti arvostelua muun muassa sanomalehtien pääkirjoituksilta ja Brasilian entisiltä presidenteiltä.

”Sama perustuslaki, joka sallii presidentin valitsemisen demokraattisesti, sisältää mekanismeja estää häntä johtamasta maata demokratian tuhoon ja väestön kansanmurhaan”, twiittasi Luiz Inácio Lula da Silva, joka johti Brasiliaa vuodet 2003–2010.

Vasemmistolainen Lula yritti haastaa Bolsonaron syksyn 2018 presidentinvaaleissa ja olisi luultavasti voittanut tämän, sillä hän oli maan ylivoimaisesti suosituin poliitikko. Tuomioistuin kuitenkin hylkäsi Lulan ehdokkuuden korruptiotuomion takia.

Lula vapautui vankilasta viime marraskuussa kärsittyään 580 päivää 12 vuoden tuomiostaan, koska korkein oikeus linjasi, että hän saa odottaa valituksensa käsittelyä vapaana.

Bolsonaro erotti terveysministerinsä Luiz Henrique Mandettan viime torstaina viikkokausien keskinäisen kyräilyn jälkeen.

Ortopeditaustaisesta Mandettasta oli tullut hyvin suosittu brasilialaisten parissa. Hän näyttäytyi järjen äänenä pandemiaa vähättelevän presidentin rinnalla.

Terveysministeri Luiz Henrique Mandetta kuvattuna lehdistötilaisuudessa viime viikon keskiviikkona, päivää ennen erottamistaan. Kuva: Ueslei Marcelino / Reuters

Folha de São Paulon teettämän kyselyn mukaan 76 prosenttia brasilialaisista tuki Mandettaa, kun vain 33 prosenttia tuki Bolsonaroa. Enemmistö kansasta hyväksyy myös rajoitustoimet koronaviruksen pysäyttämiseksi.

Ihmiset ympäri maata paukuttivat kattiloita ikkunoistaan protestina Mandettan erottamiselle.

Bolsonaro perusteli potkuja sillä, että Mandetta ei hänen mielestään tunnustanut työpaikkojen suojelemisen ja talouden avaamisen tärkeyttä kriisinhoidossa.

Brasilian uusi terveysministeri on Nelson Teich. Hän on onkologi eli erikoistunut syöpäsairauksiin.

Noin 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu yli 40 000 koronavirustartuntaa ja yli 2 500 viruksen aiheuttamasta covid-19-taudista johtuvaa kuolemaa, kumpiakin enemmän kuin missään muussa Latinalaisen Amerikan maassa.

Maanantaina Bolsonaro sanoi Reutersin mukaan toivovansa, että alkanut viikko olisi rajoitustoimien viimeinen viikko.

Se on utopiaa, sillä epidemian kulku näyttää olevan Brasiliassa muutaman viikon jäljessä Yhdysvaltoja ja pahimmin kärsineitä Euroopan maita. Huippu on vasta edessä.

Vapaaehtoistyöntekijä desinfioi ympäristöä Santa Martan favelassa Rio de Janeirossa maanantaina. Taustalla siintää kaupungin kuuluisa Sokeritoppavuori. Kuva: Mauro Pimentel / AFP

Bolsonaro on kutsunut tautia toistuvasti ”pikku flunssaksi”. Maaliskuussa hän poistui karanteenista kättelemään ja ottamaan yhteiskuvia kokoontumiskieltoa rikkovien satojen kannattajiensa kanssa presidentinpalatsin edustalla.

Bolsonaro oli tuolloin ollut tekemisissä tartunnan saaneen lehdistöpäällikkönsä kanssa, joskin hänen oma testituloksensa oli osoittautunut negatiiviseksi.