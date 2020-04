Berliinin uusi lentokenttä on läpäissyt viimeisimmätkin tärkeät tekniset testit, saksalainen media raportoi.

Jos uusia esteitä ei ilmene, Saksan pääkaupungin uusi lentokenttä avataan lentoliikenteelle lokakuussa 2020.

”Emme näe mitään riskiä sille, etteikö toiminta voisi käynnistyä lokakuussa 2020”, sanoi lentokentän johtaja Lütke Daldrup Der Spiegel -lehdelle.

Alunperin lentokentän piti valmistua jo yhdeksän vuotta sitten. Avajaisia on kuitenkin lykätty kuusi kertaa rakennus- ja suunnitteluvirheiden sekä teknisten ongelmien vuoksi.

Lentokenttä kertoi jo viime marraskuussa, että avajaisia tullaan viettämään lokakuussa 2020. Nyt lentokentän johto kertoo saaneensa viranomaisilta kaikki vaadittavat asiakirjat, jotka todistavat teknisten asioiden olevan kunnossa.

Daldrupin mukaan koronaviruksen synnyttämä pandemia on vaikuttanut osin positiivisesti lentokentän valmistumiseen. Lentoliikenne on vähentynyt, mikä on helpottanut vielä valmistumattoman lentokentän koekäyttöä ja testiajoja.

Vaikka lentokenttä avattaisiin liikenteelle lokakuussa, lentokentän uusi Terminaali 2 ei välttämättä valmistu avajaisiin mennessä. Koronaviruksen vuoksi kentälle ei ole saatu riittävästi työntekijöitä Itä-Euroopasta, Daldrup sanoi Der Spiegelille.

Berliinin-Brandenburgin lentokentän rakentamispäätös tehtiin maaliskuussa 1999. Suurlentokentän ”on määrä valmistua vuonna 2007”, HS uutisoi tuolloin.

Brandenburgissa sijaitsevan lentoaseman rakennustyöt aloitettiin vuonna 2006, ja valmista piti tulla 2011.

HS vieraili uudella kentällä vuonna 2016. Jo tuolloin työmaa näytti melko valmiilta.

Asemalla on ollut muitakin kuin teknisiä vastoinkäymisiä. Vuonna 2016 aseman entinen johtaja vangittiin lahjuksen ottamisesta. Lisäksi aseman alkuperäinen 1,7 miljardin euron budjetti on viivästymisen takia kolminkertaistunut.

Uuden aseman on määrä korvata Berliinin kaksi nykyistä lentoasemaa, Schönefeld ja Tegel. Vuoden 2017 kansanäänestyksessä berliiniläiset kuitenkin äänestivät Tegelin säilyttämisen puolesta. Heidän mielestään uusi kenttä saattaa osoittautua liian pieneksi lentoliikenteen kasvun takia.