Ian Golden ja Taylor Barden Golden istuivat kotinsa ulkopuolella maanantaina. He eivät ole juuri poistuneet kotoa viikkoihin. Kuva: Evelyn Hockstein

Mitä on tapahtunut Yhdysvaltain poliittiselle kahtiajaolle pandemiassa? Kansakunta on jakaantunut liberaaleihin ja konservatiiveihin, demokraatteihin ja republikaaneihin, presidentin vastustajiin ja puolustajiin. Tuoko kriisi kaksi puolta yhteen?

Etsitään kohta vastausta gallupeista, mutta kysytään ensin poliisilta.

Philadelphian esikaupungissa on aamu, ja Larry Besa vastaa videopuheluun aamutakissa. Besan kotikulmat kuuluvat niihin seutuihin, jolla voi olla ratkaiseva merkitys Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Tapasimme Besan kanssa viimeksi marraskuussa, kun presidentti Donald Trumpiin kohdistuneen virkarikostutkinnan julkiset kuulemiset alkoivat. Sen jälkeen elämä on muuttunut. Nyt poliisiautot desinfioidaan ennen jokaista vuoroa ja sen jälkeen. Asemalla pukukoppien ovet pidetään auki, ettei ihmisten tarvitse koskea ovenkahvaan.

Marraskuussa Larry ja Janell Besa olivat oluella ja syömässä pikkukaupunki Mediassa. Nyt baarit ovat kiinni. Kuva: Evelyn Hockstein

Ryöstöt ovat vähentyneet. Varkaudet lisääntyneet. Politiikka on mielessä vähemmän.

”Kiistely on hiljentynyt paljon”, Besa sanoo.

Nyt puhalletaan yhteen hiileen ja keskitytään hoitamaan kriisiä, hän sanoo.

Virkasyyte ei heilauttanut Besan mielipidettä Trumpista, eikä niin ole tehnyt pandemiakaan. Hän kannattaa yhä presidenttiä.

Lue lisää: Kun Besan perhe äänesti Obamaa, jopa vaalivirkailija syytti heitä takinkääntäjiksi

Besan mielestä Trump on toiminut oikein antaessaan kuvernöörien päättää siitä, milloin epidemian hillitsemiseksi asetettuja rajoituksia pitää purkaa. Presidentti on lähettänyt liittovaltion hätäapua kaikkiin osavaltioihin, jopa sairaalalaivan New Yorkiin.

Besa työskenteli muutaman viikon ohjaamassa liikennettä koronavirustestauspaikalla. Testien puute on ollut yksi Trumpiin kohdistuvan kritiikin kärjistä. Besalla ei kuitenkaan ole valittamista.

”Aina, kun tarvitsimme lisää testejä, saimme lisää testejä.”

Hänestä media on tavalliseen tapaansa hyökännyt presidenttiä vastaan turhan lujasti: tämän ainoa ongelma ovat hölmöt puheet.

Kyselyt vahvistavat, ettei Besa ole poikkeus. Pandemia ei ole juuri heilauttanut maan poliittisia jakolinjoja.

Trumpin suosio on suunnilleen ennallaan. Noin 44 prosenttia Yhdysvaltalaisista on sitä mieltä, että Trump on hyvä presidentti. 52 prosenttia on sitä mieltä, että ei ole.

”Tässä ei ole mitään yllättävää. Mielipiteet ovat jo kauan sitten vakiintuneet”, Yhdysvaltain oikeistoa pitkään tutkinut Helsingin yliopiston dosentti Markku Ruotsila sanoo.

Kummankin puolueen kannattajissa on silti niitä, jotka kritisoivat sitä, miten Trump on hoitanut epidemiaa. Pew-tutkimuskeskuksen viime viikolla julkaiseman kyselyn mukaan 92 prosenttia demokraattien kannattajista on sitä mieltä, että Trump reagoi epidemiaan liian hitaasti. Republikaaneista näin ajatteli kolmannes.

Itse epidemiaan ja sen hoitoon amerikkalaiset suhtautuvat yksimielisemmin kuin presidenttiin. Huhtikuun alussa yli 80 prosenttia yhdysvaltalaisista ja lähes 70 prosenttia republikaaneista kannatti Quinnipiac-yliopiston kyselytutkimuksessa valtakunnallista määräystä pysytellä kotona.

Valtakunnallista määräystä ei koskaan annettu, vaan määräykset ovat paikallisia tai osavaltiokohtaisia. Päätös niiden purkamisesta on kuvernööreillä ja pormestareilla.

Larry Besa antaa kiitosta myös Pennsylvanian demokraattikuvernöörille. Hänestä vallanpitäjät ovat kaiken kaikkiaan tehneet hyviä päätöksiä kriisitilanteessa.

Äskettäin Besa heitti poikansa töihin hampurilaisravintolaan. Pian isälle tuli soitto. Kasvosuojain puuttuu, voitko hakea? Ilman sitä ei ole asiaa töihin.

Besan vanhemmat ovat kiinteistönvälittäjiä. He ovat menettäneet tulonsa kokonaan. Nyt ei käydä asuntonäytöissä.

Presidentti Trump on uhonnut taloutta syövien rajoitustoimien purkamisella viikkoja. Besa haluaa silti pitää niistä kiinni. Hänestä presidentti on tehnyt tämän mahdolliseksi jättämällä päätäntävallan kuvernööreille.

”Montanan voi ehkä avata, mutta Philadelphiaa ei voi.”

Montana on harvaan asuttu, vuoristoinen osavaltio. Philadelphia on miljoonakaupunki.

Mitä pidempään rajoitustoimet jatkuvat, sitä vähäisemmäksi yksimielisyys käy, Markku Ruotsila uskoo.

”Epäpoliittisuus ja puoluerajat ylittävä toiminta jatkuu aika lyhyen aikaa. Tilanne on jo nyt hyvin politisoitunut.”

On yhä vaalivuosi. Lisäksi yhdysvaltalaisia jakavat ideologiset erot eivät ole kadonneet viruksen mukana, Ruotsila sanoo. Päinvastoin. Valtion rooli, yksilönvapaus ja luottamus tieteeseen ovat nyt koko ajan esillä.

”Valtio kieltää ihmisiä tekemästä työtä, ansaitsemasta elantoa. Suuri osa amerikkalaisista ajattelee, että se on epäinhimillistä”, Ruotsila sanoo.

Tärkeimmäksi kiistakysymykseksi näyttää Yhdysvalloissakin nousevan se, milloin on oikea aika alkaa purkaa rajoituksia. Se jakaa ihmisiä puoluekannan mukaan.

Toisin kuin Suomessa Yhdysvalloissa vasemmisto kannattaa tiukempia rajoituksia. Toiveita niiden höllentämisestä kuuluu oikeistosta.

Sunnuntaina julkaistussa Wall Street Journal -lehden ja NBC-televisiokanavan kyselyssä lähes kuusi kymmenestä amerikkalaisesta oli huolissaan siitä, että rajoitukset puretaan liian nopeasti.

Republikaaneista sitä pelkäsi kuitenkin vain 39 prosenttia. Suurempi osa eli 48 prosenttia republikaaneista pelkäsi rajoitusten viipyvän liian pitkään.

Tämä voi alkaa luoda painetta republikaanipoliitikoille. Esimerkiksi Georgian, Etelä-Carolinan ja Tennesseen republikaanikuvernöörit ilmoittivat maanantaina avaavansa hiljalleen taloutta, osin vastoin Trumpin hallinnon suosituksia. Esimerkiksi keilahallit, kampaamot ja vaatekaupat saavat paikoin avata taas ovensa, kunhan turvavälejä noudatetaan.

Kaikissa kolmessa liike-elämän rajoituksia purkavassa osavaltiossa rajoitukset ovat olleet kireämpiä kuin Suomessa. Ruotsista puhumattakaan.

Pääkaupunki Washingtonissa asuva sotaveteraani Ian Golden on kiistellyt oikeasta koronapolitiikasta yhtiökumppaninsa kanssa jo viikkoja. Liikekumppani on maailmankatsomukseltaan äärimmäistä yksilönvapautta korostava libertaari.

”Aina kun juttelemme, hän sanoo, että nyt kun olemme tuhonneet taloutemme, eikö olisi jo aika avata se uudestaan”, Golden kertoo puhelimitse kotoaan.

Goldenia puheet talouden avaamisesta pelottavat, vaikka he ovat joutuneet lomauttamaan kaikki yrityksen seitsemän työntekijää.

”Bisnekseni ei ole tuottanut mitään muutamaan viikkoon, mutta ainakaan minulla ei ole virusta enkä ole tartuttanut sitä muihin.”

Taylor Barden Golden vilkutti naapurille. Hänen ja Ian Goldenin koti on historiallisesti afroamerikkalaisella seudulla Brentwoodin kaupunginosassa. Kuva: Evelyn Hockstein

Goldenin vaimo Taylor Barden Golden työskentelee liberaalissa teknologiayhtiössä. Yhtiö siirtyi etätöihin maaliskuun puolivälissä ja aikoo jatkaa niin riippumatta siitä, mitä presidentti sanoo.

”Pomoni on sanonut, että emme aio kuunnella häntä.”

Politico-lehden tällä viikolla julkaistun kyselyn mukaan vain 38 prosenttia yhdysvaltalaisista luottaa paljon tai jonkin verran Trumpin suosituksiin rajoitusten päättämisestä.

Sen sijaan Goldenit, kuten amerikkalaisten enemmistö, kuuntelevat tutkijoita ja paikallisia poliitikoita. Heihin voi luottaa. Sama asenne on monella heidän tuttavapiirissään.

”Presidentin virka tuntuu minusta nyt lähes epäolennaiselta”, Ian Golden sanoo.

Pääkaupunki kuuluu maan liberaaleimpiin kolkkiin. Usko tieteeseen ja asiantuntijoihin on hallintokaupungissa vahvaa. Silti Goldeneiden mukaan kesti muutaman viikon ennen kuin ihmiset alkoivat todella noudattaa rajoituksia.

Alkuvaiheessa kotikadulle ilmestyi uutta epämääräistä porukkaa – huumekauppiaita ja näiden asiakkaita. Nyt kulmat ovat kuitenkin rauhoittuneet.

Naapurit istuvat kukin omalla kuistillaan ja huutelevat sieltä toisilleen.

”Suurin osa amerikkalaisista on päättänyt suojella muita ihmisiä ja jäädä kotiin”, Ian Golden sanoo.

Viikonloppuna eri puolilla maata nähtiin pieniä rajoitusten purkamista vaatineita mielenosoituksia, jotka nousivat otsikoihin. Lisää mielenosoituksia on suunnitteilla.

Mielenosoittajien joukossa oli aseistautuneita joukkoja, joilla on Markku Ruotsilan mukaan tapana uskoa äärioikeistolaisiin salaliittoteorioihin.

Niissä teorioissa liittovaltion hätätilavirastolla FEMA:lla on ollut vuosia iso rooli, Ruotsila sanoo. Virasto on teorioiden mukaan se taho, jonka avulla valtio vie amerikkalaisten vapauden. Nyt se näkyy joka paikassa, mikä ruokkii teorioihin uskovien pelkoja.

Trump flirttailee tämän äärioikeiston kanssa, mutta hänen presidenttiytensä saattaa silti jopa hillitä protesteja. Ruotsila uskoo, ettei kukaan muu presidentti olisi pystynyt pitämään rajoituksia yllä edes niin pitkään kuin Trump.

”Voi vain kuvitella, mikä olisi ollut vastareaktio, jos [edellinen presidentti] Barack Obama olisi ollut näiden rajoitustoimien takana.”

Yhdysvallat on iso maa, ja epidemian tilanne vaihtelee valtavasti paikasta toiseen. New Yorkissa on raportoitu 71 koronaviruskuolemaa sataatuhatta asukasta kohden. Texasissa on raportoitu kaksi. Nebraskassa yksi.

Yksi syy sille, että republikaanit suhtautuvat keskimäärin demokraatteja kriittisemmin rajoituksiin, voi olla se, että epidemia on iskenyt lujimmin demokraattien kannatusalueille eli metropolialueille.

Viruksen pelko ylittää puoluepolitiikan. The Washington Postin mielipidekyselyn mukaan enemmistö tartuntaa pelkäävistä republikaaneista uskoi rajoitusten jatkuvan vähintään heinäkuulle, lähes yhtä pitkään kuin demokraatit. Enemmistö niistä republikaaneista, jotka eivät pelkää tartuntaa, uskoivat kokoontumisrajoitusten päättyvän jo toukokuussa.

Pew-kyselyn mukaan republikaanit, joiden kotiseudulla virus on tappanut paljon ihmisiä, ovat myös kriittisempiä Trumpia kohtaan kuin ne, joiden kotiseudut ovat kärsineet vähiten. Demokraatit sen sijaan ovat yhtä kriittisiä asuinpaikasta riippumatta.

Ed Vermillian ja Cindy Sherman asuvat suunnilleen Helsingin kokoisen Louisvillen nukkumalähiössä Kentuckyn osavaltiossa. Pariskunnan koti on vain muutaman kilometrin päässä Indianan rajalta. Yhdysvalloissa liikkumista osavaltioiden rajojen yli ei ole rajoitettu, ja Vermillian on käynyt rajan toisella puolen ostoksilla.

”Ihmisiä on Indianan puolella liikkeellä paljon enemmän.”

Kentuckyssa koronavirukseen on kuollut kolme ihmistä sataatuhatta asukasta kohden. Indianassa kuolleita on yli kaksi ja puoli kertaa niin paljon. Pariskunta pitää eroa esimerkkinä siitä, että Kentuckyn kuvernööri on hoitanut kriisin paremmin.

Kentuckyn kuvernööri Andy Beshear on demokraatti. Kuva: Bryan Woolston / Reuters

Kuvernööri Andy Beshear on demokraatti. Indianaa johtaa republikaani. Koko maassa pahimmin kärsineitä osavaltioita johtaa kuitenkin useimmiten demokraatti.

Tapasimme Vermillianin kanssa helmikuun alussa New Hampshiren osavaltiossa. Iso karhumainen vanhempi mies erottui joukosta vasemmistolaisen senaattorin Bernie Sandersin kampanjatilaisuudessa.

Vermillian on eläkkeellä oleva palomestari, hänen vaimonsa Sherman asianajaja. Kumpikin kannatti Sandersia presidentiksi, mutta nyt on tyydyttävä entiseen varapresidenttiin Joe Bideniin, josta on tulossa demokraattien ehdokas.

Joka päivä kello viideltä pariskunta katsoo tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta. Niin tekevät heidän mukaansa kotiseudulla kaikki. Siitä on tullut yhteisöllinen hetki aikana, jolloin yhteen ei voi kokoontua. Samalla voi juoda oluen, Vermillian sanoo.

Pariskunta ei kuitenkaan katso Trumpin päivittäistä tiedotustilaisuutta. He kuulevat mieluummin, mitä omalla kuvernöörillä on sanottavana.

”Olemme olleet onnekkaita”, Vermillian sanoo. ”Meillä on uusi kuvernööri, joka aloitti rajoitukset jo maaliskuun alkupuolella.”

Kaikki kentuckylaiset eivät ajattele samoin. Viime keskiviikkona televisiolähetyksessä kuului, miten rajoituksia vastustaneet mielenosoittajat huutelivat ovien ulkopuolella.

”Kuvernööri kommentoi, että kaikilla on oikeus osoittaa mieltään, mutta turvaväli pitää pitää”, Sherman sanoo.

Mielenosoittajia oli vähän, pariskunta muistuttaa.

Soraäänistä huolimatta kuvernöörit nauttivat nyt suosiota. The Washington Post -lehden tiistaina julkaistun kyselyn mukaan 72 prosenttia amerikkalaisista on tyytyväisiä siihen, miten heidän kuvernöörinsä on hoitanut kriisin.

Vermillian on tottunut vääntämään politiikasta entisten kollegoidensa kanssa, joiden joukossa on paljon Trumpin kannattajia. Nyt poliittiset erimielisyydet ovat Kentuckyssakin hautautuneet epidemian alle – tosin eivät syvälle.

”Useimmat ihmiset murehtivat nyt muita asioita, mutta heti, kun asiat paranevat, tappelu jatkuu”, Vermillian sanoo.

”Tauko on kyllä tuntunut virkistävältä.”

Trumpia äänestänyt Larry Besa on sitä mieltä, että presidentti on tehnyt enemmän kuin tarvittavan viruksen pysäyttämiseksi. Demokraattipariskunnat taas ajattelevat, ettei hän ole tehnyt mitään.

Yhteistäkin silti on. Kaikki ovat sitä mieltä, että pandemia pitää ottaa vakavasti ja rajoitukset ovat tarpeen.

He kuuluvat amerikkalaisten enemmistöön.