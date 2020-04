Yhtensä 46 naista syyttää suomalaiskanadalaista monimiljonääriä Peter Nygårdia raiskauksista, sieppauksista, seksikaupasta ja muista rikoksista New Yorkissa nostetussa ryhmäkanteessa.

Kyseessä on helmikuussa nostetun siviilioikeudellisen ryhmäkanteen merkittävä laajentaminen, sillä aiemmin kymmenen naista syytti 78-vuotiasta Nygårdia raiskauksista 2000- ja 2010-luvuilla.

Laajennetussa ryhmäkanteessa on mukana esimerkiksi kaksi naista, jotka kertovat joutuneensa Nygårdin raiskaamiksi vuonna 1977. Heidän lisäkseen kolmas nainen syyttää Nygårdia raiskauksesta, jonka nainen muistaa tapahtuneen ”noin vuonna 1977”, jolloin hän oli 14- tai 15-vuotias.

Monet ryhmäkanteessa olevat naiset olivat alaikäisiä väitettyjen rikosten tapahtumahetkellä, nuorimmat 14-vuotiaita. Tuorein rikosväitteistä liittyy bahamalaiseen naiseen, joka syyttää Nygårdia raiskauksesta ja vuonna 2017 sattuneesta väitetystä sieppauksesta.

Maanantaina oikeuteen toimitettu laajennettu ryhmäkanteen kirjelmä syyttää Peter Nygårdia kymmenien naisten raiskaamisesta. Kuva: HS

Uudistettu 247-sivuinen kannekirjelmä toimitettiin New Yorkissa toimivaan oikeusistuimeen maanantai-iltana paikallista aikaa, kertoo naisten asianajaja Greg Gutzler Helsingin Sanomille.

Gutzlerin mukaan kymmenet naiset ottivat yhteyttä Gutzleriin ja tämän kollegaan sen jälkeen kun alkuperäinen ryhmäkanne tuli helmikuun puolivälissä julkiseksi. Yhteydenottojen tulva johti kanteen laajentamiseen.

Naiset ovat ryhmäkanteessa anonyymejä, ja heitä kutsutaan nimillä Jane Doe 1, Jane Doe 2 ja niin edelleen. Kannekirjelmässä käydään piinallisen yksityiskohtaisesti läpi kunkin naisen esittämät syytökset: muotiuralla tai muilla töillä houkuttelua, uhkailua, huumaamista, suuseksiin pakottamista, raiskaamista, ulosteisiin liittyvää pakottamista, asuntoihin lukitsemista ja niin edelleen.

Esimerkiksi amerikkalainen mallin töitä tehnyt Jane Doe 29 kertoo, kuinka hänet oli vuoden 1997 tienoilla kutsuttu Nygårdin Bahaman-kartanolle Nygard Cayhin. Siellä hänen tavaransa oli toimitettu suoraan Nygårdin makuuhuoneeseen.

”Illallisen jälkeen hän meni Nygårdin huoneeseen noutamaan tavaransa. Hän sanoi, ettei halua jäädä Nygårdin huoneeseen. Nygård loukkaantui ja muuttui aggressiiviseksi ja alkoi lähennellä häntä. Sitten Nygård raiskasi Jane Doe 29:n”, kannekirjelmässä kerrotaan.

Jane Doe 29:n tarina muistuttaa suomalaisen Playboy-mallin Katariina Sourin kertomaa kokemusta Nygårdin huvilalla vuonna 1993. Myös Sourin tavarat toimitettiin Nygårdin makuuhuoneeseen, jossa hän joutui kovan seksuaalisen painostuksen kohteeksi.

”Pelkäsin koko yön siellä. Hän ei käynyt väkisin kiinni, mua ei yritetty raiskata, mutta kaikin muin keinoin painostettiin”, Souri kertoi HS:n haastattelussa helmikuussa. Hän kuvaili tapahtunutta yhdeksi elämänsä hirveimmistä kokemuksista.

Peter Nygård vuonna 2016. Kuva: Clinton Wallace / Zuma

Nygårdin tiedottaja kertoi HS:lle tiistaina, että Nygård lähettää lausunnon liittyen uusimpiin syytöksiin myöhemmin päivän aikana. Nygård on aiemmin kiistänyt kaikki syytökset, mutta ei ole suostunut HS:n moniin haastattelupyyntöihin.

Nygårdin väitetyt rikokset on tehty useassa kaupungissa ainakin neljässä eri maassa: Yhdysvalloissa, Kanadassa, Bahamalla ja Britanniassa. Syytöksiä esittäneitä naisia on useista eri maista.

Oikeusjutun ulkopuolella tanskalaisnainen on kertonut nimellään, että Nygård raiskasi hänet Hongkongissa vuonna 1980.

Nygård pidätettiin kyseisenä vuonna raiskauksesta epäiltynä, tosin toista naista koskevassa tapauksessa, kannekirjelmässä kerrotaan. Asianajajien mukaan Nygård osti naisen hiljaiseksi, minkä vuoksi oikeusjuttu olisi kuivunut kasaan.

Aiemmin Nygård on väittänyt, että häneen kohdistuvat syytökset ovat hänen Bahaman kartanonaapurinsa, amerikkalaismiljardööri Louis Baconin kyhäämä juoni tuhota Nygårdin maine ja liiketoimet. Nygård ja Bacon ovat vuosikausien ajan taistelleet toisiaan vastaan oikeudessa esimerkiksi maan- ja rannankäyttöön liittyvissä kiistoissa ja kunnianloukkausjutuissa.

Uuden ryhmäkanteen tapauksista lukuisat ovat kuitenkin paljon vanhempia kuin naapurusten riidat. Nygårdia syytetään nyt rikoksista viidellä eri vuosikymmenellä: 1970-, 1980-, 1990-, 2000- ja 2010-luvuilla.

Kuva: Hot Books

Yhdysvalloissa julkaistiin 10. huhtikuuta kolmen tekijän kirja nimeltä Predator King: Peter Nygard’s Dark Life of Rape, Drugs, and Blackmail. Kirjan teemana on siis ”saalistajakuningas” Nygårdin väitetyt rikokset ”raiskausten, huumeiden ja kiristämisen” maailmassa.

Kirjassa helsinkiläissyntyistä ja lapsena vanhempiensa mukana Kanadaan muuttanutta Nygårdia verrataan viime vuosien hurjimmin kohistuihin seksirikollisiin Jeffrey Epsteiniin, Harvey Weinsteiniin ja Bill Cosbyyn.

HS kertoi maaliskuussa, että Nygård joutui hakemaan muotialan yhtiönsä Nygard International Partnershipin konkurssiin Yhdysvalloissa, minkä lisäksi yhdeksän hänen yritystään määrättiin Kanadassa selvitystilaan. Taloudelliset vaikeudet liittyvät kiinteästi Nygårdia vastaan esitettyihin syytöksiin, sillä hän on menettänyt suurasiakkaitaan kielteisen julkisuuden vuoksi.

Nygårdilla on aiemmin kerrottu olevan ainakin 750 miljoonan euron omaisuus. Eri maiden kaupparekistereistä koostuvan tietokannan mukaan Nygard International Partnershipilla on ollut noin 2 600 työntekijää, ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 60 miljoonaa euroa.

On epäselvää, missä Nygård nyt on. Häntä ei ole nähty noin vuoteen Bahaman kartanollaan. Hänet on etsintäkuulutettu Bahamalla, jossa poliisi tutkii häntä vastaan esitettyjä raiskaussyytöksiä ja jossa hänellä on meneillään oikeusjupakka naapurinsa Baconin kanssa.

Peter Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. Kannekirjelmässä todetaan, että ainakin yhdeksän naista on vuosien varrella ilmoittanut Nygårdista viranomaisille tai haastanut hänet oikeuteen.

Monissa tapauksissa Nygårdin kerrotaan ostaneen tai uhkailleen naiset vaikenemaan. Hän on käynyt oikeutta – tai uhannut sellaisella – myös hänestä kielteiseen sävyyn puhuneita suomalaisia julkkisnaisia vastaan.

”Kymmenet muut uhrit eivät ole vielä kertoneet hänen rikoksistaan. Viime aikoihin asti Nygård on onnistunut enimmäkseen vaientamaan uhrinsa”, kannekirjelmässä sanotaan.