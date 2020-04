Bolinasissa asuva suomalainen pääomasijoittaja Jyri Engeström on yksi virustestioperaation taustahahmoista. Kuva: Jyri Engeström

San Franciscon laitamilla Kaliforniassa on pieni ja syrjäinen kylä, joka on noussut hetkessä koronaviruksen vastaisen kamppailun eturintamaan Yhdysvalloissa.

Bolinas-nimisessä kylässä Tyynenmeren rannalla käynnistyi maanantaina harvinainen hanke. Kylän jokaiselle asukkaalle tehdään ilmainen koronavirustesti ja vasta-aine testi, joka kertoo mahdollisesti jo sairastetusta koronataudista.

Testit uusitaan kahden viikon kuluttua.

Harvinaista testihankkeessa on se, ettei se käynnistynyt terveysviranomaisten tai päättäjien aloitteesta. Hankkeen käynnistivät kylän asukkaat itse.

Yksi testioperaation taustahamoista on suomalainen sosiaalisen median pioneeri ja pääomasijoittaja Jyri Engeström. Hän asuu itsekin osan vuodesta Bolinasissa.

”Pari viikkoa sitten vaikutti siltä, että San Franciscon alueesta voisi muodostua paha tautikeskittymä”, Engeström kertoo videopuhelun välityksellä testipaikalta Bolinasista. ”Meillä syntyi aito huoli siitä, että tauti voi aiheuttaa katastrofin yhteisöllemme.”

1 600 asukkaan Bolinasissa asuu paljon iäkkäitä ihmisiä. Asukkaiden keski-ikä on 62 vuotta. Engeströmin mukaan kylän iäkkäät asukkaat eivät myöskään alussa piitannet paljoa turvaväleistä.

Ihmisiä jonottamassa ilmaiseen koronavirustestiin Bolinasissa Kaliforniassa lähellä San Franciscoa. Kuva: KATE MUNSCH

Kaikki alkoi siitä, kun Engeström ja toinen Bolinasin asukas, lääkeyhtiön toimitusjohtaja Cyrus Harmon pohtivat kumpikin tahoillaan, kuinka kylän kaikki asukkaat saataisiin koronavirustesteihin.

Molemmat olivat lukeneet raportteja pohjoisitalialaisesta Vòn kylästä. Koronaepidemian leviäminen saatiin pysäytettyä Vòssa sen jälkeen, kun kylän kaikki 3 300 asukasta oli testattu.

Testaamalla jäljitettiin viruksen kantajat, myös oireettomat, ja heidät voitiin eristää muista.

Engeström ja Harmon eivät edes tunteneet toisiaan, mutta kolmas Bolinasissa asuva henkilö toi heidät yhteen. Niinpä he ryhtyivät yhdessä selvittämään, miten virustestit voitaisiin käytännössä toteuttaa kotikylässä.

Pitäisikö testit valmistaa itse vaiko tilata Kiinasta?

”Kun selvitimme asiaa, niin yllättäen huomasimme, että testikapasiteettia oli itse asiassa melko hyvin saatavilla. Ketjusta puuttui arkisempi osa: kukaan ei ollut järjestänyt testausoperaatiota”, Engeström kertoo.

Tarvittaisiin vain piirun verran kansalaisaktivismia, vapaaehtoistyötä ja tietysti rahoitusta, niin koko kylän asukkaat saataisiin virustesteihin.

Bolinasissa asuva mobiilipeliyrittäjä Mark Pincus laittoi omasta pussistaan satatuhatta dollaria hankkeen pesämunaksi. Engeström käynnisti joukkorahoituskampanjan Gofundme.com-verkkosivustolla.

Kokonaisuudessaan arviolta 400 000 dollaria maksava hanke oli saanut tiistaina jo yli 90 000 dollaria yksityisrahoitusta.

Harmon otti yhteyttä tutkijatuttaviinsa University of California San Franciscossa. Myös yliopisto innostui hankkeesta.

Bolinasin asukkaista kerätyn datan avulla voitaisiin esimerkiksi tutkia, miten virus leviää maaseutumaisessa ja verrattain eristäytyneessä yhteisössä. Tietoja voitaisiin verrata kaupunkiyhteisöistä saatuun dataan, ja näin opittaisiin uutta viruksen käyttäytymisestä.

Kylän paloasema tarjosi tilojaan testipaikaksi. Joukko paikallisia terveydenhuollon ammattilaisia lähti toteuttamaan testejä vapaaehtoispohjalta. Hankkeen puuhamiehet koodasivat itse teknologisen alustan, jota käytetään testattavien rekisteröimiseen ja testitulosten tallentamiseen.

”Tänään tiistaina on tarkoitus tehdä neljäsataa testiä”, keltaiseen huomioliiviin pukeutunut Engeström kertoi testauspaikalta, jossa hän oli vapaaehtoisena järjestelemässä virustestien käytännöntoteutusta.

Bolinasin asukkaita saapui maanantaina autoilla drive-in-testauspisteeseen, joka on pystytetty kylän paloasemalle. Asukkailta otetaan virustesti nenästä ja vasta-ainetesti verinäytteestä. Kuva: KATE MUNSCH / Reuters

Mikä on tuo kylä, jonka asukkaiden oma ponnistelu johti kaikkien kyläläisten testauksiin.

Bolinas on taiteilijoiden ja hippien suosima omalaatuinen kylä, joka tunnetaan Kaliforniassa eräänalaisena vastakulttuurin kehtona. Engeström kutsuu kotikyläänsä leikkimielisesti ”Kalifornian Käpyläksi”, viitaten helsinkiläiseen puutalokaupunginosaan.

Bolinasissa ei ole pormestaria, ja asukkaiden tahdosta johtuen sinne ei ole myöskään virallisia tienviittoja pääteiltä.

Kylä sijaitsee meren rannalla muutaman kymmenen kilometrin päässä maailman teknologiateollisuuden keskittymästä Piilaaksosta. Niinpä Bolinasiin on muuttanut myös jonkin verran Piilaaksossa vaurastunutta väkeä.

Tällainen on myös Engeströmin tausta.

Engeström tunnetaan muun muassa siitä, että hän kehitteli yhdessä Petteri Koposen kanssa lyhytviestipalvelu Jaikun vuonna 2006. Internetjätti Google osti Jaikun 2008, minkä jälkeen Engeström työskenteli jonkin aikaa Googlen palveluksessa Piilaaksossa.

Nykyään Engeström on pääomasijoittaja, mutta hän omistaa myös Helsingin Käpylässä vanhassa puutalossa sijaitsevan kahvila Siilin.

Kyltti Bolinasin rajalla varoittaa, että kylä on suljettu vierailijoilta Kuva: KATE MUNSCH Reuters

Engeström on vakuuttunut siitä, että koronaepidemian selättämisessä tarvittaisiin enemmän ja tarkempaa tietoa tartuntatilanteesta. Tätä tietoa voi saada vain testaamalla ihmisiä mahdollisimman laajasti.

”Ensimmäinen tavoitteemme oli saada tietoa, että onko virus jo Bolinasissa, ja jos on, niin kuinka laajalle se on levinnyt. Eli miten suuresta riskistä on kyse”, Engeström sanoo.

Varsinaisia koronatestejä pidetään jo varsin luotettavina, mutta vasta-ainetesteihin liittyy vielä epävarmuuksia.

Bolinasin hankkeen avulla on mahdollista saada lisätietoa myös vasta-ainetestien luotettavuudesta. Engeströmin mukaan kyläläisiltä otettuja verinäytteitä on tarkoitus ajaa ainakin kahden lupaavimman vasta-ainetestin läpi, mikä tuottaa tietoa myös vasta-ainetesteistä.

Tarkempia vasta-ainetietoja tarvitaan, jos ja kun eristäytymismääräyksiä aletaan pikku hiljaa purkamaan, ja elämää palautetaan kohti normaalia.

”Nyt huomio on jo kääntymässä siihen, mikä rooli vasta-ainetesteillä voisi olla siinä, kun yritämme palata takaisin normaaliin elämään.”

Kaliforniassa liikkumisrajoituksilla ja turvaväleillä on saatu jo hidastettua epidemian leviämistä, eikä koronatilanne ole niin uhkaava kuin esimerkiksi New Yorkissa.

Yhden kylän kaikki asukkaat kattava testioperaatio on herättänyt huomiota yhdysvaltalaisessa mediassa. Engeström kertoo, että monet paikallisyhteisöjen edustajat eri puolilta maata ovat jo olleet yhteydessä ja suunnittelevat samanlaisen hankkeen toteuttamista.

San Franciscon yliopiston lääketieteen professori ja tunnettu HI-viruksen tutkija Diane Havlir kehui erityisesti sitä, että koko kylä on saatu mukaan hankkeeseen, joka voi tuottaa uutta tietoa epidemian selättämistä.

”Historia osoittaa, että epidemioihin on vastattu kaikkein tehokkaimmin silloin, kun yhteisö on asetettu etusijalle, ja kun yhteisö on tehnyt yhteistyötä tutkijoiden ja päättäjien kanssa. Näin juuri tapahtuu täällä ”, Havril kommentoi alueelliselle Point Reyes Light -lehdelle.

Entä voisiko Suomi ottaa oppia Bolinasin testausoperaatiosta? Pitäisikö Suomessakin pikkukylien tai kaupunginosayhteisöjen aktivoitua ja miettiä, miten koronatilanne saataisiin hallintaan paikallistasolla?

Bolinasin palokunta tarjosi tilojaan virustestihankkeen toteuttamispaikaksi. Jyri Engeström paloasemalla järjestelemässä testihanketta. Kuva: Jyri Engeström

Engeström muistuttaa, että Yhdysvallat ja Suomi ovat hyvin erilaisia maita. Yhdysvalloissa ei ole samanlaista koko kansan kattavaa terveydenhuoltojärjestelmää kuin Suomessa. Yhdysvalloissa saattaa olla tavallisempaa kuin Suomessa se, että paikallisyhteisöt aktivoituvat ja ryhtyvät omaehtoisemmin ajamaan asioitaan.

”Sanoisin suomalaisille, että älkää ainakaan aliarvioiko kansalaisaktivismia tai jättäkö sitä pois laskuista, koska sillä tavalla voi saada asioita nopeastikin aikaan”, Engeström sanoo.

Bolinasin hankkeen toteutuksesta on tarkoitus koota jonkinlainen ohjekirjanen, jotta mallia voitaisiin kokeilla myös muualla, Engeström kertoo.

”Jos Suomessa ryhdytään toteuttamaan testaamista laajalla kansallisella tasolla, niin kyllä kai se välttämättä vaatisi myös jonkinlaista kansalaisaktivismia, joka yhdistetään viranomaisten toimintaan.”

Ilmaisista koronavirustesteistä tiedotetaan espanjaksi ja englanniksi Bolinasin kylässä. Kuva: KATE MUNSCH