Sosiaalisessa mediassa on koronapandemian aikana levinnyt salaliittoteorioita, joiden mukaan 5g-verkot olisivat syyllisiä viruksen leviämiseen. Useissa Euroopan maissa salaliittoteoreetikot ovatkin tärvelleet teleoperaattorien tukiasemia. Kuva on Chongqingistä Kiinasta. Kuva: Wang Quanchao / ZUMA

Euroopan unioni varoittaa jälleen havainneensa Venäjän ja Kiinan järjestelmällisiä vaikutusyrityksiä. Viralliset ja valtiollisella tuella toimivat sosiaalisen median tilit ja muut toimijat lietsovat salaliittoteorioista tuttuja narratiiveja sekä EU:ssa että EU:n lähialueilla, kertoo verkkolehti Politico.

Politico kertoo nähneensä EU:n ulkosuhdehallinnon strategiseen viestintään keskittyneen yksikön vielä julkaisemattoman raportin. Raportti on Politicon mukaan tarkoitus julkaista tiistaina.

Siinä viitataan erityisesti Kiinaan, joka on jo pidemmän aikaa levittänyt harhaanjohtavaa tietoa siitä, mistä ja miten nykyinen koronavirus lähti leviämään. Tarkoituksena on ohjata Kiinaan ja Kiinan valtion toimiin kohdistuvat syytökset sivuraiteille. Käytössään Kiinalla on tässä sekä avoimia että piilotettuja menetelmiä.

Ruotsissa valtion turvallisuudesta vastaava Säkerhetspolis (Säpo) lähetti Aftonbladet-lehden mukaan viime viikolla muistutuksen muille viranomaisille siitä, että vihamielistä vaikuttamista tapahtuu myös koronaviruspandemian aikana.

Esimerkkinä haavoittuvuuksista turvallisuuspoliisi mainitsi muun muassa tarpeellisten suojavarusteiden hankkimisen terveydenhuoltoon.

Toinen mahdollisuus haitalliseen vaikuttamiseen syntyy yrityksissä, jotka kaipaavat taloudellista tukea ja etsivät sijoittajia. Tällaisessa tilanteessa ulkovaltaan kytkeytynyt toimija voi tarjota lainoja tai avustuksia, joihin sisältyy ehtoja yhteistyöstä tai vaikutusmahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Aftonbladetin mukaan Säpon kirjeessä ei nimetä mahdolliseen vaikuttamiseen pyrkiviä ulkovaltoja. Säpon maaliskuussa ilmestyneen vuosikertomuksen mukaan suurimman vakoilu- ja muun turvallisuusuhan Ruotsia kohtaan muodostavat Venäjä ja Kiina.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times julkaisi aiemmin huhtikuussa laajan selvityksen, jonka mukaan Venäjä on käynyt terveysasioissa jo vuosikymmenten ajan aktiivista disinformaatiokampanjaa virallisten tiedotusvälineidensä, kuten RT-kanavan englanninkielisen sisällön, ja epävirallisten trollitilien kautta.

RT on esimerkiksi lähettänyt ohjelmasarjan, jossa esitetään 5g-verkkoteknologia vaarallisena. Ohjelmissa muun muassa kysellään, aiheuttaako 5g lapsille syöpää, ja kutsutaan 5g:tä vaaralliseksi ihmiskokeeksi. Sosiaalisessa mediassa on koronapandemian aikana levinnyt salaliittoteorioita, joiden mukaan 5g olisi syyllinen viruksen leviämiseen. Useissa Euroopan maissa salaliittoteoreetikot ovatkin tärvelleet teleoperaattorien tukiasemia.

Myös Suomessa poliisi tiedotti maanantaina epäilevänsä, että Pedersöressä sytytettiin viikonloppuna tukiasema tahallaan.

The New York Times esitteli aiemmin huhtikuussa useita tapauksia, joissa venäläiset lähteet ovat väittäneet tai ainakin spekuloineet erilaisten sairauksien – kuten ebolan, sikainfluenssan tai koronaviruksen aiheuttaman taudin – olevan lähtöisin yhdysvaltalaisista laboratorioista.

Myös Kiinan ulkoministeriön viestintäpäällikkö väitti sosiaalisessa mediassa maaliskuussa, että yhdysvaltalaiset sotilaat toivat koronaviruksen Wuhaniin syksyllä 2019. Disinformaatio on oli vastaus Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin twiitteihin, jossa Trump syytti viruksen leviämisestä Kiinaa.

Euroopan ulkosuhdehallinnon strategisen viestinnän yksikkö julkaisee säännöllisiä katsauksia valtiollisen informaatiovaikuttamiseen tilaan ja erilaisiin virheellisiin väittämiin. Aiemmin huhtikuussa yksikkö kertoi esimerkiksi rokotevastaisuudesta Venäjän valtion työkaluna. Esimerkiksi rokotevastainen keskustelu ja väitteet siitä, että Microsoftin perustaja Bill Gatesin ja hänen vaimonsa säätiö olisivat syyllisiä ihmisten pakkorokottamisella, lisääntyivät yksikön katsauksen mukaan maaliskuun puolivälissä.

Samansuuntaisen salaliittoteorian siitä että pakkorokottamista ajetaan koronaviruspandemian varjolla julkaisivat useat Venäjän hallinnolle myötämieliset välineet ja sivustot kuten RT. Venäjän ulkoministeriön sivusto spekuloi että koronaviruspandemia on ”anglosaksien kosto” ja Venäjän puolustusministeriön julkaisussa väitettiin Venäjän BBC:n mukaan, että virus on peräisin Yhdysvaltojen sotilaslaboratoriosta.

Julkisen diplomatian tasolla koronaviruspandemia kuitenkin koskettaa kaikkia. Niinpä maat auttavat toisiaan, mutta täysi pyyteetöntä apu ei ole.

Esimerkiksi Venäjä toimitti avustuslentoja Italiaan maaliskuun loppupuolella. Sotilaskoneiden kylkiin oli teipattu tarroja, joissa luki From Russia With Love, rakkaudella Venäjältä. Avustuskuormat olivat mediatapahtuma, vaikka useat muutkin maat ovat lähettäneet Italiaan apua.

Huhtikuun alkupuolella italialainen La Stampa-lehti kertoikin, että noin 80 prosenttia Venäjän lähettämistä avustustarvikkeista on osoittautunut Italialle hyödyttömiksi. Esimerkiksi vastaanotettu desinfiointivälineistö on ollut tarkoitettu bakteeriperäisten uhkien poistamiseen, ei virusten. Lisäksi lääkintäväki oli Venäjän armeijan väkeä, eivätkä he olleet erikoistuneet potilastyöhön, jossa tarvetta on edelleen kipeimmin.