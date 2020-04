Kun on kiire saada suuri määrä tavaraa nopeasti paikasta toiseen, soitetaan ukrainalaiselle Antonov Airlinesille.

Nyt koronavirusepidemian aikana valtavia rahtikoneita operoivan lentoyhtiön tilauskirjat ovat täyttyneet. Yhtiön mukaan huhtikuusta on tulossa lentotunneissa mitattuna sen historian paras. Kysyntä on kasvanut 40 prosenttia.

Yhtiöllä on maailman suurin rahtikone An-225 eli Mrija ja seitsemän lähes yhtä isoa An-124:ää eli Ruslania. Tavallisesti niillä kuljetetaan lentokoneiden moottoreita, voimalaitosten generaattoreita, panssarivaunuja ja muuta valtavaa, mutta nyt rahtitilat ovat täynnä maskeja, suoja-asuja, hengityskoneita ja muuta sairaaloissa pikaisesti tarvittavaa.

Samalla on yhtiön mukaan rikottu muitakin ennätyksiä. Sen mukaan Kiinasta Varsovaan huhtikuun puolivälissä tuotu tuhannen kuution muun muassa maskeja ja muita suojavarustuksia oli historian suurin lentorahti. Puolassa tosin on sittemmin epäilty, että lastin maskien sertifikaatit oli väärennetty.

Antonov Airlinesin Varsovaan lähtevää An-225-konetta pakattiin Kiinan Tianjinissa 13. huhtikuuta. Antonov Airlinesin mukaan lasti oli historiallisen iso. Kuva: Reuters

Antonov Airlines ei ole tilanteessa yksin, sillä myös esimerkiksi isojen aasialaisyhtiöiden rahtikoneiden kysyntä on kasvanut selvästi ja ne lentävät tavallista enemmän.

Pääselitys on kansainvälisen lentoliikenteen pysähtyminen lähes täysin. Tavallisesti valtaosa lentorahdista kulkee matkustajakoneiden ruumassa.

Antonov Airlines on lentokonevalmistaja Antonovin tytäryhtiö. Rahtiyhtiö on viime vuodet pitänyt koko Ukrainan valtion omistaman konsernin pystyssä.

Antonov Airlines jakaa isojen kuormien maailmanmarkkinan venäläisen Volga-Dnepr-rahtilentoyhtiön kanssa. Volga-Dnepr käyttää myös Antonov-koneita, ja sillä on yksitoista Ruslania. Myös Volga-Dnepr on kuljettajut Aasiasta maskeja ja muita suojavarusteita Eurooppaan.

Antonov ajautui pahoihin ongelmiin, kun Ukrainan ja Venäjän välit katkesivat vuonna 2014. Silloin Venäjä valtasi Krimin ja aloitti hieman myöhemmin sotatoimet Itä-Ukrainassa.

Venäjä oli ollut Antonovin päämarkkina, joka katosi. Venäjän Voronežissä oli myös valmistettu An-148-matkustajakonetta, mutta nekin lisenssimaksut loppuivat. Uusia markkinoita on ollut vaikea löytää.

HS vieraili viime syksynä Antonovin testilaboratoriossa Kiovassa. Lue aiheesta lisää: Maailman suurimman lentokoneen tehnyt ukrainalainen Antonov selvisi Neuvostoliiton kaatumisesta, mutta Venäjän ja Ukrainan välirikko syöksi sen ongelmiin

Antonov käytti myös paljon venäläisiä osia, joita nyt pitää korvata muilla. Syyt olivat pitkälti historiallisia, neuvostoaikana yhtiön tuotanto oli levitetty ympäri Neuvostoliittoa. Yhtiön pääkonttori muutti vuonna 1952 Kiovaan, mutta lentokoneita valmistettiin esimerkiksi Venäjän Uljanovskissa ja Uzbekistanin Taškentissa.

Yhtiön ylpeys oli An-225 eli Mrija. Sitä on valmistettu vain yksi kappale.

Antonov Airlinesin An-225-rahtikone laskeutui Pariisin Vatryn lentokentälle 19. huhtikuuta kyydissään koronaviruksen hillintään tarkoitettuja maskeja ja puhdistusaineita ja -laitteita. Kuva: Francois Nascimbeni / AFP

Antonov Airlines on yhtiö, joka laskuttaa palveluistaan. Yhtiö ei kerro hintojaan muille kuin vakavasti ottamilleen asiakkaille, mutta Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan An-225 maksaa noin 27 000 euroa tunnilta.

Pandemian vuoksi sen palveluita halunneet ovat olleet pääosin yrityksiä. Antonov Airlines kertoo toimivansa välittäjien kanssa, eikä juuri ole suoraan yhteyksissä asiakkaisiinsa.

Silti Ukrainassa toivotaan, että Antonov Airlinesin näkyvä rooli ja hyödyllisyys auttavat Ukrainaa laajemminkin.

Antonovin koneet ovat tuoneet pandemian aikana Aasiasta sairaalatarvikkeita muun muassa Kanadaan, Itävaltaan, Tšekkiin, Tanskaan, Ranskaan, Saksaan, Puolaan ja Espanjaan. Uutissivusto Buzzfeedin mukaan niiden on määrä tehdä huhti- ja toukokuussa samasta syystä 11 lentoa Aasiasta Yhdysvaltoihin.

Keskiviikkoiltana Antonov Airlines ilmoitti, että sen An-124-rahtikone on aloittanut rahtilennot Kiinasta Yhdysvaltoihin. Lentojen lastina on erilaisia koronavirusta rajoittavia tuotteita. Kohdekaupunkeina ovat muun muassa Orlando, Houston, Washington ja Los Angeles. Yhtiön mukaan An-225-koneen on määrä aloittaa lennot toukokuussa.

Kenttähenkilökunta odotti lastin purkamisen aloittamista Pariisin Vatryn lentokentällä 19. huhtikuuta. Antonov Airlinesin An-225-kone oli juuri laskeutunut Kiinasta. Kuva: BENOIT TESSIER / Reuters

”Tämä on hyvä mahdollisuus osoittaa, että transatlanttisen turvallisuuden osalta emme ole vain kuluttajia vaan myös aktiivinen myötävaikuttaja”, Uusi Eurooppa -ajatushautomon johtaja Alona Hetmanjuk kirjoitti Ukrainska Pravda -lehdessä.

”Tämä auttaa Ukrainaa alleviivaamaan arvoaan strategisena kumppanina Natolle.”

Taustalla on myös traumaattinen kokemus päätymiseksi osaksi Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa viime syksynä.

Santarmit valvoivat Antonov Airlinesin An-225-koneen lastin purkua Pariisin Varyn lentokentällä 19. huhtikuuta. Kuva: BENOIT TESSIER / Reuters

Ukraina ei ole itsekään välttynyt koronavirukselta.

Virallinen tartuntaluku oli keskiviikkona 6 592, kuolleita oli yhteenä 174. Hallitus ilmoittikin keskiviikkona jatkavansa tiukkoja karanteenimääräyksiä 11. toukokuuta asti.

Pandemia koettelee myös maan taloutta, mikä on pannut vauhtia joihinkin Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n velkojen ehtoina pitämiin uudistuksiin. Hallitus arvioi maaliskuussa, että tänä vuonna talous supistuisi 3,9 prosenttia. Sen jälkeen tilanne on kuitenkin pahentunut.

Tšornobylin alueella, joka tunnetaan lännessä paremmin venäläisellä kirjoitusasulla Tšernobyl, riehuneet metsäpalot ovat levittäneet savua laajalti ja herättäneet huolta mahdollisesta säteilystä. Tšernobylin ydinvoimaturman jälkeen perustetulla suojavyöhykkeellä levinneet palot pääsivät lähelle turmavoimalaa.

Lisäksi Itä-Ukrainassa sota jatkuu edelleen.