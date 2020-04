Pitäisikö viinan myyntiä sallia enää koronakriisin hellitettyä?

Etelä-Afrikassa maaliskuussa säädetty väliaikainen kieltolaki on toiminut yli odotusten ja vähentänyt terveydenhuollon taakkaa merkittävästi. Toisaalta myyntikielto on ollut taloudelle juuri niin tuhoisa kuin odotettiin.

Etelä-Afrikassa liikkumisrajoitukset ovat ankarat: kotoaan saa poistua vain ostamaan ruokaa tai lääkkeitä.

Etelä-Afrikka on myös yksi neljästä valtiosta tai alueesta, jotka ovat ottaneet käyttöön väliaikaisen alkoholin myyntikiellon koronakriisin ajaksi. Muut ovat Thaimaa ja Grönlanti sekä Meksiko, jossa alkoholin myynti on kielletty osassa maata.

Syitä myyntikiellolle on monia.

Alkoholi alentaa estoja, jolloin virus voi päästä leviämään helpommin. Se heikentää immuunijärjestelmää, ja tyypillisesti kotiväkivalta ja onnettomuudet lisääntyvät alkoholin vaikutuksen alaisina.

Etelä-Afrikassa viimeksi mainittu syy oli perimmäinen syy viinakiellon julistamiselle. Alkoholin ongelmakäyttö on maassa yleistä.

Kielto on siihen nähden toiminut erinomaisesti: normaalioloissa traumapotilaiden määrä on ollut Etelä-Afrikassa noin 34 000 viikossa, nyt vain 12 000. Koko tilastomuutos ei selity alkoholin myyntikiellolla, mutta suuressa osassa kielto varmasti on vaikuttanut: alkoholiin liittyvät onnettomuudet ovat vieneet Etelä-Afrikassa poliisin resursseja ja jopa 40 prosenttia terveydenhuollon päivystysresursseista, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Säästyneet sairaalapaikat on voitu varata koronaviruspotilaille. Etelä-Afrikka ei ole vielä kokenut tautipiikkiä, mutta sen tullessa resurssit ovat tarpeen. Laskennallisesti viinan myyntikielto on vapauttanut ehkä jopa 5 000 sairaalasänkyä.

Päätös ei silti ollut Etelä-Afrikalle helppo, sillä kieltolaki lohkaisee koronataantumassa kipeästi kaivattavia verorahoja ja työpaikkoja. Alkoholiteollisuus on Etelä-Afrikassa suuri työllistäjä, ja sen arvo vuositasolla on puolen miljardin euron luokkaa. Eteläafrikkalaiset viinit tunnetaan myös maailmalla, mutta kotimaan markkinat ovat alkoholialalle tärkeämpi tulonlähde.

Muiden muassa oppositiopuolueet ovat vaatineet kiivaasti alkoholikiellon kumoamista, mutta hallitus ei ole horjunut. Viinaa saa näillä näkymin vasta vappuna.

Myös Etelä-Afrikassa moni tislaamo on ryhtynyt valmistamaan viinan sijaan käsidesiä.

Etelä-Afrikassa jopa 26 prosenttia kulutetusta alkoholista on itse tehtyä. Väliaikaisen kieltolain voi olettaa lisäävän kotipolton määrää, ja jopa suurempi osa viinasta myydään pienissä luvattomissa kioskeissa kuin luvallisissa myymälöissä.

Kieltolaeilla ei ole ollut tapana päättyä hyvin. Niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa 1920-luvun kieltolaki lisäsi rikollisuutta ja aiheutti lopulta enemmän sosiaalisia ongelmia kuin ennen kieltolakia – ja viina virtasi silti.

Yhdysvalloissa kieltolaki loi väkivaltaiselle järjestäytyneelle rikollisuudelle verkostot, joita se saattoi hyödyntää vuosikymmeniä. Vahvimpia argumentteja alkoholin myyntikiellon purkamiselle on se, että laiton viinanmyynti siirtyisi Etelä-Afrikassakin rikollisten käsiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut välttämään alkoholinkäyttöä koronakriisin aikana kokonaan tai joka tapauksessa niin paljon kuin mahdollista.